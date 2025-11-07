Greškom ga pustili iz zatvora isti dan kad je osuđen. Sam se ubrzo vratio iza rešetaka

Zatvorenik William Smith (35), pogreškom pušten iz britanskog zatvora na isti dan kad je osuđen, sam se vratio iza rešetaka nakon tri dana na slobodi, potvrdila je policija Surreya.

Smith je u ponedjeljak pušten iz zatvora HMP Wandsworth u južnom Londonu iako je istoga dana osuđen na 45 mjeseci kazne zbog višestrukih prijevara. Osim njega, pogrešnom je iz zatvora pušten još jedan zatvorenik prošloga tjedna, prenosi kojemu se sloboda "osladila". Za Brahimom Kaddour-Cherifom se još uvijek traga, prenosi BBC.

Smith je pušten na slobodu zbog administrativne pogreške na sudu. Naime, u računalni sustav je umjesto zatvorske kazne unesen uvjetna osuda. Ispravak je napravljen, ali je poslan pogrešnoj osobi.

Policija je u četvrtak objavila da povlači svoj javni apel za pomoć u pronalasku Smitha.

No, nastavljaju tražiti Alžirca, seksualnog prijestupnika koji je krajem listopada greškom završio na slobodi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alžirca i dalje traže

Vjeruje se da je legalno ušao u Veliku Britaniju s posjetiteljskom vizom 2019. godine. Bio je u početnim fazama deportacije kad se ustanovilo da je prekoračio dopušteni boravak 2020. godine.

Zapovjednik Paul Trevers, koji vodi istragu, rekao je da Kaddour-Cherif ima "šest dana prednosti", ali da hitno rade "na smanjenju te razlike".

Puštanje je uslijedilo samo nekoliko tjedana nakon što je migrantski seksualni prijestupnik Hadush Kebatu, koji je u Veliku Britaniju stigao malim brodom, greškom pušten iz HMP Chelmsford u Essexu nakon čega je okrenuta velika potraga.

Ministar pravosuđa David Lammy našao se na meti kritika zbog situacije, nakon što je obećao uvesti strože provjere kako bi spriječio slične slučajeve nakon Kebatuovog puštanja na slobodu.

Ministri su rekli da su u zatvorima uvedene hitne kontrole, uključujući strože provjere kada počinitelji napuštaju zatvore radi deportacije, te je naređen hitan pregled provjera koje se provode kada netko bude pušten na slobodu.

Također je naložena neovisna istraga kako bi se utvrdilo kako je Kebatu pušten na slobodu i je li osoblje imalo dovoljno iskustva, obuke i tehnologije.

Ranije u četvrtak, ministar pravosuđa Alex Davies-Jones rekao je za BBC Breakfast da su upravitelji zatvora pozvani na hitan sastanak.

Također je rekla da se tehnološki stručnjaci raspoređuju kako bi pomogli u preuređenju "arhaičnih" sustava temeljenih na papiru u zatvorima.

Najnoviji podaci pokazuju da se broj pogrešno objavljenih slučajeva više nego udvostručio u godini do ožujka 2025. - dosegnuvši 262 u usporedbi sa 115 prethodne godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Otac sinu u zatvor donosio drogu, majka skrivala dokaze. Oboje su policajci...