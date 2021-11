Mjere predsjednika Joe Bidena o obaveznom cijepljenju radnika u privatnom sektoru protiv covida-19 ili tjednom testiranju odgađaju se za iza Nove godine i primjenjivat će se od 4. siječnja, potez koji ide na ruku poduzetnicima suočenima s nedostatkom radne snage tijekom predstojećih blagdana.

Američki dužnosnici su u četvrtak potvrdili da će se i obavezno cijepljenje javnih službenika također pomaknuti i početi isti dan, 4. siječnja. Biden je uveo obavezu cijepljenja kako bi povećao stopu procijepljenosti i kako bi se više ljudi vratilo na posao, no na brojnim sastancima s tvrtkama i industrijskim grupacijama direktori su zatražili od vlade odgodu mjera nakon Nove godine, navodeći kao razlog nedostatak radne snage.

Kazna od 14.000 dolara

Od poslodavaca se neće tražiti da plate testiranje, a izuzeća od obaveznog cijepljenja su moguća na temelju medicinskih ili vjerskih razloga. Kršenje donesenih mjera može rezultirati novčanom kaznom u iznosu od 14.000 dolara, a ta se svota povećava s uzastopnim kršenjem mjera, pojasnili su vladini dužnosnici.

Nisu, međutim, kazali hoće li radici dobiti otkaz ako se ne cijepe ili odbiju redovito tjedno testiranje.

Biden si je zacrtao da će do 4. srpnja 70 posto odraslih Amerikanaca primiti barem prvu dozu cjepiva, no to se nije ostvarilo jer u zemlji sve više jača otpor obaveznom cijepljenju. Stopa procijepljenosti je u međuvremenu ipak porasla i dosad se s obje doze cijepilo 70 posto odraslih, a 80 posto je primilo barem jednu dozu, no i dalje svaki dan u prosjeku umire oko 1100 Amerikanaca.

Od virusa SARS-CoV-2 je do sada umrlo više od 745.000 Amerikanaca.

Mjera obaveznog cijepljenja će zasigurno pokrenuti veliku pravnu bitku koja ima uporište u zakonu koji se rijetko koristi i koji propituje savezne ovlasti u području zdravstva.

Netom nakon što je izabran za novog američkog predsjednika, Biden je početkom prosinca 2020. kazao da cijepljenje protiv koronavirusa neće biti obavezno, ali je izrazio nadu da će građani s vremenom razviti povjerenje u cjepiva protiv covida-19.