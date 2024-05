Očekuje se da će američki predsjednik Joe Biden tijekom trodnevnog državnog posjeta kenijskog predsjednika Williama Ruta proglasiti Keniju kao "velikog saveznika izvan NATO-a", rekao je izvor upoznat s planovima.

Kenija bi bila prva zemlja podsaharske Afrike koja bi dobila tu oznaku, što odražava nastojanje Washingtona da produbi odnose s tom istočnoafričkom nacijom, koja je dugo imala bliske odnose s Rusijom i Kinom. Prilikom izražavanja dobrodošlice, Biden je izjavio novinarima da planira posjetiti Afriku u veljači nakon američkih predsjedničkih izbora. Dvojica čelnika će se ponovno sastati u četvrtak, nakon čega slijedi zajednička konferencija za novinare i svečana večera.

Visoki dužnosnici su rekli da će Biden i Ruto tijekom sastanka raspravljati o nizu pitanja, uključujući trgovinu, olakšanje duga i budućnost Haitija, Ukrajine, Sudana i drugih područja.

Biden je u srijedu također najavio novu eru tehnološke suradnje između dviju zemalja, koja će uključivati rad na kibernetičkoj sigurnosti, umjetnoj inteligenciji i poluvodičima.

SAD će također najaviti nova ulaganja od 250 milijuna dolara putem Američke međunarodne razvojne financijske korporacije (DFC), čime će se proširiti portfelj američke financijske agencije u Keniji na više od milijardu dolara.

Obje zemlje dijele predanost osiguravanju razvoja i primjene tehnologije na način koji unapređuje transparentnost, odgovornost i ljudska prava, rekao je američki dužnosnik.

Kenija je, poput Sjedinjenih Država, postala "motor za inovacije", a njezino tehnološko središte "Silicon Savannah" vrijedno milijardu dolara dom je za više od 200 start-upova koji se bave različitim sektorima, uključujući čistu energiju, mikroelektroniku, financijsku tehnologiju i e-trgovinu, naveo je dužnosnik.

Bidenovo imenovanje Kenije velikim saveznikom izvan NATO-a dolazi u trenutku kada se priprema slanje snaga u Haiti kao dio UN-ove misije za rješavanje sigurnosne krize na Karibima.

Tu oznaku SAD dodjeljuje bliskim saveznicima izvan NATO-a koji imaju strateške radne odnose s američkom vojskom.

Biden je u ožujku proglasio Katar velikim saveznikom SAD-a izvan NATO-a, čime je ispunio obećanje koje je dao Kataru ranije ove godine.

Voditelj Afričke inicijative pri Centru za globalni razvoj Gyude Moore rekao je da se Kenija pokazala pouzdanim partnerom SAD-a u vrijeme kada je Južnoafrička Republika vodila svoju neovisniju vanjsku politiku.

Suradnik u Centru za strateške i međunarodne studije Cameron Hudson rekao je da će ovaj potez formalizirati promjenu koja je dovela do toga da se Kenija "pomaknula otvorenije u američku orbitu" posljednjih godina, uključujući veću suradnju u Somaliji. "To je vrlo značajno. Nijedna druga zemlja podsaharske Afrike to nema", rekao je.