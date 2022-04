Po prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu, SAD Kijevu daje oružje velike snage koje su neki dužnosnici Bidenove administracije prije nekoliko tjedana smatrali prevelikim rizikom od eskalacije tamošnjeg rata, piše CNN. Pošiljka oružja vrijedna 800 milijuna dolara potaknuta je ne samo izravnim zahtjevima Ukrajine, nego i pripremama za novu vrstu borbe na širokim ravnicama jugoistočne Ukrajine tik uz Rusiju, terenu koji Rusiji daje vojnu prednost.

Nova pošiljka oružja predstavlja najoštriji znak do sada da dolazi do promjena u ratu u Ukrajini, a s njim i oružje koje će Ukrajini trebati da bi nastavila zaustavljati rusku vojsku koja se pregrupirala i opskrbila nakon neuspjeha u prvim tjednima rata.

Rusija gomila snage u Donbasu

Administracija predsjednika Joea Bidena najavila je da novi paket uključuje 11 helikoptera Mi-17 koji su prvobitno bili namijenjeni Afganistanu, 18 haubica od 155 mm i još 300 dronova Switchblade, uz radarske sustave koji mogu pratiti dolaznu vatru i točno odrediti njezino porijeklo. Ovaj paket oružja Ukrajini razlikuje se od prethodne američke pomoći i po tome što uključuje sofisticiranije i teže oružje. Američki dužnosnik kazao je za CNN da je razlog tomu promjena ruske strategije nakon što nije uspjelo zauzeće Kijeva. Rusija sada koncentrira snage u istočnoj Ukrajini pa i SAD mijenjaju svoju strategiju oružjem koje daje Ukrajini.

Novoodobreni paket objavljen je nekoliko dana nakon što su savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan i načelnik Združenog stožera američke vojske Mark Milley više od dva sata telefonski razgovarali sa svojim ukrajinskim kolegama razmatrajući njihove zahtjeve. Američki ministar obrane Lloyd Austin također je tijekom proteklog tjedna dvaput razgovarao s ukrajinskim ministrom obrane Oleksijem Reznikovom. Reznikov je iznio ažuriranu situaciju na terenu, što je Austinu omogućilo da odredi koje je oružje Ukrajini najpotrebnije.

Zelenskij posebno tražio helikoptere Mi-17

U srijedu je Biden prenio vijest o paketu pomoći tijekom jednosatnog telefonskog razgovora s Volodimirom Zelenskim. Postojala je jedna stavka koju je Zelenskij izravno tražio od Bidena: helikopteri Mi-17, koji su inače ruske, odnosno sovjetske proizvodnje. Izvori tvrde da helikopteri u početku nisu bili uključeni u paket vojne pomoći jer američkim dužnosnicima nije bilo jasno trebaju li ih Ukrajinci u ovom trenutku. Zelenskij je u srijedu jasno rekao Bidenu da im trebaju.

Oružje koje će SAD isporučiti Ukrajini prilagođeno je vrstama borbi koje će se vjerojatno odvijati u regiji Donbasa - borbi na otvorenom terenu, bez bliske borbe u urbanim i šumovitim područjima kakve se vode u područjima oko Kijeva i drugih ukrajinskih gradova. Budući da Donbas graniči s jugozapadnom Rusijom, to ruskim snagama omogućava da izbjegnu one vrste logističkih i komunikacijskih problema kakve su imali na početku invazije.

Pentagon: 'Donbas je pomalo kao Kanzas'

Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je u srijedu da je paket skrojen za borbu u Donbasu, područje čiju je topografiju opisao da je "pomalo nalik Kanzasu".

"Malo je ravnije i otvorenije. To je vrsta teritorija za koju možemo predvidjeti da će Rusi htjeti upotrijebiti tenkove i dalekometnu vatru, topništvo i raketnu vatru kako bi postigli neke od svojih ciljeva prije nego što pokrenu kopnene trupe", rekao je Kirby.

Novi paket oružja, dodao je Kirby, bio je "u velikoj mjeri je rezultat napora da se Ukrajincima pruži svaka moguća prednost u predstojećoj borbi ".

Bidenova administracija suočila se s pritiscima da učini više kako bi pomogla Ukrajini, posebno kada su u pitanju apeli za slanjem snažnijeg oružja. No administracija se tjednima opirala, pazeći kako će na to odgovoriti ruski predsjednik Vladimir Putin, sa svojim već raspoređenim snagama. Dužnosnici su upozorili da bi Kremlj to mogao vidjeti kao eskalaciju rata ili naznaku da se SAD uključuju u borbe.

Washington promijenio retoriku

Sa širenjem opsega rata promijenila se i retorika Bidenove administracije. SAD se spremaju poslati Ukrajini one vrste oružja koje nisu slale na početku ruske invazije, a Pentagon inzistira na tome da je američka obveza "od samog početka" da pomogne Ukrajini da se obrani.

"Kako to Rusi tumače - možete pitati gospodina Putina i Kremlj", rekao je Kirby u srijedu.

Zelenskij je tjednima molio svjetske čelnike za više oružja i opreme. U ožujku se obratio parlamentima 17 zemalja te trima međunarodnim organizacijama. Pritom se nikada nije udaljio od svoje ključne poruke: Ukrajini treba više oružja.

Od američkog Kongresa zatražio je nove sustave protuzračne obrane. Zatražio je i jedan posto NATO-ovih tenkova i aviona, a više oružja tražio je i od Bruxellesa upozoravajući da, ako Ukrajina izgubi, izgubit će i Europska unija. No, njegovi apeli ostali su uglavnom bez odgovora. Zemlje su većinom slale više streljiva za malokalibarsko oružje, protuoklopne i protuzračne rakete te zaštitnu i medicinsku opremu.

'Znamo da vrijeme nije naš prijatelj'

Sada, dok se ruske snage pripremaju za veliki napad na Donbas, stvari se mijenjaju. Slovačka je Ukrajini dostavila protuzračne projektile S-300, Češka je poslala tenkove T-72, a Velika Britanija najavila da će Ukrajini isporučiti 120 oklopnih vozila. Sada su i SAD odobrile novo i snažnije oružje. Europska unija je objavila da će Ukrajini dati dodatnih 544 milijuna dolara pomoći istoga dana kada je i Bijela kuća odobrila 800 milijuna dolara pomoći.

Paket američke vojne pomoći, koji je objavljen u srijedu, prvi puta uključuje i topove-haubice. Kirby je rekao da će nekoliko topničkih i radarskih sustava zahtijevati dodatnu obuku kako bi ih Ukrajinci mogli koristili. Mnoga oružja koja se usmjeravaju prema Ukrajini su teža, što ga čini težim za transport diljem zemlje. Tomu je Kirby dodao da Pentagon zna kako "vrijeme nije naš prijatelj" dok Rusija priprema svoju sljedeću ofenzivu, ali da radi na premještanju opreme u ruke Ukrajine što je prije moguće.

