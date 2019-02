SAD JE I OVO MOGUĆE: Lufthansa tužila putnika jer se nije pojavio na letu za koji je kupio kartu

Njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa tuži jednog svog putnika koji se koristio metodom napuštanja zadnjeg dijela putovanja u mjestu presjedanja kako bi jeftinije putovao

Lufthansa, njemačka nacionalna zrakoplovna kompanija sa sjedištem u Kölnu, tuži jednog svog putnika zbog metode koju je koristio kako bi putovanje platio jeftinije. Naime, radi se proširenoj metodi prema kojoj putnik napušta putovanje u mjestu presjedanja, umjesto da dovrši posljednju etapu putovanja, piše CNN.

Prema sudskom dokumentu, neimenovani muškarac rezervirao je povratni let iz Osla za Seattle, koji je imao prekid u Frankfurtu. Putnik je koristio sve dijelove odlaznog leta, međutim nije uhvatio povratni let od Frankfurta do Osla. Umjesto toga, odletio je zasebnom rezervacijom Lufthanse od Frankfurta do Berlina.

Lufthansa je to smatrala kršenjem njihovih uvjeta te traži 2112 eura naknade. Okružni sud u Berlinu odbacio je tužbu u prosincu, ali glasnogovornik Lufthanse potvrdio je za CNN da je tvrtka “već uložila žalbu na odluku”.

Tužba protiv osnivača stranice Skiplagged.com

2014. godine United Airlines i Orbitz podnijeli su građansku tužbu protiv 22-godišnjeg Aktarera Zamana, koji je pokrenuo internetsku stranicu Skiplagged.com, koja pomaže putnicima da pronađu jeftine letove koristeći se strategijom “skrivenog grada”.

Međutim, slučaj je odbačen 2015. godine nakon što je sudac Okružnog suda u Sjevernoj državi Illinois rekao da sud nije nadležan za taj slučaj jer Zaman nije živio ili poslovao u tom gradu, piše CNN.