'VEĆ SAM UMORNA OD TOGA' / Ruska političarka opet je hit: Zbog frizure koja prkosi gravitaciji dobila titulu Bondove negativke, nekoć je bila junakinja nacije

Sjećate li se ruske političarka koja postala viralni hit zbog svoje frizure? Naime, Valentina Petrenko (67), o kojoj smo već pisali prije četiri godina, služila je kao senatorica Republike Hakasije u južnom Sibiru od 2001. do 2018. kada su odjednom društvenim mrežama, a onda i svjetskim medijima počele kolati njezine fotografije s prepoznatljivom frizurom. Zbog nje je dobila titulu Bondove negativke. Za moskovski Echo svojedobno je rekla joj je dosta pitanja o kosi. "Već sam umorna od odgovaranja na pitanja o tome. Jednostavno imam kovrčavu kosu. Podignem ju s nekoliko ukosnica i to je to', rekla je. Petrenko je rođena u Kazahstanu te je imala dugu karijeru kao sovjetski, a i kao ruski javni službenik. Karijeru joj je obilježio događaj iz prosinca 1993. kada je pregovarala o oslobođenju troje otete djece. Četvorica naoružanih napadača otela su skupinu djece i učitelja u Rostovu na Donu. Oteli su helikopter, a kada su sletjeli kako bi se opskrbili gorivom, Petrenko se ponudila u zamjenu za otete ljude. Oni su to odbili te su kasnije bili uhićeni. Sada se opet našla u fokusu nakon što ju je 'otrrio' korisnik Twittera Jimmy Pop. U srijedu je podijelio nekoliko njezinih fotografija uz što je dodao kako ovo poslijepodne provodi uživaći gledajući frizure ruskih političara, objavio je i Newsweek. Njegov post ubrzo je prikupio 80 tisuća lajkova.