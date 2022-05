Jedan mlađi ruski časnik ispričao je novinarki CNN-a, pod uvjetom da mu ne navodi ime, kako je u Ukrajini shvatio da to nije njegov rat te pobjegao s bojišta.

"Bili smo prljavi i umorni. Ljudi oko nas su umirali. Nisam želio osjećati se kao da sam dio toga, ali bio sam", rekao je.

Morali predati mobitele prije pokreta

Njegova priča jedna je u mnoštvu sličnih o ruskim vojnicima, i ročnicima i profesionalcima, koji odbijaju boriti se u Ukrajini. Zapadne obavještajne službe procjenjuju da je moral ruskih vojnika na ratištu vrlo nizak i da ima mnogo slučajeva odbijanja naredbi. CNN piše da rusko Ministarstvo obrane nije odgovorilo na zahtjev da to komentira.

Spomenuti časnik kaže da je bio dio postrojbi koje su mjesecima prije početka invazije bile nagomilane na zapadu Rusije blizu granice s Ukrajinom. Dva dana prije početka napada, 22. veljače, od njega i drugih vojnika stacioniranih u Krasnodaru, bez ikakvog obrazloženja zatraženo je da predaju svoje mobitele. Te su noći satima iscrtavali bijele pruge na svojim vojnim vozilima. Potom im je rečeno da ih sve obrišu i ispišu veliko slovo Z. 'Kao u Zorrou" - tako su im rekli.

"Sljedeći dan su nas odveli na Krim. Iskreno rečeno, mislio sam da nećemo ići u Ukrajinu. Nisam mislio da će uopće doći do ovoga", ispričao je.

'Neki dečki su odbili ići'

Dok se njegova postrojba okupljala na Krimu, predsjednik Vladimir Putin započeo je invaziju na Ukrajinu 24. veljače. Vojnik je za CNN kazao da on i njegovi suborci nisu ni znali za to jer su praktički bili bez kontakta s vanjskim svijetom i nisu im prenesene ikakve vijesti. Dva dana kasnije i njima je naređeno da krenu u Ukrajinu.

"Neki dečki su to odbili. Napisali su prijavu i otišli. Ne znam što im se dogodilo. Ja sam ostao, ne znam zašto. Sutradan smo krenuli u borbu", rekao je.

Kaže da do njega i vojnika u njegovoj postrojbi nisu došle Putinove bombastične tvrdnje da je Ukrajina dio Rusije i da je treba "denacificirati". Kazao je i da inače nije baš dobro upućen u politička zbivanja. Prvo čega se sjeća nakon što je njegova jedinica prešla granicu u dugoj koloni vozila bile su, kaže, gomile razbacanih kutija suhih obroka i hrpe uništene opreme ruske vojske.

'Pred nas je iskočio uplakani čovjek s bičem'

"Sjedio sam u kamionu i čvrsto držao oružje uza sebe. Imao sam pištolj i dvije granate. Kad smo se približili jednom selu, pred nas je iskočio čovjek s bičem u ruci i počeo vikati na nas. Skoro se popeo u kabinu u kojoj smo bili, oči su mu bile pune suza. To je ostavilo snažan dojam na mene. Općenito, kad smo vidjeli mještane, bili smo napeti. Neki su skrivali oružje ispod odjeće, a kada bi se približili, pucali su", ispričao je.

Dodao je da mu je bilo neugodno i da je osjećao sram. Prvih dana, kaže, nije ni o čemu razmišljao. Kada bi navečer legao u krevet samo bi razmišljao da je još jedan dan prošao i da će sutra proći još jedan.

''Nekoliko puta granate su padale vrlo blizu. Pravo je čudo da nitko od nas nije poginuo", rekao je.

Raspoloženje naraslo kada su im obećani bonusi

Ističe da nije bio jedini među vojnicima koji je bio zabrinut i zbunjen svime. No, prisjeća se i da im se raspoloženje popravilo kada su im najavili da će im biti isplaćeni bonusi za sudjelovanje u borbi.

''Netko je na to rekao: Oh, još 15 dana ovdje i zatvorit ću kredit'', prisjeća se.

Nakon nekoliko tjedana, bio je raspoređen u pozadinsku jedinicu na poslove popravka oštećene opreme. Tamo su imali radio i bili u prilici slušati vijesti pa je saznao da se u Rusiji zatvaraju trgovine i da se gospodarstvo urušava.

''Osjećao sam se krivim zbog toga, ali još više zbog toga što smo došli u Ukrajinu. Na kraju sam skupio snagu i otišao do zapovjednika dati otkaz. Rekao mi je da je to nemoguće i da je kazneno djelo izdaje. Ali ostao sam pri svom, a on mi je dao list papira i olovku", ispričao je i dodao da još ne zna kakve će posljedice snositi.

Svjestan je da bi zbog napuštanja jedinice protiv njega mogao biti pokrenut kazneni postupak zbog veleizdaje.

Ima još mnogo sličnih slučajeva

Valentina Melinkova, izvršna tajnica udruženja majki vojnika Rusije, kazala je za CNN da sličnih slučajeva ima još dosta.

"Glavni razlozi su psihološko stanje i moralna uvjerenja", rekla je.

Ona kaže da vojnici iz svih postrojbi imaju pravo postupiti kao vojnik koji je govorio za CNN. Njezina udruga često ih savjetuje kako da napišu ta izvješća i pruža pravne savjete. A Aleksej Tabalov, aktivist za ljudska prava i čelnik organizacije koja pomaže ročnicima, kaže da je osobno pričao s još dvojicom vojnika koji su dali ostavku.

"Njih su bila dvojica, ali kažu da se iz njihove brigade odbilo boriti još 30 ljudi. U obrazloženjima ostavke najčešće pišu da prilikom potpisivanja ugovora nisu pristali sudjelovati u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini", kaže Tabalov.

Ukrajinska obavještajna služba tvrdi da je ovo sve češća pojava u ruskim postrojbama. Primjerice, za 150. motoriziranu diviziju 8. armije Južnog vojnog okruga tvrde da čak čak 60 do 70 posto vojnika odbija službu, ali taj podatak je teško provjeriti.

"Ne mogu reći da se radi o masovnom fenomenu, ali taj je fenomen prilično jak'', ističe Tabalov.