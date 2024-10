Ruski vojnici nakon bijega iz pakla rata stigli u Pariz: 'Bio je to prvi put da sam mogao disati'

Šestorica ruskih vojnika koji su pobjegli od rata u Ukrajini dobili su privremene vize dok su podnijeli zahtjev za politički azil u Francuskoj. Stigli su u Pariz tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Prvo su pobjegli iz Rusije u Kazahstan 2022. i 2023., prema informacijama organizacije koja pomaže vojnicima u bijegu.

"Kada sam sletio u Francusku, bio je to prvi put da sam mogao u potpunosti disati. Osjećao sam smirenost i slobodu... najgore je bilo iza mene", rekao je u intervjuu za Guardian Alexander, bivši ruski u vojnik koji je poslan u Ukrajinu i dezertirao tijekom ljeta 2023. godine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu deseci tisuća ruskih vojnika su dezertirali ili odbili zapovijedi za borbu, kažu aktivisti za ljudska prava.

Ali zapad se dugo mučio s odlukom hoće li prihvatiti ruske vojnike koji su dezertirali, s pitanjem treba li ih tretirati kao heroje, potencijalne sigurnosne rizike ili ratne zločince. Iako su EU i njezine zemlje članice javno raspravljale o ponudi azila ruskim dezerterima, nikakva odluka nije donesena i pokazalo se da je dezerterima teško dobiti azil.

"Ovo je prvi put da je jedna zemlja EU-a pustila skupinu dezertera koji nisu imali nikakve putne isprave ili strane putovnice", rekao je Ivan Chuviliaev, glasnogovornik Go By The Forest, skupine koja pomaže ruskim vojnicima u dezertiranju.

Puno njih je pobjeglo u zemlje koje graniče s Rusijom, poput Armenije i Kazahstana, gdje su mogli ući bez putovnice, ali su ostali zarobljeni bez mogućnosti putovanja dalje. A Kremlj im je pod svaku cijenu pokušavao ući u trag. Zabilježen je i veći broj incidenata u kojima su dezerteri, koji su se skrivali u postsovjetskim zemljama, deportirani natrag u Rusiju.

"U Kazahstanu se nikada ne možete osjećati sigurno. Samo moraš držati pognutu glavu", rekao je Alexander, koji je opisao život bez SIM kartice ili bankovnog računa kako bi izbjegao da ga Rusija prati. Alexander je iz Kazahstana počeo voditi anonimni YouTube kanal pozivajući druge vojnike da dezertiraju.

Antiratni zagovornici poput Chuviliaeva sada vjeruju da bi spremnost Francuske da primi dezertere mogla postaviti presedan i poslati snažan signal drugim zapadnim nacijama, potencijalno ubrzavajući proces. "Odluka Francuske rezultat je opsežne suradnje između francuskih vlasti i skupine organizacija za ljudska prava", rekao je Chuviliaev, čija je organizacija pomogla više od 2000 vojnika da pobjegnu u inozemstvo. Chuviliaev je rekao da je svaki od dezertera mjesecima pomno provjeravan zbog svog "snažnog, dosljednog antiratnog stava" prije nego što je pušten u Francusku.

"Razumijemo da na zapadu postoje strahovi da neki možda nisu oni za koje se predstavljaju", rekao je.

Među onima koji su dobili privremene vize bili su muškarci koji su se borili u ratu protiv Ukrajine, kao i ročnici i časnici koji su uspjeli izbjeći slanje na prve crte.

Kremlj je nedavno pojačao svoje napore u suzbijanju dezerterstva, hvatanja i zatvaranja vojnika u zemlji i inozemstvu. Kako bi odvratio dezerterstvo, Putin je potpisao niz zakona koji pooštravaju kazne, uključujući zatvorske kazne do 15 godina i oduzimanje imovine vojnika koji su pobjegli. Neovisna novinska kuća Mediazone izvijestila je da su vlasti u posljednje dvije godine pokrenule najmanje 7400 slučajeva protiv ruskih vojnika optuženih da su napustili svoje jedinice bez dopusta.

Rusija je također progonila dezertere koji se skrivaju u inozemstvu, vršeći pritisak na zemlje u svojoj geopolitičkoj orbiti da predaju ruske dezertere. U prosincu 2022. Kazahstan je deportirao ruskog obavještajca Mihaila Žilina koji je dezertirao. U ožujku 2023. ruski sud osudio je Žilina na šest i pol godina zatvora..

Svjestan koliko je daleko Rusija spremna ići kako bi kaznila dezertere, Alexander je izrazio nadu da će pomoći većem broju bivših vojnika da se presele na zapad.

"Znam kroz što ti dečki prolaze. Ne smijemo ih iznevjeriti", poručio je bivši ruski vojnik za Guardian.

