Predsjednik Zoran Milanović u utorak je rekao da nije upoznat s idejom da se u Europi obučavaju ukrajinski vojnici, ali načelno ne podržava obuku "ratne žive sile" na hrvatskom tlu jer bi to značilo upetljavanje Hrvatske u taj rat više nego što je potrebno.

U izjavi novinarima rekao je da nije upoznat s idejom europskih ministara vanjskih poslova o obučavanju 15.000 ukrajinskih vojnika u Europi, ali je "ne podržava".

"Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. To je dovođenje rata u Hrvatsku. Korektni smo, solidarni i to je to", rekao je.

Ako bi Ministarstvo obrane RH bilo suglasno s takvom idejom Milanović im unaprijed kaže: "Ne idimo u to".

"Kao vrhovni zapovjednik (OS RH) to neću odobriti", poručio je.

Na njegovu izjavu reagirala je ukrajinska Pravda, a ogromnu pozornost dali su joj ruski mediji.

Evo što kažu ruski mediji

Ruska državna novinska agencija TASS prenijela je njegove izjave, a RIA Novosti je dodala i da je Milanović ranije rekao da su Rusija i Hrvatska postale neprijateljske države te da je izrazio zabrinutost zbog toga.

Njegove riječi prenio je i Interfax, dok Regnum navodi da se Milanović protivi 'obuci kijevskih militanata u Hrvatskoj' kao i to da ne podržava 'pretjerano miješanje u sukobe na teritoriju bivše Sovjetske Socijalističke Republike Ukrajine'.

Također, podsjetili su i da je bivši hrvatski reprezentativac Tomislav Dujmović nedavno izjavio kako je Milanović na strani Rusije i da sukob promatra objektivnije nego premijer Andrej Plenković.

SEV pak navodi da je piše da je Milanović kritizirao NATO i prenosi njegovu izjavu da je 'hrvatska obrana na prvom mjestu, a onda dugo, dugo ništa, onda NATO i nakon toga sve ostalo'.

"Hrvatski predsjednik potvrdio da NATO sudjeluje u sukobu u Ukrajini", piše portal Iz.ru.

“Neke zemlje članice NATO-a podržavaju, obučavaju, financiraju i opskrbljuju ukrajinsku vojsku. Dakle, NATO je 100 posto uključen u sukob u Ukrajini, to je činjenica”, citiraju Milanovića.

Istodobno je napomenuo da će se Hrvatska, iako je članica Saveza, do kraja protiviti uplitanju te zemlje u sukob u Ukrajini. Milanović je istaknuo kako mu je obrana Hrvatske na prvom mjestu, navodi Iz.