Svi podaci koje traži WHO za potvrdu Sputnjika V, glavnog ruskog cjepiva protiv koronavirusa, nisu do sada poslani u Ženevu zbog nesporazuma, rekao je u utorak glasnogovornik Kremlja.

"Doista postoje određene informacije koje tek trebaju biti predane za certificiranje", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov agenciji Interfax.

"To još nismo učinili jer smo drugačije shvatili koje su informacije u pitanju i kako ih predati".

Zašto nije odobreno?

To priznanje je neobično jer je Rusija do sada tvrdila da Sputnjik V još nije odobren zbog političkih razloga. Europska agencija za lijekove (EMA) također još nije odobrila to cjepivo.

Stručnjaci obiju agencija tvrdili su da cjepivo nije odobreno zbog nepotpune ruske dokumentacije. Stručnjaci WHO-a trebali bi u siječnju posjetiti Rusiju i obići pogone za proizvodnju cjepiva.