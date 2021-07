Visoki ruski dužnosnik Mihail Popov, zamjenik tajnika ruskog Vijeća sigurnosti, u srijedu navečer upozorio je Veliku Britaniju da ne šalje svoje vojne brodove u blizini Krima, poluotoka kojeg je Rusija pripojila 2014. godine preotevši ga Ukrajini. Popov je otvoreno zaprijetio Britancima rekavši da "ne šalju svoje brodove, inače bi njihovi mornari mogli stradati", piše Daily Mail.

Upozorenje je uslijedilo nakon nedavnog incidenta u kojem je Rusija ispalila hice upozorenja na brod britanske Kraljevske mornarice Defender kod obala Krima. Službeni London tvrdi da njihov razarač nije kršio međunarodno pomorsko pravo jer se nalazio u ukrajinskim teritorijalnim vodama gdje vrijedi pravilo slobodne plovidbe.

'Neće na tim brodovima biti članovi britanske vlade'

Rusija je žestoko prosvjedovala zbog tog poteza te pozvala britanskog veleposlanika da objasni taj čin. Popov je u intervjuu u državnim dnevnim novinama Ruska Gazeta rekao da su britansko ponašanje i naknadna reakcija na incident "zbunjujući". Kritizirao je i izjave britanskog premijera Borisa Johnsona i šefa diplomacije Dominica Raaba da bi se sličan incident mogao ponoviti.

"Slične akcije u budućnosti Rusija će osujetiti najoštrijim metodama. Predlažemo našim protivnicima da dobro razmisle isplati li im se poduzimati takve provokacije s obzirom na mogućnosti ruskih oružanih snaga", rekao je Popov.

"Nisu članovi britanske vlade ti koji će biti na tim brodovima. Stoga želim postaviti pitanje Borisu Johnsonu i Dominicu Raabu - što će reći obiteljima britanskih mornara koji će nastradati u ime takvih 'sjajnih ideja'", dodao je Popov.

'Britanski brodovi i dalje će ondje ploviti'

Prije Popova, slično upozorenje Britancima uputio je i zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. On je rekao da bi britanski ratni brodovi mogli biti bombardirani kada se sljedeći put približe Krimu. Britanska strana tvrdi da je njihov razarač plovio unutar granice slobodne plovidbe 12 milja od Krima u blizini rta Fiolent u Crnom moru.

"Što možemo učiniti? Možemo se pozivati ​​na zdrav razum i tražiti poštivanje međunarodnog prava. Ako to ne pomogne i ako naši (britanski) kolege ne razumiju, možemo zapucati ne samo u smjeru broda, već gađati i samu metu. Sigurnost naše zemlje je na prvom mjestu", poručio je Rjabkov.

Unatoč tim upozorenjima, britanski ministar okoliša George Eustice rekao je da će brodovi kraljevske mornarice nastavit normalno ploviti spornim vodama oko Krima.

"Nikada nismo prihvatili aneksiju Krima, to su ukrajinske teritorijalne vode", rekao je Eustice.

Izvodili topničku vježbu pa usput zapucali na britanski brod?

U međuvremenu, predsjednik Odbora za obranu i bivši britanski ministar obrane Tobias Ellwood priznao je da postoji opasnost eskalacije ako Velika Britanija nastavi "opasnu igru" plovidbe spornim vodama.

"Ima jako puno prostora da se dogodi nesreća, neko krivo tumačenje koje može dovesti do incidenta, a jako malo vremena da netko podigne slušalicu crvenog telefona i smiri stvari, kazao je Ellwood za BBC4.

Britanija poriče ruske optužbe i tvrdi da je njihov brod cijelo vrijeme ili u ukrajinskim ili u međunarodnim vodama.

"Prema međunarodnom zakonu, možete ići najbližim, najbržim putem od jedne točke do druge. Naš brod prolazio je ukrajinskim vodama. Mislim da je bio na putu za Gruziju, i to je bila logična ruta. Ono što se zapravo dogodilo jest da su Rusi tada izvodili topničku vježbu. Čest to rade na tom području i o tome su prethodno obavijestili. Mislim da ljudi ne bi trebali previše brinuti", kazao je pomirljivim tonom ministar Eustice.

"Je li topovska vježba bila izgovor da zapucaju na nas, ne znamo. Možda jest, a možda i nije", zaključio je.