Kada je predsjednik Mao Zedong posjetio sovjetskog diktatora Josifa Staljina u zimi 1949., bio je u ulozi manjeg partnera, pa čak i nekoga tko je došao moliti. Staljin ga je poslao da tjednima čeka u njegovoj snijegom pokrivenoj dači broj 2, 27 kilometara izvan Moskve, gdje je poniženi i zatvoreni kineski vođa gunđao o svemu, od kvalitete ribe do svog neudobnog madraca. Kad su dvojica komunističkih čelnika ipak krenula s poslom, Staljin je nametnuo za SSSR vrlo povoljan dogovor koji je Maoa navukao na udicu da kupi rusko oružje i tešku mehanizaciju uz zajam na koji bi Peking morao platiti kamate.

Peking drži sve adute u rukama

Sedam desetljeća kasnije, dinamika snage otkriva radikalno resetiranje, ističe u Politico analizi. Neposredno prije invazije na Ukrajinu, ruski predsjednik Vladimir Putin otputovao je na Zimske olimpijske igre u Peking kako bi proglasio prijateljstvo "bez granica" s Kinezom Xi Jinpingom, ali nema sumnje tko je danas supersila, a tko mlađi partner u tom prijateljstvu. Kinesko gospodarstvo od 18 bilijuna dolara sada je 10 puta moćnije od ruskog. Peking drži gotovo adute u određivanju uvjeta bilo kakvog financijskog spasa Putinovog režima.

Budući da se Rusija suočava s, malo je reći, ekonomskim problemima zbog sankcijama i nadolazećeg embarga na naftu iz Europe, Kina je očiti potencijalni partner kojemu se Putin može okrenuti. Xi dijeli Putinov antagonizam prema Zapadu i NATO-u, ali to ne znači da će dijeliti milostinju. Xijeva glavna strateška briga su prosperitet i sigurnost Kine, a ne spašavanje Rusije. Peking će vjerojatno kupiti barem nešto nafte preusmjerene iz Europe, ali samo uz veliki popust u odnosu na globalna mjerila. Kina će pomoći Rusiji samo u onoj mjeri u kojoj neće i sama navući sankcije i ugroziti svoju sposobnost prodaje robe bogatim zemljama Sjeverne Amerike i EU.

Xijev osobni 'ruski kompleks'

Javno, Kina pokazuje veliku političku solidarnost s Moskvom. Povećala je ukupnu trgovinu s Rusijom, u biti je napustila Ukrajinu, proširila financijske transakcije bez upotrebe dolara ili eura i udvostručila buduću suradnju na razvoju vojne tehnologije tijekom izvođenja zajedničkih vježbi u pacifičkoj regiji.

Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, priznao je da budućnost njegove zemlje leži u Kini, rekavši: "Sada kada je Zapad zauzeo 'diktatorsku poziciju', naše će gospodarske veze s Kinom rasti još brže." Čini se da je i sam Xi Putinov obožavatelj na osobnoj razini. Yun Sun, direktor Kineskog programa u Stimson centru, naziva ovo njegovim " ruskim kompleksom". (Otkako je izbio rat, Xi je telefonom razgovarao samo s Putinom, a ne sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim.)

Kina diktira i trgovinske partnere Rusiji

Međutim, postoje vrlo ozbiljna ograničenja ovog "prijateljstva bez granica". Kina, barem za sada, uporno ističe da Rusiji ne prodaje oružje ili dijelove aviona. Peking ne želi sam postati žrtvom sankcija, pa postavlja granice u odnosu i to jasno poručuje Zapadu. Ono što bi još više trebalo brinuti Putina, i zbog čega Rusija postaje vazalna država, je visoka cijena koju Kina postavlja za svoju podršku. Peking, na primjer, želi ograničiti vrlo unosnu rusku prodaju oružja Indiji, najvećem kineskom rivalu preko Himalaja.

“Za razliku od hladnoratovskog obrasca, Rusija će biti mlađi partner snažnijoj Kini. To će iritirati Putina”, rekao je Matthew Kroenig, zamjenik direktora Scowcroft centra za strategiju i sigurnost Atlantskog vijeća. Ta uloga druge violine nije scenarij koji je Putin zamislio kada je ruski predsjednik odlučio napasti Ukrajinu u veljači, potaknut željom da obnovi nekadašnju slavu svoje nacije.

Ispravljanje povijesnih poniženja - i od Rusije i od Zapada

Ali sve u svemu, trebao je to predvidjeti. Kina je zemlja opsjednuta ispravljanjem povijesnih poniženja i zadržavanjem svoje pozicije globalnog vodstva. Vrijeme kada je Sovjetski Savez bio ideološki - i ekonomski - superiorniji od komunističke Kine davno je prošlo. Huawei Technologies gradi ruske 5G mreže, dok Rusiji treba kineska suradnja u svemu, od dijelova za zrakoplove do zamjene valuta. Važno je da također ne uvode sankcije Moskvi samo SAD i Europa, već i tri druge velike azijske ekonomije: Japan, Južna Koreja i Singapur.

Andrey Kortunov, glavni ravnatelj Ruskog vijeća za međunarodne poslove koji podržava Kremlj, sumnja da ruska vlast puca od želje da služi kao mlađi partner Kine. Ali vidi malo alternativa za Moskvu. “Od početka sukoba, Kina je Rusiji postala potrebnija nego ranije jer Kina na mnogo načina ostaje jedini igrač u gradu kako su Rusiji ograničene gospodarske veze sa Zapadom.”

Možda je najteža računica za Kinu koliko daleko će ići da pomogne Putinu kako bi prevladao embargo EU na rusku naftu. Europska zabrana buši značajnu rupu na ionako sve poroznijem ruskom proračunu osim ako se ne uključe drugi veliki kupci. Odlučivanjem koliko će nafte kupiti, Peking drži golemi utjecaj na Moskvu.

Ni Kina ne želi postati ovisna u ruskim energetima

Rusija i Saudijska Arabija već su dva vodeća dobavljača nafte za Kinu. U svibnju je morski uvoz ruske nafte u Kinu dosegao dvogodišnji maksimum s 1,14 milijuna barela dnevno, što je porast u odnosu na 800.000 barela dnevno 2021., prema podacima Vortexa Analyticsa koje je podijelio s POLITICO.

Međutim, , više od pokazivanja političke solidarnosti, dobar dio razloga je čista hladna računica Kineza. Međunarodne sankcije znače da su trgovci bili oprezni u rukovanju ruskom sirovom naftom, stvarajući malu prenatrpanost zbog koje se ruska nafta prodaje 20 do 30 dolara jeftinije od međunarodnih referentnih cijena.

S obzirom na to da Kina uvozi više od 10 milijuna barela dnevno, sigurno ima prostora za kupnju više, pogotovo kada se gospodarstvo ponovno pokrene i mjere izolacije postupno uklone u ključnim gradovima poput Šangaja. No ruska prodaja u EU iznosila je oko 2,4 milijuna barela dnevno. S obzirom na zabrinutost Kine o sigurnosti zbog prevelike ovisnosti o pojedinačnim dobavljačima, bilo bi vrlo malo vjerojatno da će Kina odjednom početi kupovati svu rusku naftu koja sada ima višak.

Slično, Kina drži karte kada je u pitanju plin. Neposredno prije nego što je napao Ukrajinu, Putin je potpisao sporazum sa Xijem kojim se složio da poveća izvoz prirodnog plina na 48 milijardi kubnih metara godišnje u budućnosti, sa skromnih 4,1 milijardu kubnih metara u 2020. Rusija također planira novi plinovod, Snaga Sibira 2 , zbog čega bi se ruski izvoz plina u Europu mogao lakše prebaciti na Kinu.

"Problem je, međutim, što Kina drži sve karte u pregovorima", napisao je Nikos Tsafos, glavni energetski savjetnik grčkog premijera, u izvješću think tanka u svibnju. “I poput prve linije Power of Siberia, Kina će ostvariti tešku pogodbu. Ono što se u ovom trenutku ne može znati je li Kina spremna sklopiti dogovor. Rusija će vjerojatno ponuditi vrlo atraktivne uvjete - ako ništa drugo, iz očaja. Ali hoće li ih Kina prihvatiti? Hoće li ih cijena dovesti u iskušenje ili će dvaput razmisliti o proširenju ovisnosti o Rusiji u ovom trenutku?”

Kina širi svoj utjecaj, Rusija se zatvara u sebe

Potreba Rusije za saveznikom podudara se s kineskim rastom asertivnosti. Što Moskva postaje izoliranija, to će možda više morati pomoći Kini da nastavi svoje geopolitičke ambicije. Kineski dužnosnici godinama potiho lobiraju kod svojih ruskih kolega da smanje prodaju oružja Indiji, koja je ponekad imala krvavi granični spor s Pekingom.

Između 2017. i 2022. Indija je bila najveće izvozno tržište oružja za Rusiju, a slijedi je Kina, prema statistikama Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira. Borba protiv indijskih vojnika naoružanih ruskom opremom možda nije primamljiva za Kinu, ali je za Rusiju svakako unosan posao.

Prije rata, “Rusija je bila tvrdoglava i rekla je: ‘Oh, Kino, nisi u poziciji da nam diktiraš kome ćemo prodavati oružje. Ali mislim da će Kina biti u ovoj poziciji vjerojatno pet godina kasnije,” Alexander Gabuev, stručnjak za odnose Rusije i Kine iz Carnegie Endowment for International Peace, think tanka. Indija, sa svoje strane, pokušava zadržati otvoren odnos s Putinom. New Delhi, poput Pekinga, kupuje jeftinu naftu, iako također želi održati jake veze sa SAD-om.

Žele slabu, ali ne i nestabilnu Rusiju

"Rusija oslabljena ratom i sankcijama, ali ne kaotična i nestabilna, odgovara dugoročnim interesima Kine", rekao je Bobo Lo, bivši zamjenik šefa australske misije u Moskvi koji sada radi na Lowy institutu. "Izolacija Rusije dodatno će je gurnuti u poziciju mlađeg partnera u odnosima, dok će istovremeno povećati njezinu gospodarsku i stratešku ovisnost o Kini."

Današnji preokret moći izgledao bi vrlo neobično onima koji pjevaju L’Internationale u Moskvi u poslijeratnoj eri. Uostalom, SSSR i Narodna Republika desetljećima su bili u teškim odnosima, unatoč njihovoj navodnoj ideološkoj blizini.

“Pedesetih godina prošlog stoljeća činjenica da je Kina bila mlađi partner bila je vrlo iritantna za Kinu, jer je u Pekingu postojalo mišljenje da je Moskvi previše stalo do njeni odnosa sa Zapadom. na račun njezinih odnosa s Kinom i da su Rusi bili sila koja je htjela održavati status quo”, rekao je Joseph Torigian, autor nove knjige o Staljinu i Mau "Prestige, Manipulation, and Coercion". “Kada su bili Staljin i Mao, Staljin je bio učitelj, bio je titan komunističkog pokreta. Kad je Staljin umro, Mao je s visoka gledao na Hruščova, kao na nekoga tko nije razumio ideologiju. Kada je Deng Xiaoping upoznao Gorbačova, Deng je po svemu sudeći mislio da je Gorbačov idiot.”

Iako Xi i Putin dijele bolji osobni odnos od svojih prethodnika, oni također imaju vrlo različita razmišljanja o budućnosti uloge svojih zemalja u svijetu. Xijev je potpuni fokus na osiguravanju predsjedništva po treći put, naoružan pozivom da Kinu - tržište duboko ukorijenjeno sa Zapadom - učini prosperitetnijom, te na kraju prestigne SAD i postane svjetska ekonomija broj 1. Sankcije bi uništile taj plan.

Fiksacija zbog koje je spreman 'prodati' zemlju

Putin je, pak, u težem položaju. Bio bi sretan uzeti sve što može od Kine s obzirom na trenutnu nevolju njegove zemlje - čak i ako to znači da se Rusija smatra juniorom partner Kini. "Problem je u tome što on vidi sukob u Ukrajini kao središnji dio njegove borbe da zadrži svoj režim", rekao je Gabuev. “Postoji toliko emocionalnog sljepila u viziji o važnosti rata u Ukrajini i uzvraćanju Amerikancima, pogotovo jer pomoć američke vojske, opskrba oružjem, dijeljenje osjetljivih obavještajnih podataka… pomaže da se ubije mnogo ruskih vojnika. ”

"Biti u kineskom džepu manji mu je strah, jer je fokus zapravo na borbi protiv SAD-a", rekao je. “Ako Kina osigura potrebne resurse – a istodobno se čini da se ne miješa u ruske unutarnje poslove – to je cijena koju on prihvaća platiti kako bi nastavio svoju borbu protiv SAD-a.”