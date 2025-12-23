Rakete umjesto mira nakon američke diplomatske inicijative: Zračni napad probudio Kijev
Rusija je izvela zračni napad na Kijev svega nekoliko dana nakon završetka mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a u Miamiju
Rusija je u utorak rano ujutro pokrenula zračni napad na Kijev, izvijestila je ukrajinska vojska, samo nekoliko dana nakon što je u nedjelju završila runda mirovnih pregovora u Miamiju pod vodstvom SAD-a.
"Snage protuzračne obrane rade na uklanjanju prijetnje na nebu iznad glavnog grada“, rekla je kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne da znak za prestanak opasnosti.
Dužnosnici nisu odmah izvijestili o žrtvama ili šteti niti su poznati razmjeri napada.
Razgovori tijekom vikenda u Miamiju okupili su američke dužnosnike s ukrajinskim i europskim delegacijama, uz odvojene kontakte s ruskim predstavnicima, dok je Washington testirao postoji li prostor za rješenje kojim bi se okončala ruska agresija na Ukrajinu.
