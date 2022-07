Ruska državna televizija Russia Today (RT) otvorit će svoje predstavništvo u Srbiji, javili su u četvrtak srbijanski mediji, a tu je informaciju potvrdila i urednica ruskog portala Sputnjik u Beogradu. Riječ je o televizijskoj postaji kojoj je EU zabranila emitiranje zbog „poticanja i podrške ruskoj agresiji” na Ukrajinu, objavio je portal nova.rs.

Da je u pripremi otvaranje RT-a potvrdila je i glavna i odgovorna urednica ruskog portala Sputnjik Srbija Ljubinka Milinčić.

"Da, točno je. Neće sada početi raditi u Srbiji, nego se priprema", rekla je Milinčić.

Vijeće EU-a je još u ožujku obustavilo medijsko distribuiranje ruskih državanih kanala RT i Sputnjik na teritoriju cijele Unije, a sankcije - prema medijskim izvješćima - pokrivaju sva sredstva za prijenos, poput kabelske, satelitske, IPTV, TV platforme, web stranice i aplikacije, a suspendirane su sve relevantne licence, ovlasti i dogovori o distribuciji. U Bruxellesu su ocijenili da su ta dva medija važni instrumenti u „poticanju i potpori ruske agresije” protiv Ukrajine i da predstavljaju „značajnu i izravnu prijetnju javnom redu i sigurnosti EU”.

'To je užasna vijest'

Zastupnik Europskog parlamenta Klemen Grošelj ocijenio je za portal Nova.rs da je otvaranje ruske državne televizije RT u Srbiji "još jedan pokazatelj" da Aleksandar Vučić udaljava državu od EU-a.

"To je za mene užasna vijest. To pokazuj kako Vučić sve više prestaje biti proeuropski političar i postaje suprotno od toga. Nažalost, to je realnost koju imamo u Srbiji", navodi Grošelj.

On tvrdi da su, tijekom posljednje rasprave u EP-u, pojedini zastupnici predlagali da se u izvješću o Srbiji predloži i blokada pristupnih pregovora i financijske podrške.

"Poslije ovakvih stvari koje čujem, to će se vjerojatno na jesen pojačati. Ako se situacija u Ukrajini dodatno zaoštri, izvjesno će doći i do službenog poziva EP-a na zamrzavanje pregovora i financijskih sredstava iz EU-a za Srbiju", ocijenio je slovenski europarlamentarac, naglasivši da je veoma teško opravdati poziciju Srbije.