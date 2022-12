287. je dan ruske invazije na Ukrajinu

Institut za rat: 'Putin ne odustaje od osvajanja Ukrajine'

TIJEK DOGAĐAJA:

NATO je sve više uključen u ukrajinski sukob

22:02 - Zemlje NATO-a sve su više uključene u sukob u Ukrajini, a Sjedinjene Države namjerno nastavljaju s eskalacijom na tu temu, rekao je u četvrtak zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov na TV kanalu Rossiya-24.

"Članice NATO-a su sve više i izravno uključene u ovaj sukob. Njihova potpora Kijevu sada je mnogo raznolikija nego što je bila prije nekoliko mjeseci. To je odraz namjerne politike Washingtona, koju poslušno provode Europljani. Oni se igraju s vatrom. Rizici su ogromni", rekao je Ryabkov.

Moskva smatra da Zapad ne ograničava opskrbu Ukrajine oružjem. "Zapadnjaci forsiraju širenje opsega isporuka sve težeg, dalekometnijeg naoružanja. Istovremeno, lukavo pokušavaju stvoriti dojam da postoji nekakva granična crta, neka vrsta samoograničenja u tom smislu. Ne vidimo ništa slično", naglasio je Rjabkov.

Naglasio je da ruska strana vodi bilateralni diplomatski rad na ovom pitanju, prvenstveno s neprijateljskim zemljama, "kako bi ih upozorila na posljedice ovih koraka". Vijeće sigurnosti UN-a središnja je platforma za otpor takvoj zapadnoj praksi, rekao je Rjabkov.

"Svi diplomatski alati – prosvjedi, note, apeli na specijaliziranim platformama i diplomatski sukobi u Beču i New Yorku, gdje postoje prilike da se poruka dovede kući i da se upozore naši protivnici – koriste se u punoj mjeri”, rekao je Rjabkov.

Eksplozije u zračnoj luci Berdjansk

15:45 - U zračnoj bazi Berdiansk u regiji Zaporižija čule su se tri velike eksplozije, kao i one manje, u blizini grada na obali Azovskog mora.

Prijavljeno je da hitne službe stižu na mjesto događaja. Nema izvještaja o žrtvama.

Putin kaže da će nastaviti s napadima na ukrajinsku infrastrukturu

15:10 - Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će nastaviti napadati ukrajinske energetske sustave unatoč globalnim kritikama i činjenici da su zbog toga početkom zime milijuni Ukrajinaca ostali bez struje i vode.

“Puno se diže buka oko naših udara na energetsku infrastrukturu susjedne zemlje. Da, mi to radimo. Ali tko je to započeo?” Putin je rekao na ceremoniji dodjele nagrada u Kremlju, prenosi agencija France-Presse, dodajući da kritike "neće ometati naše borbene misije".

Predstavio je udare kao odgovor na eksploziju na moskovskom mostu na aneksirani Krim i druge napade, optužujući Kijev da je digao u zrak dalekovode iz nuklearne elektrane Kursk i da nije opskrbljivao vodom Donjeck u istočnoj Ukrajini.

"Neopskrba vodom grada s više od milijun ljudi je čin genocida", rekao je Putin. Optužio je zapad za "potpunu šutnju" o tome i za pristranost prema Rusiji. “Čim se pomaknemo i učinimo nešto kao odgovor, cijelim svemirom nastane galama i galama”, rekao je.

Rusija je suočena s tvrdnjama da njezini napadi na ukrajinske energetske sustave i infrastrukturu predstavljaju ratne zločine.

Američka košarkašica zamijenjena za trgovca oružjem

14.20 - Američka košarkašica Brittney Griner oslobođena je iz ruskog zatočeništva u razmjeni zatvorenika. Amerikanci su zauzvrat oslobodili osuđenog ruskog trgovca oružjem, Viktora Bouta, javlja CNN. Oglasio se i predsjednik Biden.

Ukrajina uhitila bračni par osumnjičen za špijunažu za Rusiju

13. 20 - Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) uhitila je bračni par osumnjičen za špijunažu za Rusiju u lučkom gradu Odesi na Crnom moru. SBU nije imenovao par, ali ih je optužio da su izviđali lokacije za moguće vojno raspoređivanje i kretanje jedinica protuzračne obrane za Rusiju. Rečeno je da se vjeruje da su ruski vojni obavještajci koji su planirali stvoriti mrežu agenata u južnoj Ukrajini.

Službenici SBU pronašli su mobilne telefone i računalnu opremu s dokazima o "skrivenoj korespondenciji s agresorom", navodi se. "SBU je uhitio oba špijuna kada su pokušali prenijeti povjerljive informacije u Rusiju", rekao je SBU. Muškarac i žena stigli su u Ukrajinu 2018. i dobili boravišnu dozvolu, a muškarac je služio u ruskoj vojsci, dodala je SBU. Kaže se da su poslali informacije bivšem časniku ruskih specijalnih snaga na Krimu koji je surađivao s vojnom obavještajnom službom. SBU je također objavio niz fotografija uhićenja para, vojne dokumente uhićenog muškarca koji pokazuju njegov vojni čin pukovnika, kao i ruske putovnice uhićenika.

Ukrajina provodi redukcije dok pokušava popraviti oštećenu infrastrukturu

12.40 - Ukrajina je provela nova hitna isključenja struje dok pokušava popraviti energetsku infrastrukturu oštećenu u ruskim zračnim napadima. Rusija je ciljala elektroenergetska postrojenja diljem Ukrajine u najnovijem valu napada početkom ovog tjedna - u vrijeme kada potrošnja energije obično raste zbog zime.

"Od 11:00 sati 8. prosinca, zbog oštećenja uzrokovanih raketnim udarima na elektrane i visokonaponsku mrežu, sustav ima značajan nedostatak električne energije", rekao je operater mreže Ukrenergo.

Rečeno je da je situacija dodatno zakomplicirana vremenskim prilikama, a zapadne regije suočene su s mrazom, kišom, snijegom i jakim vjetrovima koji su uzrokovali zaleđivanje žica. "U svim regijama postoji nedostatak energije - do trećine onoga što je potrebno", rekao je Oleksandr Starukh, guverner regije Zaporizhzhia u jugoistočnoj Ukrajini.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala svoje udare na energetske objekte, tvrdeći da su napadi na vitalnu infrastrukturu vojno legitimni. Ali Ukrajina kaže da je cilj napada izazvati patnju civila i da su ratni zločin. Dolazi nakon što je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko upozorio na scenarij "apokalipse" u glavnom gradu ove zime ako se ruski zračni udari na infrastrukturu nastave.

Moskva tvrdi da Ukrajina granatira najveću europsku nuklearku

12.00 - Rusko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da je glavni cilj predložene sigurnosne zone oko nuklearne elektrane Zaporizhzhia u južnoj Ukrajini bio "zaustaviti granatiranje Ukrajine".

I Moskva i Kijev međusobno se optužuju za granatiranje elektrane, najveće europske nuklearne elektrane, čime postoji opasnost od izazivanja nuklearne nesreće. Elektrana je više puta granatirana otkako ju je Rusija zauzela nedugo nakon što je započela invaziju u veljači, što je natjeralo IAEA-in nadzornik za nuklearnu sigurnost da zatraži demilitariziranu sigurnosnu zonu oko elektrane.

Kremlj: Oslobodit ćemo regije koje su pod Ukrajinomi

10.30 - Ruske snage žele zauzeti dijelove istočne i južne Ukrajine koje je Moskva proglasila ruskima, objavio je danas Kremlj. Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, rekao je da Rusija "mora osloboditi" dijelove Donjecka, Luhanska, Hersona i Zaporižje - četiri regije koje je ruski predsjednik Vladimir Putin u rujnu proglasio dijelovima Ruske Federacije.

Ukrajina: Ubijeno je više od 93 tisuće vojnika

9.00 - Prema ukrajinskim podacima, od početka invazije poginulo je preko 93 tisuće ruskih vojnika. Ukrajinska vojska je u posljednja 24 sata ubila još 340 ruskih vojnika. U bitkama 8. prosinca izgubljena su i dva ruska borbena tenka, dva borbena oklopna vozila i dva topnička sustava.

ISW: 'Putin primrema Ruse za dugi krvavi rat; zastoj u operacijama šteti Ukrajini'

8. 15 - Ruski predsjednik Vladimir Putin gradi uvjete za dugotrajni osvajački rat u Ukrajini, smatra Institut za istraživanje rata. Putin priprema Ruse da očekuju dugotrajan, mukotrpan rat koji nastavlja tražiti osvajanje dodatnog ukrajinskog teritorija. "Putin se laskavo usporedio s ruskim carem Petrom Velikim napominjući da Rusija sada kontrolira Azovsko more, za koje se Petar Veliki također borio. Ovo pozivanje na rusku imperijalnu povijest eksplicitno uokviruje Putinove trenutne ciljeve u Ukrajini kao otvoreno imperijalističke i još uvijek maksimalističke. Putin uvjetuje domaću rusku publiku da očekuje dugotrajan, mukotrpan rat u Ukrajini koji nastavlja težiti osvajanju dodatnog ukrajinskog teritorija.", navode u analizi. ISW ističe i kako trenutni zastoj više odgovara ruskoj strani jer Ukrajinci gube zamah.

Nedavno je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao da ruska vojska nastoji postići operativnu pauzu zimi kako bi povratila inicijativu i pokrenula protuofenzivu u proljeće. Stručnjaci ISW-a u svom su se dnevnom izvješću složili s ocjenom glavnog tajnika NATO-a da bi operativna pauza dobro došla Rusiji, jer bi Ukrajini bila uskraćena inicijativa. "Operativna pauza tijekom zime vjerojatno će prerano okončati ukrajinske protuofenzivne operacije, povećati vjerojatnost da će Ukrajina izgubiti inicijativu i pružiti degradiranim ruskim snagama vrijednu odgodu od 3-4 mjeseca da se oporave i pripreme za vođenje borbi na boljoj razini ”, naglasili su američki dužnosnici. analitičari

Međutim, primijetili su stručnjaci ISW-a, Vladimir Putin još uvijek ne želi zaustaviti neprijateljstva, a ruska vojska nastavlja ofenzivne operacije oko Bakhmuta. "Putinova fiksacija na nastavak ofenzivnih operacija oko Bakhmuta i drugdje doprinosi sposobnosti Ukrajine da održi vojnu inicijativu u drugim područjima. Daljnji operativni uspjeh Ukrajine ovisit će o sposobnosti Oružanih snaga Ukrajine da nastave kontinuirane operacije tijekom cijele zime, “, stoji u izvještaju instituta.

Putin: 'Specijalna operacija je dug proces, ali neki ciljevi su već ostvareni'

7.00 - "Specijalna vojna operacija dug je proces, ali je već dala značajne rezultate", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu na sastanku s članovima ruskog Vijeća za razvoj civilnog društva i ljudska prava (HRC), prenosi ruska agencija Tass.

"Što se tiče rezultata specijalne vojne operacije, neki od njih mogu se očitovati tek nakon dužeg vremena. Pojavili su se novi teritoriji. To je značajan rezultat za Rusiju. To su ozbiljna pitanja. Uzmimo Azovsko more koje je postalo Rusko unutarnje more. To je vrlo značajno", rekao je.

Putin je podsjetio da se čak i Petar Veliki u svoje vrijeme borio za izlaz na Azovsko more. Najvažniji su ipak ljudi koji žive na svim tim teritorijama, rekao je. "Rezultati referenduma su pokazali da ljudi žele biti u Rusiji i da sebe smatraju dijelom ovog svijeta, dijelom ovog prostora, naše zajedničke kulture, tradicije i jezika. To je najvažniji rezultat. Sada su s nama Takvih je milijune. To je najvažnije", istaknuo je Putin.

Scholz: 'Smanjen rizik od upotrebe ruskog nuklearnog oružja'

2.00 - Rizik da ruski predsjednik Vladimir Putin upotrijebi nuklearno oružje u ratu u Ukrajini smanjio se kao odgovor na međunarodni pritisak, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz u intervjuu objavljenom u četvrtak. Scholz je u intervjuu za medijsku grupe Funke povodom prve godine na dužnosti ocijenio i da se rat nastavlja s "nesmanjenom brutalnošću", iako se za sada jedna stvar promijenila. "Rusija je prestala prijetiti uporabom nuklearnog oružja. Kao reakcija na crvenu crtu koju je međunarodna zajednica označila", dodao je Scholz, uz poruku da je unatoč dubokim podjelama, važno nastaviti dijalog s Kremljom.

Putin je u srijedu rekao da rizik od nuklearnog rata raste, ali je inzistirao na tome da Rusija nije "poludjela" i da svoj vlastiti nuklearni arsenal vidi kao čisto obrambeno sredstvo odvraćanja. Iz medijske grupe Funke rekli su da je intervju sa Scholzom obavljen u ponedjeljak, a citati odobreni u srijedu poslijepodne. Scholz je ocijenio i da je Putin morao zaustaviti rat, ali da će nakon toga biti spreman razgovarati s Rusijom o kontroli naoružanja u Europi, dodajući da je to bilo u ponudi i prije rata.

Braneći njemačku potporu Ukrajini, za koju kritičari u Kijevu i drugdje u Europi kažu da je bila previše suzdržana, Scholz je rekao da je Njemačka nakon Sjedinjenih Država jedna od najvećih pristaša Ukrajine. "Činimo sve što možemo kako bismo spriječili izravan rat između Rusije i NATO-a. Takav bi sukob imao samo gubitnike, u cijelom svijetu", dodao je Scholz, koji očekuje da će najveća europska ekonomija dobro prebroditi zimu i ostati jaka i uspješna industrijska nacija dok smanjuje svoju ovisnost o ruskoj energiji.

"Sada donosimo potrebne odluke kako bismo postali dugoročno neovisni. Od 2045. nadalje želimo biti potpuno klimatski neutralni i proizvoditi našu energiju u potpunosti bez prirodnog plina, ugljena ili nafte", naglasio je. Upitan hoće li se ponovno kandidirati za kancelara na sljedećim izborima, rekao je "naravno".