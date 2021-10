Rusija je u ponedjeljak izvijestila o najvećem broju oboljelih od covida-19 u jednome danu od početka pandemije, dok se u nekim dijelovima zemlje od danas provodi naredba o plaćenome neradnom tjednu čija je svrha izbjeći još veći broj novozaraženih i umrlih.

Vladina radna skupina za koronavirus izvijestila je da je u zadnja 24 sata evidentirano 37.930 novozaraženih koronavirusom, što je dnevni rekord, kao i o 1069 smrtnih slučajeva od posljedica covida, što je šest manje u odnosu na neslavni rekord od 1075 postavljen u subotu.

Vlasti odlučile uvesti strože mjere

Suočene s rekordnim povećanjem stope zaraze i nezadovoljne zbog toga što se domaće stanovništvo vrlo teško odlučuje na cijepljenje ruskim cjepivom Sputnjikom V, ruske su vlasti ovaj tjedan odlučile uvesti strože mjere nastojeći usporiti širenje pandemije. Predsjednik Vladimir Putin prošli je tjedan najavio da će se od 30. listopada do 7. studenoga uvesti plaćeni neradni tjedan, no dodao je da bi svaka regija trebala eventualno i produljiti to razdoblje ili ga započeti ranije, ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Šest ruskih regija, među kojima su Samara i Perm, regije istočno od Moskve, s provedbom plaćenoga neradnog tjedna počele su u ponedjeljak, objavio je TASS.

U Moskvi najoštrije mjere od lipnja 2020.

Putin je naredio i primjenu dodatnog niza mjera, među kojima su pojačano testiranje, stroža provjera nošenja maski i pridržavanja fizičkog distanciranja te ubrzanje kampanje cjepiva, pri čemu će zaposleni dobiti dva plaćena dana izostanka s posla kao nagradu za cijepljenje. Od ovog četvrtka Moskva će uvesti dosad najoštrije mjere izolacije od lipnja 2020., što znači da će otvorene ostati samo osnovne trgovine poput supermarketa u kojima se prodaju hrana i higijenske potrepštine te ljekarne.

Necijepljeni Moskovljani i Moskovljanke koji su stariji od 60 godina od ponedjeljka će, tijekom predstojeća četiri mjeseca morati ostati u svojim domovima. U međuvremenu je donesena odluka i o zatvaranju svih moskovskih škola. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima je rekao da su mjere ekonomske potpore za kompenzaciju gubitaka nastalih zbog restriktivnih mjera u ovoj fazi dovoljne.

"Sve donesene mjere djeluju, a situacija se vrlo pomno prati. Situacija je vrlo teška i svi ćemo pozorno pratiti na koji se način razvija", rekao je Peskov.