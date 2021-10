Zatvaranja, ogroman rast slučajeva zaraze i velike razlike u procijepljenosti slika su početka druge pandemijske zime u Europi. Zemlje zapadne Europe nisu sigurne kako pristupiti situaciji, a Istokom vlada kaos, piše CNN.

Unatoč širokoj dostupnosti cjepiva, Europa je jedini dio svijeta gdje raste broj slučajeva zaraze koronavirusom - priopćila je prošle srijede Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Već treći tjedan zaredom Europa bilježi porast novih slučajeva slučajevima.

Latvija prva ponovno uvela lockdown

S najvećim problemom suočene su Istočna Europa i Rusija, gdje raste broj umrlih i zaraženih, a sve zbog oklijevanja ljudi da se cijepe. Rezultat toga je da procijepljenost u nekim dijelovima istočne Europe iznosi tek 24 posto, prema podacima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC).

Prošlog četvrtka, Latvija je prva u Europi ponovno uvela novi lockdown boreći se s velikim porastom broja novozaraženih i niskom procijepljenošću. Tamo je tek 56 posto odraslih primilo obje doze cjepiva, što je puno niže od europskog prosjeka koji iznosi 74,6 posto.

I Zapadna Europa se bori s rastom broja novozaraženih, iako neke zemlje imaju gotovo univerzalnu procijepljenost. Incidencija u Njemačkoj u subotu je dosegla 100 novih slučajeva na 100,000 stanovnika, prvi puta od svibnja ove godine. Prema podacima ECDC-ja, Belgija i Irska bilježe najveći broj novozaraženih u Zapadnoj Europi, od 325.7, odnosno i 432.8 na 100,000 stanovnika.

Europa na dva odvojena kolosijeka

''Razlike u stopama procijepljenosti dovele su istočnu i zapadnu Europu na dva odvojena kolosijeka, ali zajednički im je veliki porast u broju novih slučajeva zaraze izazvan popuštanjem mjera i otvaranjima, ali i hladnijim vremenom zbog kojeg ljudi više vremena provode u zatvorenom. Tu je i zaraznija delta varijanta koronavirusa, koja je postala dominantna u regiji'', kaže dr. Peter Drobac, stručnjak za zdravlje Sveučilišta u Oxfordu.

U nekim zemljama porast novih slučajeva je velik, ali zahvaljujući visokoj procijepljenosti ondje se nije zabilježio porast hospitalizacija i smrti izazvanih Covidom u usporedbi sa zemljama Istoka.

Rumunjska uvodi policijski sat

Rumunjska od ponedjeljka ponovno uvodi policijski sat, a propusnice postaju obvezne za ulaz u većinu javnih prostora. Nove mjere stupaju na snagu nekoliko dana nakon što je zemlja zabilježila stopu od 19.25 umrlih na milijun ljudi, što je jedna od najvećih stopa svijetu.

Nevolje Rumunjske ne svode se samo na nedostatak cjepiva. Sve zemlje EU imaju dobar pristup svim cjepivima , ali u mnogim zemljama od Baltika do Balkana, time i u Rumunjskoj, kampanju cijepljenja otežava nevoljkost ljudi da se cijepe, loše komunikacije vlade, ali i opće nepovjerenje u vlast. Prema podacima ECDC-ja, samo 33.6 posto odraslih u Rumunjskoj je potpuno cijepljeno.

Ukrajina bilježi najveći broj novozaraženih od početka pandemije – čak 22.415 novih slučajeva u samo jednom danu. Predsjednik Volodimir Zelenskij preklinje ljude da se cijepe ističući da je to jedini način da se spriječi novi lockdown.

Ukrajinski predsjednik: Cijepljenje ili lockdown

„Postoje samo dvije opcije – cijepljenje ili lockdown,” rekao je Zelenskij u ponedjeljak.

U petak su škole u žarištima epidemije u Ukrajini zatvorene i vlada je uvela obvezne Covid potvrde ili negativne testove za javni prijevoz u glavnom gradu nakon što je u zabilježen najveći broj umrlih u jednom danu od početka pandemije – čak 614, piše Reuters.

I Rusija prolazi najgoru fazu pandemije. Moskva je od ponedjeljka u desetodnevnom lockdownu, a gradski dužnosnici upozoravaju da zemlju čeka užasna zima. Nekoliko puta u zadnjih par dana Rusija je rušila vlastite rekorde u dnevnom broju novozaraženih i umrlih. Vrhunac je bio u srijedu s rekordnih 1.028 umrlih.

''Naravno da se nije učinilo sve što se trebalo učiniti da se javnost jasno informira o važnosti cijepljenja'', priznao je novinarima glasnogovornik predsjednika Vladimira Putina te dodao da ''ljudi moraju postati odgovorniji i cijepiti se”.

'U zapadnoj Europi ima razloga za optimizam'

''Zapadna Europa neće dostići razinu krize kakvoj smo svjedočili prije, neće se otvarati dodatni bolnički šatori, jer su cjepiva promijenila situaciju. Postoji mnogo razloga za optimizam,” rekao je Drobac.

No, on upozorava da situacija u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuje kako cjepiva nisu apsolutno rješenje. Ondje se bilježi najveći dnevni porast novozaraženih u cijeloj Zapadnoj Europi, nakon što je britanska vlada ljetos ukinula gotovo sve mjere. Stručnjaci i sindikati mole vladu da ponovno uvede neke mjere poput obveznog nošenja maski ili propusnica za cijepljene, kao što su učinile neke druge europske zemlje e bi li spriječile novi lockdown.

Britansko zdravstvo opet na rubu kolapsa

Vlada odbija takva rješenja, iako stopa hospitalizacija i smrti raste. Katherine Henderson, predsjednica Royal Collegea za hitnu medicinu, rekla je u nedjelju da je zdravstvena skrb u zemlji u ''užasnom položaju'' zbog Covida. Hitni odjeli u cijeloj Britaniji se već sada jedva nosi s ogromnim redovima vozila hitne službe koja dovoze nove pacijente. Britanski premijer Boris Johnson poziva ljude starije od 50, kao i one u rizičnim skupinama, da se prijave za treću, booster dozu cjepiva, kako bi pojačali zaštitu koja počinje slabiti šest mjeseci nakon cijepljenja.

'Britanska strategija se više-manje fokusirala samo na cijepljenje. Ne mislim da će to biti dovoljno. Opasno je oslanjati se na to da će necijepljeni, kao npr. djeca, preboljenjem bolesti stvoriti razinu općeg imuniteta prirodnim putem”, rekao je Drobac. ''Problematično je to što takva strategija ne samo da dopušta neprihvatljivo visoku razinu hospitalizacija i smrti, već možda uopće nije efikasna”, dodao je.

'Ne smijemo bezumno ući u nove lockdowne'

Irska za to vrijeme uopće ne ukida restrikcije. I tamo je veliki porast novozaraženih unatoč potpunoj procijepljenosti čak 92 posto populacije. Irski premijer Micheal Martin rekao je da će Covid propusnice ostati obvezne za događanja u zatvorenom, nošenje maski je još uvijek obvezno u svim zatvorenim prostorima, a restorani će moći posluživati samo goste za stolovima.

''Europa ne smije bezumno zalutati u nove lockdowne i visoku smrtnost kojoj je svjedočila prošle zime'', upozorio je Mike Ryan, direktor programa za zdravstvene krize WHO-a.

''Ne znamo kako će epidemija izgledati za dva, tri mjeseca… morat ćemo biti oprezniji'', poručio je Ryan.