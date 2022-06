Mlade Ruse koji završavaju visoko školovanje i ulaze na tržište rada čekaju teška iskušenja, piše Business Insider. Naime, od početka ruske invazije na Ukrajinu, multinacionalne kompanije masovno su napustile Rusiju, a sankcije Zapada se pojačavaju. U međuvremenu, na ruskim sveučilištima događaju se promjene koje otežavaju studentima da nastave visoko obrazovanje negdje drugdje.

"Na mnogo načina (Rusija) se nalazi na neistraženom teritoriju", kaže Hassan Malik, viši analitičar u konzultantskoj tvrtki Loomis Sayles iz Bostona.

Nema više McDonald'sa, holivudskih filmova, Instagrama...

On i drugi stručnjaci rekli su za Business Insider da je nemoguće nakon samo nekoliko mjeseci rata utvrditi sve učinke rata na rusku mladež. No, također kažu da generacija koja je odrasla u vrijeme Putinove vladavine sada doživljava sasvim drugačiju Rusiju od one u kojoj je odrastala. Jednostavno nazvani "Putinovom generacijom", ti mladi ljudi koji su sada u dobi između 17 i 24 godine, odrasli su poznavajući samo jednog predsjednika u svojim formativnim godinama - kažu analitičari Wilson Centra, istraživačkog instituta iz Washingtona.

Odrasli su jedući McDonald's, gledajući najnovije holivudske filmove i objavljujući na Instagramu. Sve to, nakon ruske invazije na Ukrajinu krajem veljače, više im nije dostupno u Rusiji.

Multinacionalke odlaze, a s njima i dobra radna mjesta

Dvojica stručnjaka rekli su za Business Insider da će mladim Rusima biti sve teže na poslu i u školi. Kao u mnogim zemljama, vrijednost dobrog obrazovanja i u Rusiji je u tome što otvara vrata ne samo od domaćih poslodavaca, nego i u multinacionalkama koje pružaju mogućnosti zaposlenicima da slobodno uđu na europsko tržište rada. No, ta se vrata sada brzo zatvaraju.

"Mnoge multinacionalne korporacije obećale su dobre, stabilne karijere, u kojima se može napredovati prema svojim zaslugama u svojevrsnom tradicionalnom zapadnom kapitalističkom modelu", kaže Andrew Lohsen iz Centra za strateške poslove i međunarodne studije. "Te prilike prestaju jer tvrtke napuštaju Rusiju, a neke od industrija koje su obećavale visoke plaće počinju biti sputane sankcijama", dodaje.

Lohsen je naveo naftu, plin i IT kao neke sektore u kojima multinacionalne kompanije masovno napuštaju Rusiju ostavljajući u neizvjesnosti sve koji su željeli ondje naći posao. Ranije ovog mjeseca američki tehnološki divovi IBM i Microsoft otpustili su stotine zaposlenika u Rusiji jer se te tvrtke povlače s tamošnjeg tržišta.

'Bit će im sve teže upisati europska sveučilišta'

Zbog svega toga mnogi ruski zaposlenici u tehnološkom sektoru napuštaju zemlju. Neki to čine iz straha od regrutacije, a neki jer žele zadržati radno mjesto. Svjetska banka je u travnju objavila procjenu da će rusko gospodarstvo ove godine zabilježiti pad od 11,2 posto, što je najgori ekonomski pad u tri desetljeća od raspada Sovjetskog Saveza. Stručnjaci izražavaju zabrinutost i za budućnost ruskog akademskog sustava, budući da zemlja nastoji izaći iz Bolonjskog procesa koji omogućava usklađivanje obrazovnih standarda i kvalifikacija u Europi.

"To znači da će Rusima koji razmišljaju o stjecanju visokog obrazovanja u Europi - posebice o stručnoj ili doktorskoj diplomi - sada biti mnogo teže pokušati upisati europska sveučilišta", rekao je Lohsen.

Rusija planira povratak na sovjetski standard, što otežava europskim sveučilištima provjeru akademskih certifikata. Europska akademska zajednica posebno je zabrinuta za slobodu otvorene debate u Rusiji nakon što je 700 rektora s ruskih sveučilišta devet dana nakon invazije potpisalo pismo u kojem podržavaju ciljeve invazije na Ukrajinu - demilitarizaciju i denacifikaciju te zemlje.

"Vidimo politizaciju obrazovnog sustava, a to ide od vrha do dna. Postoji pravi oštar zaokret u ruskom obrazovanju prema prihvaćanju državnog narativa i isključivanju svake vrste sumnje ili alternativa, te kažnjavanju onih koji od toga odstupe", rekao je Lohsen.

'Malo je naznaka da će se išta politički promijeniti'

"Moskva posljednjih godina pojačava propagandu kako bi promovirala strukturu odozgo prema dolje s državom, vojskom i crkvom u srži ruskog društva", kaže Lohsen. "Uz okruženje masovnih medija koji su u velikoj mjeri pod kontrolom države ili povezani s Kremljom, takve bi poruke mogle odvratiti stanovništvo od nadolazećih ekonomskih poteškoća", dodao je.

Neki mladi Rusi koji su nezadovoljni Putinovom vladavinom pobjegli su iz zemlje nakon što je izbio rat. Ali postoje svakodnevne praktične stvari koje treba uzeti u obzir za Ruse koji žele započeti novi život izvan svoje matične zemlje — dugoročne vize, zapošljavanje i financijska sredstva do kojih je sve teže doći zbog sankcija.

Unutar Rusije podrška ratu i dalje je velika. Krajem svibnja, nezavisna ruska agencija Levada provela je istraživanje na uzorku od 1634 Rusa koje je pokazalo da 60 posto stanovnika od 18 do 24 godine podržava rat.

"Malo je naznaka da će se išta politički promijeniti, čak i ako postoje džepovi neslaganja. Revolucija je vjerojatnija u demokraciji nego u autokraciji. Uostalom, gospodarski uvjeti u bivšem Sovjetskom Savezu bili su lošiji od ovih sada, a desetljećima se ništa nije promijenilo. U autokraciji je vrlo visok prag nezadovoljstva potrebnog za promjenu politike, kamoli za promjenu režima", kazao je Malik.