Nastavljaju se intenzivne borbe oko grada Bahmuta na istoku Ukrajine dok se Kijev i Moskva naizgled bore s nestašicom streljiva i sve većim gubicima. Ruski oligarh Jevgenij Prigožin, koji kontrolira plaćeničke Wagnerove snage koje vode rusku ofenzivu u Bahmutu, upozorio je kasno u subotu da bi, ako njegovi ljudi budu prisiljeni na povlačenje, to moglo dovesti do kolapsa cijele ruske bojišnice. Kako piše The Guardian, Prigožin se žalio da rusko ministarstvo obrane ne podržava Wagnerove napore u pogledu ljudi i streljiva.

"Ako se privatna plaćenička snaga Wagner povuče iz Bahmuta, cijeli front će se raspasti … do ruskih granica, a možda i dalje", upozorio je Prigožin u svom video obraćanju. "Wagner je cement… mi navlačimo cijelu ukrajinsku vojsku na sebe, lomimo je i uništavamo."

Visoki ukrajinski zapovjednik, Volodimir Nazarenko, u intervjuu za ukrajinski Kijev24 opisao je situaciju u gradu kao "paklenu", ali je rekao da su stabilizirali liniju bojišnice i da su ruske snage još uvijek na rubu grada. Nazarenko je kazao i da ruskim snagama nedostaje streljiva te da kaotično granatiraju grad. Isto tako, ukrajinske snage su u veljači rekle za BBC da im također ponestaje vatrene moći.

Nema povlačenja

Ruske snage sada zauzimaju područja s tri strane Bahmuta, na istoku, sjeveru i jugu – a postoji samo jedna cesta koja grad povezuje s teritorijem pod kontrolom Ukrajine. Međutim, istraživački centar sa sjedištem u Washingtonu, Institut za proučavanje rata, rekao je kako je malo vjerojatno da će Rusi uskoro opkoliti grad jer je njihovo napredovanje još uvijek "sporo i postupno".

Zapadni vojni analitičari predviđali su da će Ukrajina narediti taktičko povlačenje iz Bahmuta kako bi zaustavila gubitke i pregrupirala se. Ali ukrajinska vojska je inzistirala da ostane na svojim položajima i povlačenje nije u planu, iako je u prethodnim tjednima bilo znakova da se Ukrajinci pripremaju za povlačenje, kada su se pojavile snimke uništenih mostova na strani pod ukrajinskom kontrolom.

Nije jasno u kojoj mjeri Ukrajina smatra da može iscrpiti ruske snage ili čeka li vrijeme za taktičko povlačenje. Taktička povlačenja su škakljive i tajne operacije koje će Ukrajinu vjerojatno koštati još ljudskih života. Povrh toga, povlačenje iz Bahmuta stavilo bi na crtu bojišnice druga dva grada pod ukrajinskom kontrolom – Konstantinovku i Kramatorsk.

Civili mjesecima u podrumima

Rusija je u osvajanje Bahmuta krenula prošlog ljeta i postupno se približavala gradu. Wagnerove snage mogle su povećati svoje napore u listopadu nakon što su regrutirale tisuće ruskih zarobljenika uz obećanje slobode u zamjenu za šest mjeseci služenja.

Tisuće Ukrajinaca i Rusa ubijeno je i ozlijeđeno u bitci za Bahmut, a vojni analitičari i ukrajinske snage rekli su da bi osvajanje Bahmuta poslužilo kao simbolična pobjeda za Rusiju.

Prošlotjedni videozapisi iz Bahmuta pokazuju kako su mnoge zgrade razorene, a nekoliko tisuća civila koji još uvijek žive u gradu mjesecima su zatvoreni u podrume bez tekuće vode, struje ili plina.

Ostali ratni gradovi u okolici Bahmuta potpuno su izbrisani s karte. Snimke Marinke, napravljene dronom, pokazuju da je ovaj grad južno od Bahmuta pretvoren u ruševine.