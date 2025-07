Rusi brutalno pretučeni pa javno poniženi u Azerbajdžanu, procurile snimke maltretiranja

Društvene mreže preplavile su uznemirujuće snimke koje prikazuju brutalno postupanje azerbajdžanskih vlasti prema osmorici ruskih državljana optuženih za teške kaznene prijestupe. Azerbajdžanska novinska agencija javlja o osobama koje su uhićene pod sumnjom za sudjelovanje u trgovini drogom iz Irana te izvršavanje hakerskih aktivnosti.

Videozapisi i fotografije koji kruže internetom prikazuju kako su uhićeni poduzetnici, IT stručnjaci i turisti podvrgnuti fizičkom nasilju i javnom poniženju.

Prema navodima lokalnih medija, među pritvorenima su 40-godišnji Anton Dračev, suosnivač online kemijske čistionice Airo, zatim 30-godišnji programer Dmitrij Bezugli, koji je ranije radio za tehnološke gigante VK i Yandex, kao i 35-godišnji turist iz Jekaterinburga koji je boravio u Bakuu.

🧑‍⚖️The detained Russians in Azerbaijan were brought to court: they don’t look too great



Among the detainees are propagandists from RT and Russian IT specialists Anton Drachyov and Dmitry Bezugly. They are accused of drug trafficking from Iran and cybercrimes.



It was also… https://t.co/nV1oYXN8c7 pic.twitter.com/Nan1apFTFm