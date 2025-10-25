Rusi balističkim projektilima zasuli Kijev: Ima mrtvih i ranjenih

Najmanje dvije osobe su poginule, a devet je ranjeno u glavnome gradu Kijevu nakon što su tijekom noći ruske rakete i dronovi pogodili više lokacija u Ukrajini, rekao je u subotu načelnik kijevske gradske vojne uprave.

Foto: X/screenshot

Po preliminarnim izvještajima u napadima su razbijeni prozori, oštećeni su automobili, a u dvorištu jedne stambene zgrade nastavo je velik krater, rekao je u izvješću o šteti u Kijevu Timur Tkačenko u objavi na Telegramu, dodavši da su napadi izazvali više požara i oštetili dječji vrtić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema neslužbenim informacijama, mete ruskih napada bile su i termoelektrane koje se nalaze u Kijevu i okolici.

Foto: X/screenshot

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo oborilo je četiri od devet raketa i 50 od 62 drona lansiranih u napadima širom Ukrajine, kaže se u odvojenoj objavi na Telegramu.

Foto: X/screenshot

Zrakoplovstvo je izvijestilo o pet izravnih pogodaka raketa i 12 pogodaka dronova na 11 različitih lokacija u zemlji.

POGLEDAJTE VIDEO: Zastupnik u ukrajinskom parlamentu Volodimir Arijev za Direkt: 'Sudbina Ukrajine je jasna. Moramo pripremiti za novi val rata'