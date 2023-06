Ujedinjeni narodi nemaju nikakve neovisne informacije o uništenju ukrajinske brane, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u utorak, opisavši taj događaj "još jednom razornom posljedicom ruske invazije na Ukrajinu".

"Napadi na civile i kritičnu civilnu infrastrukturu moraju prestati. Moramo djelovati kako bismo osigurali odgovornost te poštivanje međunarodnog humanitarnog prava", rekao je Guterrees novinarima. No Hrvatski nuklearni fizičar Tonči Tadić upozorava na još veću opasnost.

I Rusija i Ukrajina traže istragu

Voda je prodrla kroz masivnu branu na rijeci Dnjepar koja razdvaja ruske i ukrajinske snage u južnoj Ukrajini i poplavila dio ratne zone te natjerala mještane na bijeg. I Ukrajina i Rusija zatražile su Vijeće sigurnosti UN-a da održi raspravu o uništenju brane. Ukrajina je optužila Rusiju za "ekološki i tehnološki teroristički čin", dok je Rusija opisala događaj kao "sabotažu koji je izvela Ukrajina", prema zahtjevima obje strane koje je Reuters dobio na uvid.

Guterres je uništenje brane opisao kao "monumentalnu humanitarnu, ekonomsku i ekološku katastrofu". "Najmanje 16.000 ljudi već je izgubilo svoje domove i ugrožene su zalihe sigurne i čiste pitke vode za tisuće drugih", rekao je Gutteres i dodao da UN s Ukrajinom koordinira slanje pomoći, što uključuje pitku vodu i tablete za pročišćavanje vode.

'Ovo pokazuje da ne postoji zlo na koje Putin nije spreman'

Tonči Tadić, nuklearni fizičar Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, prije svega ističe da rušenje brane nije ugrozilo sigurnost NE Zaporižje jer, kako je objasnio za Jutarnji, reaktori su pogašeni i hladni, a osim toga nuklearka ima vlastito malo akomulacijsko jezero iz kojeg se hladi, a njegova razina vode ovisi o hidroelektranama koje drže Ukrajinci.

" No, ovo pokazuje da ne postoji neko zlo koje Putin nije voljan napraviti Ukrajini. Drugo, ovim je onemogućena opskrba Krima vodom. Krim se napaja kanalom koji kreće od same brane i iz kojeg voda slobodnim padom ide prema Krimu. Padom razine vode u akumulaciji dva milijuna ljudi na Krimu ostaje bez vode. To je dokaz da rusko vodstvo na zanima sudbina stanovništva, čak ni na teritorijima za koje tvrde da su Rusija", naglasio je Tonči Tadić. Što se tiče same sigurnosti NE Zaporižja, ističe da je može biti ugrožena jedino ako ruske snage prekinu dalekovod.