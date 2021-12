Osim u Srbiji, prosvjeduje se i u susjednoj Bosni i Hercegovini. U fokus javnosti prije dva tjedna došli su rudari koji su prosvjedovali u Sarajevu, ali su se nakon dva dana prosvjedovanja vratili na svoje radno mjesto 200 metara pod zemljom za plaću od 3200 kuna.



RTL Direkt proveo je dan s radnicima rudnika mrkog uglja Kakanj. Rudari se žale na katastrofalne uvjete i još katastrofalniju opremu s kojom barata 1500 rudara. Iz rudnika ne izlaze osam sati, a 200 metara pod zemljom rade, jedu i piju.

"Nije lako. Ti kreneš u jamu dolje i ne znaš hoćeš živ izaći, šta je, hoćeš li izaći s nekom povredom. Ovo je tvornica invalida. Rudnik je tvornica invalida. Taj radnik koji je stradao na poslu, evo sad nek se zatvori rudnik, tko će njega primiti. Tko će njega primiti? Gdje će se on zaposliti?", rekao je rudar Nedim Mašić za RTL Direkt.

U Bosni i Hercegovini ima sedam rudnika te su svi pod državnim koncernom Elektroprivreda BiH. U njima je zaposleno 6800 rudara, 2000 osoba s invaliditetom.

U Hrvatskoj je posljednji rudnik u Labinu zatvoren 1999. godine.

Niske plaće

Rudar Vadad Kubura za RTL Direkt je opisao koliko težak njihov posao. "Lagan sigurno nije dok je pod zemljom, u zemlji i teško je sigurno. Meni je i otac radio radio u rudniku, djed, pradjed, radimo i svi. Imamo dvoje djece muške nikad im ne bi preporučio, a neće oni to ni doživjeti kako je krenulo zatvorit će se", kazao je Kubura kojemu plaća, s toplim obrokom, iznosi 1200 maraka (otprilike 4600 kuna). "To je za ovaj rad u jami. Ja mislim da je to najmanja plaća što postoji", dodao je.

Sav ugljen iskopan u rudnicima stiže na dodatnu opremu, a onda, kako ih nazivaju, trakastim transporterima putuje do tisuću metara udaljene termoelektrane gdje se spaljuje.

"U proizvodnom procesu nastaje električna energija i manjim dijelom toplotna energija koja koristi za zagrijavanje grada Kaknja, Tuzle i gradova..", pojasnio je Samir Selimović iz Elektroprivrede BiH.

Pad proizvodnje

Rudari iz BiH ističu i kako imaju problema s opremom, odnosno problem su im rezervni dijelovi. Crni ugljen u BiH kopa se 120 godina, a rudnici su u toj zemlji prošlost i sadašnjost, ali i upitna budućnost. Vodstvo rudnika govori kako im proizvodnja samo pada, a produktivnost je mala.

Iako nitko neće ostati bez posla, ostat će bez dijela plaće, zbog čega su brojni rudari primorani snalaziti se i na druge načine kako bi si nešto dodatno priskrbili, a što često uključuje dodatne poslove. Tako primjerice, Zijad Musić, osim što je rudar, zbog niske plaće nakon rudarske smjene odlazi na bauštelu.

S druge strane, iz svijeta rukometa u svijet rudara i to onih iz Kaknja došao je Nedžad Zaimović. On smatra da su rudari najbolji ljudi na svijetu, a s njime se slaže i Nedim Mašić. "Tko su rudari? Jedni fini i humani ljudi, oni su sve spremni dati za kolegu", poručio je.