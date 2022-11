Iako je prošlog tjedna Europski parlament dao zeleno svjetlo našoj zemlji, sad se usprotivila Austrija. Za ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića to nije prepreka, pa čak niti podatak koji je prvi put otkrio, da je porastao ulazak ilegalnih migranata u Hrvatsku za čak 145 posto.

Da je to ipak problem koji bi mogao poremetiti hrvatske planove doznaje RTL Danas iz austrijske vlade. Nakon prošlotjednog veselja, sinoć hladan tuš, i to od austrijskog ministra unutarnjih poslova Gerharda Karnera. "Kao ministar unutarnjih poslova odgovoran sam za sigurnost u zemlji. A kao što vidimo, trenutačni sustav ne funkcionira. Ne može se širiti. I zato je ovo loš trenutak za to. Kao ministar unutarnjih poslova dajem - jasno ne", rekao je.

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ipak je uvjeren da neće biti problema: "On je meni rekao da Austrija nije nikad imala ništa protiv Hrvatske niti da ima išta protiv Hrvatske. Ono što sam siguran da je njihova glavna zabrinutost, povećanje je ilegalnih migracija na istočnomediteranskoj ruti."

'Pokvareni sustav neće biti bolji ako se poveća'

Za ulazak Hrvatske u Schengen jednoglasno moraju odlučiti svi ministri unutarnjih poslova. A kako će glasati Austrija? U telefonskom razgovoru za RTL su poručili da će razgovori koji Austriju i Hrvatsku čekaju slijedeći tjedan, biti teški. Najveći problem su im, kažu, migranti. Ove godine stiglo ih je 100 tisuća, a njih 75 tisuća nije bilo registrirano niti u jednoj zemlji Europske unije.

"Povećanje pokvarenog sustava neće ga učiniti boljim. Zbog sigurnosnih razloga Ministarstvo unutarnjih poslova protivi se ukidanju graničnih kontrola u ovom trenutku", stav je Ministarstva unutarnjih poslova Austrije.



Znači li ovo da će Austrija blokirati Hrvatsku, ne odgovaraju. Češko predsjedanje predvidjelo je dvije odluke, jednu za Bugarsku i Rumunjsku, a drugu za Hrvatsku. Ministar Božinović ipak ustraje: "Austrija ne vidi Hrvatsku kao problem. Dapače, uživali smo njihovu podršku. Siguran sam da će to biti i 8.12."

Hrvatska kolateralna žrtva Bugarske i Rumunjske

Da je Hrvatska spremna za Schengen ističe i analitičar Goran Bandov, ispunili smo sve uvjete u osam odvojenih područja, sve zajedno 281: "Ono što je sigurno u ovom momentu čini se da je Hrvatska kolateralna žrtva Bugarske i Rumunjske i nekih koraka koje bi Bugarska i Rumunjska trebale poduzeti prije njihovog ulaska u Schengen zonu."

Da je u cijelom slučaju Hrvatska kolateralna žrtva smatra i zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, vjerujući da će na kraju sve završiti dobro: "Mislim da ne žele ništa ispod žita. Kao što sam rekao, radi se zapravo o stvaranju percepcije tko je uspješniji u Austriji od obrane od naleta migranata, pogotovo ove godine kad su postoci doista visoki, ali mislim da to neće imati ozbiljne reperkusije za nas i ulazak u Schengen."

Broj ilegalnih migracija na svim rutama ove godine je doista povećan. U Hrvatskoj 145 posto u odnosu na lani. Otprilike je to 36 tisuća ljudi više, uglavnom preko Bosne i Hercegovine. A pitanje migranata za Austriju koja politiku zatvaranja granica zagovara još od 2015., visokoosjetljivo je još od prve velike migrantske krize.