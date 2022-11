Ukrajina otvara cetre nepobjedivosti

Rusi napali rodilište, ubijeno novorođenče

Britanija šalje helikoptere Ukrajini

Rusija vjerojatno ostala bez zaliha iranskih dronova

Institut za rat: Kremlj planira napad pod lažnom zastavom

G7 želi ograničiti cijenu ruske morske nafte

Rusija pokrenula nove raketne napade na Ukrajinu

TIJEK DOGAĐANJA:

Rijedak pogled u ruski projektil Sotona

Nakon što je Kremlj testirao interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) RS-28 Sarmat, oružje koje Zapad naziva Sotona 2, ruska državna TV pokazala je da nikad prije viđene snimke unutrašnjosti masivnog nuklearnog oružja koje bi Sotona 2 trebao zamijeniti, R-36M2. Svijet je primijetio lansiranje Sotone 2, ali rijedak pogled na 'Sotonu' R-36M2, prošao je uglavnom nezapaženo. Ruski vojni bloger Dmitrij Kornev izvadio je slike iz videa i postavio ih na svoj blog i twitter račun 20. studenoga. Pružaju pogled bez presedana na unutarnji rad jednog od najvećih raspoređenih nuklearnih oružja na svijetu. Sotona je dugačka oko 34 metra i teška nešto više od 211 tona. Najveći američki ICBM, LGM-30G Minuteman III, tek nešto manja od 18 metara i teži samo oko 40 tona. Slike prikazuju unutrašnjost projektila gdje su pohranjene njegove nuklearne bojeve glave. ICBM mogu nositi više nuklearnih bojevih glava. ICBM se lansira sa zemlje, luči kroz atmosferu i spušta se na svoju metu. Dok se spušta, više bojevih glava se odvaja od njega i pogađa svoje ciljeve. Sotona može nositi 14 nuklearnih bojevih glava, piše Vice.

U Rusiji je započela serijska proizvodnja najnovije interkontinentalne balističke rakete Sarmat, izjavio je Vladimir Degtjar, glavni direktor Državnog raketnog centra Makejev, prenose ruski mediji. "Raketni sustav već je pušten u serijsku proizvodnju, osigurani su potrebni materijali i proizvodna oprema", rekao je. Sarmat će sljedećih 40-50 godina ojačavati borbeni potencijal ruske vojske i osigurati sigurnost Rusije, rekao je i dodao da će "u sadašnjim geopolitičkim uvjetima to oružje postati glavni čimbenik nuklearnog odvraćanja i jamstvo očuvanja mira". Rusija tvrdi da će nova raketa moći napadati mete i preko Sjevernog i Južnog pola i tako svladati neprijateljske sustave obrane od projektila.

Poljska traži od Njemačke da raketne sustave Patriot pošalje u Ukrajinu

22.30 - Poljski ministar obrane Mariusz Blaszczak rekao je u srijedu da je tražio od Njemačke da pošalje raketne sustave Patriot ponuđene Poljskoj u Ukrajinu. "Nakon daljnjih ruskih raketnih napada, tražio sam od Njemačke da raketne baterije Patriot ponuđene Poljskoj pošalje Ukrajini na njezinu zapadnu granicu", napisao je Blaszczak na Twitteru. "Ovo će štititi Ukrajinu od daljnjih smrti i nestanka struje te će povećati sigurnost na našoj istočnoj granici." U ponedjeljak je Poljska rekla da će predložiti postavljanje dodatnih sustava Patriot blizu svoje granice s Ukrajinom, nakon njemačke ponude. Berlin je ponudio Varšavi proturaketni obrambeni sustav Patriot da pomogne s osiguravanjem zračnog prostora nakon što se zalutala raketa prošli tjedan srušila u Poljskoj. Ranije je rekao da će svom istočnom susjedu ponuditi pomoć u zračnoj zaštiti s njemačkim borbenim zrakoplovima Eurofighters. Raketu koja je pogodila Poljsku prošli tjedan, usmrtivši dvoje ljudi, slučajno su ispalile ukrajinske obrambene snage te se nije radilo o ruskom napadu, rekao je čelnik NATO-a Jens Stoltenberg.

Armenski premijer žali se na nedostatak pomoći Rusije

22.16 - Armenski premijer Nikol Pašinjan dao je u srijedu oduška svojoj frustraciji zbog neuspjeha sigurnosnog saveza predvođenog Rusijom da pritekne u pomoć njegovoj zemlji suočenoj s onim što je nazvao agresijom Azerbajdžana. Armenski premijer doveo je u pitanje učinkovitost šestočlane Organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti (CSTO) u oštrim uvodnim riječima na summitu kojemu je nazočio ruski predsjednik Vladimir Putin. Rusija, dominantni igrač u CSTO-u, dugo je bila glavni arbitar na južnom Kavkazu, koji graniči s Turskom i Iranom, gdje su Armenija i Azerbajdžan vodili dva velika rata od raspada Sovjetskog Saveza 1991. Ali dok se Rusija bori u svom devetomjesečnom ratu u Ukrajini, riskira gubitak utjecaja u dijelovima bivšeg Sovjetskog Saveza koje je dugo smatrala svojom sferom utjecaja. U rujnu su se rasplamsale borbe između Armenije i Azerbajdžana, a dvije su strane rekle da je ubijeno više od 200 vojnika. "Deprimirajuće je što članstvo Armenije u CSTO-u nije odvratilo Azerbajdžan od agresivnih akcija", rekao je Pašinjan na sastanku u glavnom gradu Armenije Erevanu. "Do danas nismo uspjeli donijeti odluku o odgovoru CSTO-a na agresiju Azerbajdžana protiv Armenije. Ove činjenice ozbiljno štete imidžu CSTO-a kako unutar naše zemlje tako i izvan njenih granica, i to smatram glavnim neuspjehom armenskog predsjedanja CSTO-om."

Armenija je zatražila pomoć od organizacije u rujnu, ali je dobila samo obećanje da će poslati promatrače. Pašinjan je to suprotstavio brzoj odluci Saveza u siječnju da pošalje trupe u članicu CSTO-a Kazahstan kako bi pomogli predsjedniku Kasim-Jomartu Tokajevu da preživi val nemira. Armenija i Azerbajdžan međusobno se optužuju za rasplamsavanje sukoba, najgore od 2020. godine, kada je više od 6000 ljudi ubijeno u 44-dnevnom ratu u kojem je Azerbajdžan postigao velike teritorijalne pobjede. Dvije zemlje se desetljećima spore oko Nagorno-Karabaha, enklave koja je međunarodno priznata kao dio Azerbajdžana, ali koju je uglavnom kontroliralo većinsko etničko armensko stanovništvo, uz potporu Erevana.

U svojim izjavama, Putin je priznao neke neodređene "probleme" s kojima se CSTO suočava i rekao da je potrebno više napora kako bi se uspostavio mir između Azerbajdžana i Armenije. To bi bilo moguće samo ako bi mogle provesti sporazume o definiranju granica, deblokadi prometnih i komunikacijskih veza i rješavanju humanitarnih problema, rekao je. Nakon sastanka, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da Rusija nastavlja igrati važnu ulogu u tim naporima: "Nitko ne pokušava vezati potpisivanje tako složenog ugovora uz određene datume. Glavno je da bude potpisan i da bude stabilan i održiv dokument." Rusija je poslala gotovo 2000 vojnika mirovnih snaga prema sporazumu o prekidu vatre iz 2020., ali do sada nije mogla pomoći u rješavanju otvorenih pitanja, uključujući pravni status Nagorno-Karabaha i etničkih Armenaca koji tamo žive. Azerbajdžan uživa potporu Turske i nije član CSTO-a, koji uz Rusiju i Armeniju čine Bjelorusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan.

Putin obavijestio kolege o invaziji

22.13 - Ruski predsjednik Vladimir Putin obavijestio je svoje kolege u Organizaciji ugovora o kolektivnoj sigurnosti (ODKB) o događajima koji se odvijaju u okviru "specijalne vojne operacije", rekao je novinarima u srijedu glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, javlja TASS. "Ruski predsjednik imao je priliku ukratko izvijestiti svoje kolege, na marginama ovog summita. Oni su u različitim formatima razgovarali o tome što se događa u kontekstu specijalne vojne operacije", rekao je dužnosnik Kremlja odgovarajući na pitanje je li na summitu pokrenuta tema Ukrajine.

Kijev zbraja štetu nakon ruskih raketnih napada, poginulo šest osoba

21.57 - Ruske rakete u srijedu obustavile su dovod električne energije u kijevskoj regiji i drugdje u zemlji, usmrtivši barem šest osoba tijekom napada koji su uzrokovali nestanak struje diljem cijele zemlje. Kijev je bio jedna od glavnih meta raketnih napada na energetske objekte u kojima je stradala opskrba električnom energijom i zbog kojih su postali nužni prekidi opskrbe energije kako bi se ona očuvala i kako bi se omogućili popravci uoči zime. "Naša malena je spavala. Stara je dvije godine. Spavala je, bila je pokrivena. Živa je, hvala Bogu", rekao je Fjodor, stanovnik Kijeva koji se udaljavao od goruće stambene zgrade pogođene u Kijevu, vukući kovčeg. "Ja sam lokalac. Pronaći će negdje mjesto za nas. Svi smo u istom brodu. Nisam samo ja."

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko, govoreći kasno u srijedu, rekao je da je 80 posto ljudi u glavnom gradu bez struje i vode. Vlasti rade što je brže moguće da obnove opskrbu, rekao je u priopćenju na svojoj web stranici. Regionalna uprava Kijeva ranije je rekla da je cijela kijevska regija, u prijevodu milijuni ljudi, u potpunosti bez električne energije i da je prekinuta opskrba vodom. Veći dio Ukrajine zatekli su slični problemi. Kijevski regionalni guverner Oleksij Kuleba rekao je da je ubijeno četvero ljudi, a 34 ranjeno, od kojih su pet djeca. "Ekipe za popravke rade - struja će se pojaviti u nadolazećim satima. Ne paničarite", napisao je na Telegramu.

Ukrajinsko ministarstvo obrane tvitalo je o ukupno šest poginulih. Glasne eksplozije odjekivale su Kijevom dok su ruske rakete padale na glavni grad, a ukrajinske protuzračne rakete iznad njih. "Sjedio sam u svome stanu i čuo sam eksploziju. Moji prozori u hodniku, kuhinji i sobi izbijeni su valom eksplozije", rekao je Jurij Ahimenko (55), koji živi u stambenoj zgradi preko puta zgrade koja je pogođena. Plamenovi su još uvijek lizali gornje katove petokatnice više od sat vremena nakon što je pogođena. Vatrogasci su s krova pokušavali svući velike pougljenjene željezne ploče, a izgledalo je da su oštećeni svi katovi zgrade. Jedna žena koja je željela ostati anonimna rekla je da je živjela u oštećenoj zgradi. Rekla je da je gledala kako raketa prelijeće dvije ulice dalje prije nego što je čula da je pogodila zgradu. "Ne mogu dobiti brata", rekla je kroz suze. "Treći ulaz u zgradu je potpuno nestao. Četvrti također. U prvom, sve u stanovima je razbacano." Ruske snage pojačale su ciljanje ukrajinskih energetskih objekata proteklih tjedana dok su se suočili s neuspjesima na bojištu, no predsjednik Volodimir Zelenskij kaže da je Ukrajina i dalje otporna. "Obnovit ćemo sve i proći kroz sve ovo jer smo neslomljivi ljudi", rekao je u kratkom video obraćanju.

SAD šalje oružje Ukrajini

20.52 - SAD je odobrio dodatnih 400 milijuna dolara vojne pomoći Ukrajini, što će uključivati oružje, streljivo i protuzračnu opremu, rekao je u srijedu državni tajnik Antony Blinken. "Topničko streljivo, oružje za precizno navođenje, protuzračne rakete, i taktička vozila koje osiguravamo, najbolje će poslužiti Ukrajini na bojnom polju", priopćio je Blinken. Pentagon je rekao da paket uključuje dodatno streljivo za NASAMS obrambene sustave i topničke raketne sustave velike mobilnosti HIMARS. Predsjednik Joe Biden rekao je da očekuje da se američka pomoć Ukrajini nastavi bez prekida unatoč skepticizmu republikanaca, za koje se očekuje da će iskoristiti svoju novu većinu u Zastupničkom domu da pobliže nadgledaju putanju pomoći. Bidenova administracija dosad je pružila 19.7 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini koja se nastavlja boriti u ratu uzrokovanom ruskom invazijom prije devet mjeseci. Ruske rakete u srijedu padale su diljem Ukrajine, uzrokujući gašenje nuklearnih elektrana i ubojstva civila dok Moskva nastavlja kampanju poniranja ukrajinskih gradova u tamu i hladnoću uoči dolaska zime.

Kijev čeka najgora zima od 2. svj. rata

19.26 - Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko upozorio je da se glavni grad Ukrajine suočava s "najgorom zimom od Drugog svjetskog rata" nakon današnjih ruskih žestokih napada na energetsku infrastrukturu. Stanovnicima je poručio da budu spremni na "najgori scenarij" koji uključuje dugotrajna isključenja struje i niske temperature. "Moramo se pripremiti za najgori scenarij. To tu govorim o dugotrajnim isključenjima struje i niskim temperaturama. U tom slučaju će dijelovi grada morati biti evakuirani. Ne želimo da dođe do toga", rekao je Kličko u intervjuu za Bild. Vladimira Putina optužio je da pokušava potjerati ljude iz grada naređivanjem vojski da raketira civilnu infrastrukturu: "Putin želi terorizirati ljude, želi da se smrznu bez svjetla. Ali to se neće dogoditi. Moj dojam je da će se ljudi razbjesniti i postati još odlučniji. Nećemo umrijeti ili pobjeći kao što bi Putin htio."

Analiza hakerskog napada na Europski parlament

18.36 - Bila je to široko simbolična gesta, ali je izgleda izazvala vrlo stvarnu reakciju. Prvo je Europski parlament izglasao da se Rusija označi kao država koja je sponzor terorizma, s 494 glasa za rezoluciju, a samo 58 protiv. Zanimljivo je da je tiho protivljenje prijedlogu dolazilo i od krajnje desnice i od krajnje ljevice, uključujući irske europarlamentarce Micka Wallacea i Clare Daly, piše u svojoj analizi za Sky News Adam Parsons. Rezolucija je usvojena bez problema i pozdravljena je pljeskom, a onda je nedugo zatim uslijedio kibernetički napad na parlament. Predsjednica Roberta Metsola opisala je to kao "sofisticiranu" operaciju koju je izvela prokremaljska skupina. "Moj odgovor je slava Ukrajini", rekla je. Ovdje se ne morate truditi čitati između redaka - kada kaže "prokremaljska grupa", misli na Kremlj. A njezina podrška Ukrajini je prkos. Mogli biste ovo opisati kao napad na samo srce EU-a, pa čak i na zapadnu demokraciju. Ali stvarnost je da, pod pretpostavkom da je odbijen (i da, nije sjajno što se parlamentarni sustavi muče s tim), Europski parlament to može shvatiti kao nešto poput znaka časti. Parlament je često gunđao zbog toga što ga je Europska komisija zanemarila, a Europsko vijeće i nacionalne vlade marginalizirali. Ali pod vodstvom Metsole, pronašao je svježi dinamizam i ovaj kibernetički napad sugerira da Rusija prilično pažljivo prati postupke. Ali druga strana toga je, naravno, podsjetnik da je ruska sposobnost pokretanja kibernetičkih napada, kao i kampanja dezinformiranja golema. Puno je pipaka koji vuku iz Kremlja - a ovo je podsjetnik da sežu daleko.

Državna duma usvojila zakon o zabrani LGBT propagande i pedofilije

18.01 - Ruska Državna duma na zasjedanju u srijedu odobrila je drugo čitanje prijedloga zakona o zabrani propagande netradicionalnih seksualnih odnosa, pedofilije i informacija koje mogu navesti nekoga da potraži operaciju promjene spola. Oko 400 zakonodavaca, uključujući i predsjednika Dume Vjačeslava Volodina, među autorima je nacrta. Kako je Volodin istaknuo tijekom sastanka, prijedlog zakona se odobrava isključivo u interesu Rusa. "Treba učiniti sve kako bismo zaštitili našu djecu i one koji žele normalno živjeti", istaknuo je, piše TASS.

Dokument predviđa zabranu propagiranja netradicionalnih odnosa, pedofilije, kao i zabranu širenja informacija o LGBT osobama u medijima, na internetu te u reklamama, knjigama i filmovima. Također uključuje zabranu izjava koje bi mogle potaknuti tinejdžere na operaciju promjene spola na internetu, u medijima te u knjigama, audiovizualnim uslugama, filmovima i reklamama.

Također u srijedu, Državna duma usvojila je drugo čitanje nacrta zakona kojim se uvode znatne novčane kazne do 10 milijuna rubalja (preko 165.000 dolara) za propagiranje netradicionalnih seksualnih odnosa, pedofilije i informacija koje mogu potaknuti operaciju promjene spola i među maloljetnicima i kod odraslih . Propaganda usmjerena prema maloljetnicima rezultirat će većim kaznama od informacija usmjerenih odraslima, a propaganda na internetu i u medijskim kućama također će rezultirati većim kaznama.

Nacrt zakona uvodi zasebne sankcije za strance i one bez državljanstva. Ako šire LGBT propagandu među odraslim osobama, kazna će se kretati od 50.000 do 100.000 rubalja (oko 850-1650 dolara), dok će propaganda usmjerena na maloljetnike rezultirati kaznama u rasponu od 100.000 do 200.000 rubalja (oko 1.650-3300 dolara). U oba slučaja novčane kazne prate deportaciju kojoj može prethoditi pritvor do 15 dana. Ako propagandu šire stranci putem medija ili interneta, kazne mogu doseći i do 100.000 ili 400.000 rubalja (približno 1650 USD odnosno 6600 USD) ovisno o dobi publike.

Macron planira razgovarati s Putinom

16.50 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron planira razgovarati s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom u narednim danima, izvijestila je u srijedu agencija France-Presse, prenosi TASS. "Nadam se da ću imati izravnu komunikaciju s Putinom u narednim danima", rekao je. "Planiram razgovarati prvenstveno o pitanjima vezanim uz nuklearnu energiju i nuklearnu elektranu Zaporižje nakon razgovora s čelnikom IAEA-e Rafaelom Grossijem."

Isključene tri nuklearne elektrane

16.36 - Sky News je izvijestio kako su izvori energije u dvije nuklearne elektrane ugašeni zbog ruskih udara na Ukrajinu. Državna tvrtka za nuklearnu energiju Energoatom potvrdila je da su ukupno tri nuklearne elektrane morale biti isključene zbog ruskih napada. Tvrtka je u priopćenju rekla da je "zbog smanjenja frekvencije u energetskom sustavu Ukrajine" aktivirana hitna zaštita u nuklearnim elektranama Rivne, Pivdennoukrainsk i Khmelnytskyi. “Trenutno oni (agregati) rade projektno, bez proizvodnje za domaći energetski sustav", poručili su iz Energoatoma. U međuvremenu, cijela kijevska regija danas je ostala bez struje nakon što su Rusi u zračnim napadima gađali kritičnu infrastrukturu, rekao je Oleksij Kuleba, šef regionalne vojne uprave.

Snimke iz Kijeva

16.05 - U ruskom raketnom napadu na glavni grad Ukrajine ubijena je najmanje jedna osoba i oštećena je dvokatnica, javlja Sky News. Kako se pojavljuje više detalja o tome što se dogodilo, regionalni načelnik policije Andrij Nevitov podijelio je video posljedica napada koji se dijeli na društvenim mrežama. Hitne službe su na mjestu događaja dok vatra gori, a područje je obavijeno gustim dimom.

'Masovni' nestanak struje u Moldaviji nakon ruskog napada

14:16 - Andrei Spînu, zamjenik premijera Moldavije, izvijestio je o "masovnim" nestancima struje u svojoj zemlji nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine.

Moldelectrica, energetska tvrtka u državnom vlasništvu, radi na ponovnom povezivanju više od 50% zemlje s električnom energijom, dodao je.

'Moskva pokrenula novi ratni teror kako bi proslavila priznanje Rusije kao terorističke države'

14:15 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova, Dmitro Kuleba, pozvao je svoju zemlju da dobije "sve potrebne sustave protuzračne obrane što je prije moguće" nakon novih ruskih napada diljem Ukrajine.

Moskva je pokrenula "novi raketni teror" protiv Kijeva i drugih ukrajinskih gradova kako bi "proslavila" priznanje Rusije kao terorističke države od strane Europskog parlamenta, napisao je Kuleba na Twitteru.

Najmanje jedna osoba poginula je u napadu na Kijev, nestanci struje diljem Ukrajine

14:00 - Vlasti u Kijevu objavile su da je najmanje jedna osoba ubijena u najnovijem ruskom napadu na glavni grad. Još jedna osoba je također ozlijeđena u udaru, koji je oštetio dvokatnicu, prema gradskoj vojnoj upravi. Prema preliminarnim informacijama, u regiji Kijev ruski su udari pogodili stambenu četvrt i objekte kritične infrastrukture, rekle su ukrajinske vlasti.

Eksplozije su se čule i u Lavovu i Kremenčuku, u oblasti Poltava. Nestanci struje zabilježeni su diljem Ukrajine.

Diljem Ukrajine izdano je upozorenje na zračni napad, a ukrajinski mediji prenijeli su izvješća o sustavima protuzračne obrane koji djeluju u nekoliko dijelova zemlje. Nije bilo izravnih izvješća o žrtvama.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napisao je na Telegramu: "(Rakete) su pogodile jedan od infrastrukturnih objekata glavnog grada. Ostanite u skloništima! Zračna uzbuna se nastavlja."

Nije naveo detalje o tome koja je infrastruktura pogođena. Ali ruske snage posljednjih su tjedana sve češće gađale ukrajinsku kritičnu infrastrukturu dok su se suočavale s neuspjesima na bojnom polju nakon invazije 24. veljače.

Rusija pokrenula nove raketne napade na Ukrajinu

13:50 - Rusija je pokrenula nove raketne napade na Ukrajinu, pogodivši najmanje jednu kritičnu infrastrukturnu metu u Kijevu uz eksplozije koje su odjekivale glavnim gradom. Diljem zemlje izdana je uzbuna za zračni napad. Ukrajinski mediji izvijestili su da sustavi protuzračne obrane djeluju u nekoliko dijelova zemlje.

Vitalij Kim, guverner južne Mikolajivske oblasti, rekao je da su ruske snage lansirale pet projektila u regiji. Eksplozije su zabilježene i u Lavovu.

Mihailo Podoljak, savjetnik glavnog ureda ukrajinskog predsjednika, rekao je da je u tijeku novi "masivni napad" na infrastrukturne objekte zemlje.

Ruske rakete iznad Ukrajine

13:35 - Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova, podijelio je video na kojem se vidi kako ruska raketa leti iznad regije Harkiva.

Jason Jay Smart iz Kyiv Posta također je objavio video koji navodno prikazuje projektile kako lete iznad Dnjepra u središnjoj Ukrajini.

Ilija Ponomarenko iz Kyiv Independenta piše da se ruski projektil upravo čuo iznad Buče, u Kijevskoj oblasti.

Za cijelu Ukrajinu izdano upozorenje na zračnu opasnost

13:00 - Upozorenje na zračnu opasnost izdano je u gotovo cijeloj Ukrajini, prema izvješćima.

Europski parlament proglasio Rusiju 'državnom sponzorom terorizma'

12:26 - Europski parlament izglasao je da je Rusija "država sponzor terorizma". U uglavnom simboličnom glasovanju, zastupnici Europskog parlamenta ustvrdili su da ruski vojni napadi na civilne ciljeve poput energetske infrastrukture, bolnica, škola i skloništa krše međunarodno pravo.

Andrij Jermak, šef ukrajinske predsjedničke administracije, rekao je da je zahvalan Europskom parlamentu za ovaj "ključni korak koji jača međunarodnu izolaciju Rusije i s pravom potvrđuje njezin status izgnanika."

Potpredsjednica Europskog parlamenta Dita Charanzová pozvala je predsjednika Vladimira Putina da odgovara za svoje zločine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozdravio je odluku Europskog parlamenta da označi Rusiju kao državu sponzora terorizma. Rusija mora biti "izolirana na svim razinama" kako bi "okončala svoju dugogodišnju politiku terorizma u Ukrajini i diljem svijeta", pozvao je.

Papa usporedio ruski rat u Ukrajini s Gladomorom 30-ih godina

12:15 - Ukrajinci danas trpe "mučeništvo zbog agresije", rekao je u srijedu u Vatikanu papa Franjo i usporedio današnje patnje s "užasnim genocidom" 30-ih godina kada je sovjetski diktator Josif Staljin na smrt izgladnjivao stanovništvo.

Pred tisućama vjernika okupljenima na tjednoj općoj audijenciji papa Franjo spomenuo je Gladomor ili smrt izgladnjivanjem koja je odnijela živote milijuna Ukrajinaca tridesetih godina.

"U subotu se obilježava godišnjica stravičnog genocida Gladomora, istrebljivanja naroda glađu što se provelo 1932.-1933., a umjetno je glad izazvao Staljin", rekao je Papa. "Molimo za žrtve ovog genocida i molimo se za mnoge Ukrajince - djecu, žene, starije - koji danas trpe mučeništvo agresije", rekao je.

Stotinama godina, ukrajinski jezik i svako izražavanje ukrajinske kulture i neovisnog identiteta bili su gušeni pod Ruskim carstvom, a poslije pod sovjetskom vlašću.

Gladomor je izazvan Staljinovom odlukom o kolektivizaciji poljoprivrede i iskorjenjivanja nacionalističkog pokreta Ukrajine.

Otkako je Rusija počela agresiju na Ukrajinu krajem veljače, Franjo je spominjao Ukrajinu u gotovo svim javnim obraćanjima, a nekoliko puta upozorio je da ta kriza može postati okidač za korištenje nuklearnog oružja s nekontroliranim posljedicama po svijet.

U listopadu je papa Franjo prvi put izravno zamolio ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine "spiralu nasilja i smrti" u Ukrajini.

G7 želi ograničiti cijenu ruske morske nafte na najviše 70 dolara po barelu

12:10 - Države G7 gledaju na ograničenje cijene ruske morske nafte u rasponu od 65 do 70 dolara po barelu, rekao je u srijedu diplomat Europske unije.

Veleposlanici 27 zemalja u EU raspravljaju o prijedlogu s ciljem da se do kraja dana postigne zajednički stav.

G7, uključujući SAD, EU i Australiju, trebali bi 5. prosinca primijeniti ograničenje cijena na izvoz ruske nafte morskim putem. Taj bi potez bio dio sankcija kojima se namjerava kazniti Moskva radi invazije na Ukrajinu.

Objavljeni 'postapokaliptični' prizori čeličane Azovstal u Mariupolju

12:05 - Sredinom svibnja, oko 2.500 ukrajinskih boraca predalo se ruskim snagama u Azovstalu nakon duge i herojske obrane, čime je okončana opsada Mariupolja. Željezara je danas napuštena i vlada potpuna destrukcija.

"Azovstal" je bila posljednja preostala utvrda Ukrajinaca protiv masivnog napada ruske vojske u južnom dijelu Ukrajine.

Prema podacima iz listopada, koje je iznio načelnik Azova Bogdan Krotevič, oko 2.000 branitelja Mariupolja i dalje je u ruskom zarobljeništvu. Neki od njih – više od 100 – oslobođeni su u najvećoj razmjeni zarobljenika između Kijeva i Moskve 22. rujna.

Institut za rat: Kremlj planira napad pod lažnom zastavom na rusko tlo

10:20 - Čini se da Moskva priprema napad pod lažnom zastavom u ruskoj regiji Belgorod u sklopu napora da povrati potporu javnosti za rat u Ukrajini, prema zapadnim vojnim analitičarima.

Propagandisti Kremlja sugerirali su da ukrajinske snage žele izvršiti invaziju na Belgorod, dok su drugi ruski izvori rekli da bi Moskva trebala vratiti kontrolu nad dijelom Harkova kako bi umanjila prijetnju od ukrajinskog napada, objavio je Institut za proučavanje rata (ISW).

Operacija pod lažnom zastavom je čin počinjen s namjerom da se krivnja svali na drugu stranu.

Stručnjaci sa sjedištem u SAD-u rekli su kako su ruske tvrdnje o neizbježnom ukrajinskom napadu "apsurdne i imaju samo za cilj prestrašiti javnost da podrži rat".

"Ukrajina nema strateški interes za invaziju na Rusiju niti sposobnost da to učini u takvoj mjeri", rekli su.

ISW je dodao da potpora invaziji u Rusiji opada zbog mobilizacije i vojnih neuspjeha. Ukazalo se na izvješća o prosvjedima u 15 ruskih regija koje su pokrenuli rođaci mobiliziranih muškaraca.

Nagađanja o ukrajinskoj invaziji na Rusiju također bi mogla biti dio napora da se "umiri ruska proratna nacionalistička zajednica", rekao je ISW.

Direktor IAEA-e sastao se s ruskim izaslanstvom zbog elektrane Zaporižje

10:05 - Šef UN-ove jedinice za nuklearni nadzor sastao se s ruskim izaslanstvom u Istanbulu u srijedu kako bi razgovarali o sigurnosti u nuklearnoj elektrani Zaporižija u Ukrajini, koja je pod ruskom kontrolom, priopćila je nadzorna služba.

Elektrana Zaporižija, koju je Rusija zauzela nedugo nakon svoje invazije, ponovno je bila potresena granatiranjem tijekom vikenda, što je dovelo do ponovnih poziva Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) da se oko nje stvori zaštitna zona kako bi se spriječila nuklearna katastrofa, izvijestio je Reuters.

Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za granatiranje elektrane posljednjih mjeseci koje je oštetilo zgrade i izbacilo električne vodove koji opskrbljuju elektranu, a koji su ključni za hlađenje goriva šest reaktora i izbjegavanje nuklearnog taljenja.

"Glavni direktor IAEA-e, Rafael Grossi, sastao se danas u Istanbulu s ruskim izaslanstvom koje je predvodio generalni direktor Rosatoma Alexej Lihačev, radi konzultacija o operativnim aspektima koji se odnose na sigurnost u Zaporižiji i o hitnom uspostavljanju zaštitne zone za nuklearnu sigurnost i sigurnost", objavila je IAEA na Twitteru.

Moldavija 'spremna na svaki scenarij' jer Gazprom prijeti smanjenjem isporuke plina

10:00 - Moldavija je poručila da je "spremna na svaki scenarij" jer Moskva koristi energetske resurse kao "oruđe za ucjenu". Vijest dolazi nakon što je državna ruska plinska kompanija Gazprom optužila Kijev da zadržava zalihe plina namijenjene Moldaviji te da bi mogao početi smanjivati ​​isporuke plina toj istočnoeuropskoj zemlji koje prolaze kroz Ukrajinu od 28. studenog.

Ukrajina je odbacila Gazpromove tvrdnje, a Moldavija je rekla da Rusija nije poslala nikakve signale da će prestati opskrbljivati ​​plinom sljedeći mjesec.

Moldavija, koja u pogledu plina ovisi o Rusiji, rekla je u srijedu da će platiti sve isporuke plina. "Nema signala da će Rusija prestati isporučivati ​​plin Moldaviji u prosincu. Ali vlada je spremna za svaki scenarij, budući da Rusija nastavlja koristiti energetske resurse kao sredstvo ucjene", izjavila je premijerka Natalia Gavrilita za televiziju PRO-TV.

Boris Johnson sugerira da je Njemačka željela da rat brzo završi

9:50 - Bivši premijer ustvrdio je da druge europske nacije imaju vrlo različita stajališta o ratu u Ukrajini, a Njemačka navodno preferira brz ukrajinski poraz nego dugi sukob.

U komentarima koji će vjerojatno izazvati pomutnju među europskim čelnicima, Boris Johnson rekao je za CNN Portugal: "Ovo je bio veliki šok… mogli smo vidjeti gomilanje ruskih bataljunskih taktičkih skupina, ali različite zemlje imale su vrlo različite perspektive. Njemački stav je u jednoj fazi bio da ako se to dogodi, što bi bila katastrofa, onda bi bilo bolje da se cijela stvar brzo završi, a da Ukrajina odustane", rekao je.

Johnson je rekao da postoje "razni zdravi ekonomski razlozi" za ovaj pristup, ali da ga on "ne može podržati".

Također je dao komentare o francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, koji je predvodio nastojanja Europe da diplomatskim pregovorima odvrati Vladimira Putina. "Nemojte sumnjati da su Francuzi poricali sve do posljednjeg trenutka", rekao je Johnson.

Bivši premijer, koji se smatrao bliskim saveznikom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, naglasio je da su se zemlje EU kasnije okupile iza Kijeva.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo Ukrajinu kao 'bezbožnu', 'divlju' i 'nemoralnu'

8:45 - Rusko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je u srijedu Ukrajinu zbog "bebožnog", "divljačkog" i "nemoralnog" napada na manastir Pravoslavne crkve u Kijevu.

Ukrajinska služba sigurnosti SBU i policija izvele su raciju na tisuću godina stari kompleks Kijevsko-pečerske lavre rano u utorak u sklopu operacije sprječavanja "subverzivnih aktivnosti ruskih specijalnih službi", objavio je SBU.

Manastir je ukrajinski kulturni dragulj i sjedište ruskog ogranka Ukrajinske pravoslavne crkve koja potpada pod Moskovsku patrijaršiju.

U srijedu je glasnogovornica ruskog MVP-a Marija Zaharova rekla da nema opravdanja za raciju i usporedila je "kijevski režim" sa svetkovinama Bakhusa, rimskog boga vina čije se ime u Rusiji često povezuje s nemoralnim ponašanjem, kaosom i bančenjem.

"To je neka vrsta bezbožnih bakanalija. Za to nema ni opravdanja ni objašnjenja, a ne može ga ni biti", rekla je za radio Sputnjik.

"Riječ je o još jednoj apsolutno nemoralnoj i divljačkoj akciji kijevskog režima".

Ruska pravoslavna crkva rekla je u utorak da je racija izvedena u manastiru "akt zastrašivanja",

Rusija vjerojatno ostaje bez zaliha bespilotnih letjelica iranske proizvodnje

8:20 - Stotine bespilotnih letjelica iranske proizvodnje koristila je Rusija od rujna, prema britanskoj vojnoj obavještajnoj službi. Ministarstvo obrane priopćilo je u svom najnovijem ažuriranju da su oni uglavnom korišteni protiv taktičkih vojnih ciljeva i ukrajinske električne mreže.

Ruski zapovjednici vjerojatno su također željeli gađati medicinske ustanove i gađati ih navođenim streljivom ako budu identificirani, reklo je Ministarstvo obrane. Međutim, od prošlog četvrtka nisu prijavljeni nikakvi jednosmjerni napadi bespilotnih letjelica - što sugerira da je Rusija "vjerojatno gotovo iscrpila svoje trenutne zalihe". Ministarstvo obrane je reklo da će Moskva vjerojatno pokušati dobiti više opskrbe iz inozemstva, jer bi to bilo brže nego proizvodnja više krstarećih projektila kod kuće.

Prošlog su tjedna američke obavještajne agencije rekle da će Rusija početi proizvoditi vlastite bespilotne letjelice iranskog dizajna prema dogovoru s Teheranom. Moskovske trupe koristile su bespilotne letjelice Shahed-136 za napad na Ukrajinu posljednjih mjeseci, nakon što su početkom ove godine kupile stotine komada oružja. Bespilotne letjelice su jeftine za proizvodnju i postale su zamjena za potrošene ruske zalihe projektila.

Ukrajina predala tijela 33 ruska vojnika

8:10 - Rusija i Ukrajina dogovorile su razmjenu tijela, a Kijev je predao posmrtne ostatke 33 ruska vojnika. Tijela su poslana iz posebnog skladišta u Harkivu, u zamjenu za tijela ukrajinskih vojnika.

Alexander Lutšenko, časnik Grupe za civilno-vojnu suradnju, rekao je da su ruski vojnici poginuli u blizini bojišnice u okruzima kao što su Kupiansk i Izium. Drugi časnik, Anton Ivannikov, rekao je da je važno da se vojnici mogu vratiti svojim obiteljima "gdje će naći posljednje utočište da ih pokopaju njihovi rođaci, majke i roditelji".

Orban pod pritiskom da se mora ispričati zbog šala s 'velikom Mađarskom'

8:00 - Mađarski premijer Viktor Orbán našao se pod pritiskom da se ispriča nakon što je objavio video sebe na nogometnoj utakmici sa šalom koji prikazuje povijesnu Mađarsku, uključujući dijelove Ukrajine i susjednih zemalja.

Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko rekao je u utorak da će Kijev pozvati mađarskog veleposlanika "kojega će obavijestiti o neprihvatljivosti čina Viktora Orbana". “Promicanje revizionističkih ideja u Mađarskoj ne pridonosi razvoju ukrajinsko-mađarskih odnosa i nije u skladu s načelima europske politike”, napisao je Nikolenko na Facebooku. “Čekamo službenu ispriku mađarske strane i opovrgavanje zadiranja u teritorijalnu cjelovitost Ukrajine.”

Ukrajinski mediji prikazali su slike Orbána kako se sastaje s mađarskim nogometašem sa šalom na kojem je list Ukrainska Pravda izvijestio da prikazuje kartu "Velike Mađarske" uključujući teritorij koji je sada dio susjednih država Ukrajine, Austrije, Slovačke, Rumunjske, Hrvatske i Srbije.

Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova također je ljutito odgovorilo rekavši da je mađarskom veleposlaniku u Bukureštu iznijelo svoje "čvrsto neslaganje s gestom.

Britanija šalje helikoptere u Ukrajinu

7:35 - Ministarstvo obrane najavilo je da će poslati helikoptere u Ukrajinu prvi put od početka rata. Ministar obrane UK-a, Ben Wallace, rekao je da će to biti prvi put da se pilotirane letjelice šalju u ratom razorenu zemlju od ruske invazije.

Kako prenosi BBC, bit će osigurana tri nekadašnja helikoptera Sea King. Od kojih je prvi već stigao u Ukrajinu.

Novorođenče ubijeno u ruskom napadu na rodilište

7:15 - Guverner Zaporižija, Oleksandr Staruh rekao je na Telegramu u srijedu rano ujutro da je ruski raketni napad na rodilište u gradu Vilniansk u oblasti Zaporižija ubio novorođenče.

“Tuga ispunjava naša srca”, rekao je.

Ukrajina otvara centre nepobjedivosti

7.00 - Ukrajinska vlada u utorak je obećala izgraditi skloništa za grijanje te opskrbu vodom i strujom, upozorivši građane da štede energiju tijekom nemilosrdnih ruskih napada koji su u zimsko vrijeme teško oštetili energetsku infrastrukturu. Posebni "centri nepobjedivosti" bit će postavljeni diljem Ukrajine za pružanje električne energije, grijanja, vode, interneta, mobilnih veza i lijekova besplatno i 24 sata dnevno, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij u svom noćnom video obraćanju u utorak.

Ruski napadi prekinuli su opskrbu strujom na duže vrijeme za do 10 milijuna potrošača odjednom. Ukrajinski nacionalni operater električne mreže rekao je u utorak da je šteta bila kolosalna. "Ako se masivni ruski napadi ponove i jasno je da struja neće biti vraćena još satima, 'centri nepobjedivosti' krenut će u akciju sa svim ključnim službama", rekao je Zelenskij.

Vlasti su upozorile na isključenja struje koja bi mogla utjecati na milijune ljudi do kraja ožujka - najnoviji učinak ruske devetomjesečne invazije koja je već ubila desetke tisuća, protjerala milijune i uništila globalno gospodarstvo, prenosi Reuters. Ruski napadi na ukrajinska energetska postrojenja slijede niz neuspjeha na bojnom polju koji su uključivali povlačenje njenih snaga iz južnog grada Hersona na istočnu obalu rijeke Dnjepar koja presijeca zemlju.

Otkrivene Putinove 'komore za mučenje'

6.45 - Ukrajina kaže da je otkrila nekoliko Putinovih "komora za mučenje" u oslobođenom gradu Hersonu, korištenih za izvođenje bolesnih radnji nad civilima. Ured glavnog tužitelja Ukrajine rekao je u priopćenju da su dužnosnici pronašli i pregledali "četiri prostorije" u kojima su Putinove krvožedne trupe "nezakonito zatočile ljude i brutalno ih mučile".

Na jednom mjestu pronađeni su dijelovi gumenih palica, drvena palica, žarulja i “naprava kojom su okupatori mučili civile strujom” – kao i dokumentacija o upravljanju mjestima zatočenja. Mučne slike prikazuju režimski simbol 'Z' ispisan grafitima po zidovima istražnog pritvora - s napravom zlokobnog izgleda koja izgleda kao sprava za mučenje.