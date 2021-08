Richard Grenell, osoba od povjerenja bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, koju je zadužio za sređivanje odnosa Srbije i Kosova, vratio se na teren. Iako je njegov najveći doseg u Trumpovoj vladavini bio bizarni sastanaka Aleksandra Vučića i bivšeg kosovskog premijera Avdullaha Hotija s Trumpom, čini se da je Grenell ostvario mnoge bliske kontakte s ljudima u te dvije zemlje.

"Mali Trump", kako su ga nekoć zvali zbog brzog penjanja po ljestvici predsjedničke administracije, jednako je brzo i pao dolaskom Joea Bidena u Bijelu kuću. Nije poznato traži li zbog toga utjehu u alkoholu, ali je poznato da je redoviti gost raskalašenih partyja s visokim dužnosnicima Srbije i Albanije. Tako je u noćne provode išao sa srbijanskim ministrom financija Sinišom Malim, a na Instagramu je prikupio i "portrete" s albanskim predsjednikom Illirom Metom i premijerom Edijem Ramom.

Misteriozna ekonomska ulaganja

Tamošnji, ali i američki mediji su se pitali što on radi na Balkanu, osim što se zabavlja? Glas Amerike piše kako je albanskim medijima dao intervju u kojem objašnjava da je došao promovirati strana ulaganja te poticati ekonomsku suradnju u regiji. Spomenuo je da radi u privatnom sektoru, ali nije rekao za koga. Znakovito, istaknuo je da traži mogućnosti za investiranje na ovim prostorima, što je bila Trumpova vizija. Dodao je da je dijalog između Srbije i Kosova imao veze s otvaranjem novih radnih mjesta i ekonomskim napretkom.

Provučićevski mediji u Srbiji pišu kako je Mali pozdravio dolazak Grenella, jer se sadašnja vlast bori za što više stranih investicija. I on je ostao "zakopčan" na pitanje o kakvim se konkretnim poslovima i projektima radi.

"Vjerujem da Grenell ima bliske odnose s vlastima u Srbiji i Albaniji. Primjetno je da on na društvenim mrežama promovira vlasti u Beogradu i Tirani, dok Prištini nije naklonjen", smatra Nemanja Todorović Štiplija, urednik portala European Western Balkans.

Grenell hvali vlasti Srbije i Albanije jer podržava inicijativu Otvoreni Balkan, koju kosovski premijer Albin Kurti odbija. Naravno Grenell se nije ustručavao Kurtiju reći da griješi, no jasno je da sad pokušava naplatiti svoj bivši politički i diplomatski posao na ovim prostorima.

Nije se baš proslavio

Koliko god to ozbiljno zvučalo, američki mediji su se uglavnom rugali s njim. Naveli su da je on jedina osoba koja je nadmašila Trumpa u broju tvitova. Uz to, kao veleposlanik u Njemačkoj proslavio se mnogim nediplomatskim izjavama i dijeljenjem packi Angeli Merkel, pa su se Nijemci pitali je li on došao popravljati ili kvariti odnose dviju zemalja.

Ovom izrazitom konzervativcu, koji je otvoreno navodio da je homoseksualac, predviđali su veliku karijeru. Osim veleposlanstva u Njemačkoj i posebnog izaslanstva za Srbiju i Kosovo, Trump je Grenellu dao da privremeno vodi sve američke obavještajne službe. Bio je predodređen i za veleposlanika SAD-a pri UN-u ili NATO-u, no nakon Trumpova poraza i odustanka od kandidature za guvernera Kalifornije, okrenuo se biznisu, koji mu zasad nosi samo dobru zabavu na Balkanu.