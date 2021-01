REZULTATI UN-OVA ISTRAŽIVANJA: Gotovo dvije trećine svijeta svjesno je ‘klimatskog izvanrednog stanja’

Rezultati UN-ova istraživanja javnog mijenja o klimatskim promjenama, koje je ujedno i najveće istraživanje takve vrste koje je dosad provedeno, pokazali su da je gotovo dvije trećine svijeta svjesno ‘klimatskog izvanrednog stanja’

Gotovo dvije trećine od ukupno 1,2 milijuna ispitanih ljudi širom svijeta reklo je da se čovječanstvo suočava s klimatskim izvanrednim stanjem, pokazuje istraživanje UN-a, najveće takve vrste koje je dosad provedeno. Mladi i stari, bogati i siromašni, ispitanici iz 50 država u kojima živi više od polovice svjetske populacije izabrali su više političkih opcija za rješavanje tog problema, izvijestili su istraživači UN-ova Programa za razvoj (UNDP) i Sveučilišta Oxford u srijedu.

Odgovori pokazuju da je masovni globalni klimatski pokret koji je izbio na svjetsku scenu 2019. – djelomice pod vodstvom tada 16-godišnje Grete Thunberg iz Švedske – još uvijek u zamahu, premda je zasjenjen pandemijom.

“Zabrinutost zbog klimatskog izvanrednog stanja daleko je rasprostranjenija nego što smo bili svjesni”, rekao je Stephen Fisher, sociolog s Oxforda koji je pomogao u izradi ankete i obradi podataka, u intervjuu za AFP. “I velika većina onih koji su uvidjeli klimatsko izvanredno stanje žele hitnu i sveobuhvatnu akciju”, dodao je.

U pametnoj inovaciji, kratka anketa pojavila se poput reklame u aplikacijama za igre na mobitelima, pružajući istraživačima pristup podacima koje inače ne bi mogli dobiti u ispitivanju javnog mnijenja.

Rodne razlike

Na nacionalnoj razini, oko 80 posto ljudi u Britaniji, Italiji i Japanu izrazilo je ozbiljnu slutnju u pogledu utjecaja klimatskih promjena, koje su – samo uz zatopljenje od 1 stupnja – mjerljivo povećale intenzitet toplinskih valova, sušu i kiša koje izazivaju poplave, kao i oluje koje su postale razornije zbog porasta razine mora. Francuska, Njemačka, Južna Afrika i Kanada, blizu su iza njih, s više od tri četvrtine ispitanika koje prijetnju opisuju kao “globalno izvanredno stanje”.

U drugih desetak zemalja – uključujući SAD, Rusiju, Vijetnam i Brazil – dvije trećine ispitanika vidi stvari na isti način.

Gotovo 75 posto stanovnika u malim otočnim državama – od kojih se neke suočavaju s rizikom od gubitka domovine zbog porasta mora – klimatsku prijetnju vidi kao izvanredno stanje. Slijede ih zemlje s visokim dohotkom (72 posto), zemlje sa srednjim dohotkom (62 posto) i najmanje razvijene zemlje (58 posto).

Podjela prema dobnim skupinama na one koji vide situaciju kao “hitnu” mala je – u rasponu od 69 posto među onima ispod 18 godina, do 66 posto u dobnoj skupini od 36 do 59 godina.

Samo za ljude starije od 60 godina ta je brojka pala malo ispod 60 posto. Iznenađujuće, visoku uznemirenost zbog globalnog zatopljenja izrazilo je u Sjedinjenim Državama 11 posto, a u Kanadi 12 posto više žena nego muškaraca.

“Hitna klimatska akcija ima široku potporu među ljudima širom svijeta – različitih nacionalnosti, dobi, spola i obrazovanja”, ustvrdio je voditelj UNDP-a Achim Steiner. “Ali više od toga, anketa otkriva kako ljudi žele da se njihovi kreatori politike uhvate u koštac s krizom”. Najčešći odgovor među onima koji su ponuđeni bio je zaštita šuma i prirodnih staništa, koji je odabralo 54 posto ispitanika.

Etička ‘prekretnica’

Nakon toga slijedi razvoj sunčeve i vjetrene energije te drugi oblici obnovljive energije, uporaba klimatski prihvatljivih poljoprivrednih tehnika i veće ulaganje u zelene tvrtke i radna mjesta. Na kraju popisa, s potporom od samo 30 posto, jest promicanje prehrane bez mesa i omogućavanje prihvatljivog osiguranja.

Rezultati istraživanja pojačavaju nedavne studije koje sugeriraju da bi se neke zemlje, a možda i društvo u cjelini, mogle približiti etičkoj “prekretnici” u javnom mnijenju koja bi dovela do ubrzane tranzicije u ugljično neutralni svijet. “Za postizanje brze globalne dekarbonizacije u svrhu stabilizacije klime ključno je pokrenuti brzo šireće procese društvenih i tehnoloških promjena”, ustvrdili su istraživači s Instituta Potsdam pod vodstvom lone Otto i Hansa Joachima Schellnhubera u znanstvenom časopisu PNAS prošle godine.

Slično kao i širenje zarazne bolesti, pozitivni društveni pokreti – bilo da je riječ o zabrani ropstva ili uvođenju demokracije – “mogu biti nepovratni i teško zaustavljivi” kada prijeđu određeni prag, napominju autori. Postoje nedavni dokazi da bi takvi prosvjedi – kao što su klimatski štrajkovi #FridaysForFuture, prosvjedi Extinction Rebellion i inicijative poput Green New Deal u SAD-u – mogli biti pokazatelji ove promjene normi i vrijednosti koje se događaju upravo sada”.