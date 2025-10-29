Polarna zima stigla ranije! Zemlju okovao snijeg, pali i rekordi: 'Nikad nisam vidio ovo'

Danas je u Reykjaviku, glavnom gradu Islanda, pao najveći snijeg u listopadu ikad. Zima je stigla ranije nego su prognoze najavljivale, objavili su na portalu islandske javne televizije ruv.si.

Mnogi vozači su zapeli svojim vozilima u snijeg ili su morali napustiti svoja vozila jer nisu bili opremljeni zimskom opremom. Glavne ceste su počeli čistiti u utorak oko 4 sata, nastavili su tijekom dana, ali snijeg je i dalje obilno padao. Na snazi je žuti alarm za Reykjavik, ranije je alarm bio narančaste boje no predviđa se da će padaline oslabjeti.

Policija i civilna zaštita glavnog grada preporučili su da se svi u pogođenim područjima vrate kući do 15 sati u utorak; savjet koji su mnogi, čini se, poslušali. Zbog snijega su bile poremećeni i letovi aviona.

Zbog iznenadnog dolaska zime, društvene mreže preplavile su idilične fotografije.

"Nikad nisam vidio ovako visok snijeg", stoji u jednoj objavi na društvenoj mreži 'X'.

Never have I seen this big snow in #Iceland. 40 centimeters, close to reaching the overall record of 55 centimeters in #Reykjavík, which was set in January 1937. pic.twitter.com/HrEZCCkGKw — He Rulong 何儒龙 (@HeRulong) October 29, 2025

Podsjetimo, i za Europu najavljuju da ćemo pod utjecajem El Nine ove godine na starom kontinentu možda dočekati zime kao nekad. Američka meteorološka služba objavila je prognozu prema kojem se očekuje da će ovaj klimatski fenomen donijeti hladnije, suše i promjenjivije vrijeme u velikom dijelu Europe. Sjevernije zemlje mogle bi imati više snijega i niže temperature, a južnije zemlje, uključujući Mediteran, mogle bi imati više suhih i stabilnih razdoblja. Ipak očekuju i prodore hladnog zraka sa sjevera koji bi mogli donijeti nagle promjene vremena.

