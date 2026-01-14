Razotkriveno kako Rusi koristi 'jednokratne agente' za sabotažu Europe

Ruski špijuni sve više regrutiraju Ukrajince za izvođenje sabotaža u Europi u pokušaju da potkopaju NATO i pokušali okrenuti javno mnijenje protiv Ukrajine, tvrdi se u novom istraživanju, piše Sky News.

Obavještajni časnici povezani s Kremljem optuženi su da pokušavaju namamiti pojedince putem aplikacija za razmjenu poruka poput Telegrama ili stranica za igre da bi postali "agenti za jednokratnu upotrebu", zaduženi za podmetanje požara, vandalizam i druge neprijateljske radnje.

Regrutiraju se navodno i druge nacionalnosti pored Ukrajinaca. Istraživačko izvješće, koje je objavio thinktank Kraljevskog instituta za ujedinjene službe (RUSI), navodi da je novac ključni motivator, a tinejdžeri, migranti i starije osobe s iskustvom služenja u sovjetskoj vojsci su u fokusu regrutacije.

'Gig ekonomija sabotaže'

Plaćanje, u rasponu od nekoliko stotina do tisuća eura, često se obećava u kriptovalutama, što istražiteljima otežava praćenje izvora financiranja.

"Metode koje se koriste za regrutiranje i dodjeljivanje zadataka saboterima prešle su s oslanjanja na obučene obavještajne operativce iz doba Hladnog rata na model koji karakteriziraju udaljeni, honorarni i vrlo poricani zadaci: 'era gig ekonomije' ruske sabotaže", navodi se u izvješću pod nazivom "Odgovor na rusko financiranje sabotaže".

"Neprijateljski akteri sada prepuštaju jeftine zadatke pojedincima za jednokratnu upotrebu (ili 'agentima za jedan dan') koji se regrutiraju online."

Kremlj je prethodno demantirao zapadne optužbe o rastućoj kampanji sabotaže i drugih hibridnih neprijateljstava. No, broj podmetnutih požara i ozbiljnih sabotaža povezanih s Rusijom diljem Europe navodno je porastao na 34 u 2024., u odnosu na 12 prethodne godine i samo dva u 2022.

Autori RUSI-jevog izvješća rekli su da se ova taktika "razvila u sustavnu i geografski ciljanu prijetnju". Pozvali su NATO i EU da hitno poboljšaju svoj odgovor da bi odvratili buduće sabotaže.

To uključuje dogovor o definiciji što je sabotaža i korištenje protuterorističkih ovlasti za praćenje ilegalnih kanala financiranja.

Testiranje NATO-ovih 'crvenih linija'

U izvješću se također navodi da vlade moraju pojedinačne incidente - bez obzira na to koliko su mali - promatrati kao dio mnogo ozbiljnijeg obrasca aktivnosti protiv zapadnih saveznika.

"Iako se pojedinačni incidenti mogu činiti niskima ili oportunističkima, zajedno sugeriraju pojavu šire kampanje osmišljene za povećanje troškova podrške Ukrajini, testiranje crvenih linija NATO država i narušavanje povjerenja javnosti u zapadne nacionalne sigurnosne sustave", navodi se.

Sumnjiva ruska sabotaža obuhvaća niz akcija, od velikih operacija poput oštećenja podmorskih kabela do mnogo jednostavnijih napada na vojne i civilne ciljeve, uključujući podmetanje požara i vandalizam, ali i izviđačke aktivnosti.

'Jednokratni agenti'

Izvješće se temelji na ovoj aktivnosti niske razine, koja se temelji na uvidima pojedinaca iz agencija za provedbu zakona, akademske zajednice i novinarstva, kao i stručnjaka za politiku.

S obzirom na to da su mnogi ruski obavještajni časnici protjerani iz Europe nakon ruske invazije na Ukrajinu, izvješće RUSI-ja otkrilo je da se ruski špijuni "sve više oslanjaju na posrednike i 'jednokratne agente', mnoge iz Ukrajine, za izvršavanje sabotaža".

"Ako se takvi incidenti tretiraju isključivo kao postupci pojedinačnih Ukrajinaca, to bi moglo potaknuti antiukrajinske osjećaje i narušiti javnu podršku Kijevu - strateški cilj sabotaža", navodi se.

U izvješću se navodi da regrutirani Ukrajinci uključuju one koji "nisu bili svjesni prave prirode svojih zadataka".

Naveden je slučaj Poljske, česte mete sumnjivih hibridnih napada povezanih s Rusijom.

"Mnogi od onih pritvorenih pod optužbama povezanim sa sabotažom od 2023. do 2025. bili su ukrajinski državljani - događaj koji se ne tumači kao dokaz ukrajinske koordinacije, već kao dio namjerne ruske strategije iskorištavanja prisutnosti ukrajinskih migranata, s ciljem izazivanja javnog nepovjerenja i političkih napetosti", navodi se.

Jedan od najnovijih primjera neprijateljskog djelovanja koje poljske vlasti pripisuju ruskim obavještajnim službama je eksplozija u studenom 2025. na željezničkoj pruzi koja pruža ključnu rutu za prijevoz pomoći Ukrajini.

Dužnosnici su izvijestili da su dva ukrajinska državljanina osumnjičena za umiješanost pobjegla u Bjelorusiju, dok je nekoliko drugih privedeno. Poljski premijer opisao je incident kao "neviđeni čin sabotaže".

