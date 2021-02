JAPAN POGODIO SNAŽAN POTRES S EPICENTROM KOD FUKUSHIME: Magnituda je bila 7,1 po Richteru

Japan je danas pogodio snažan potres, koji je prema prvim informacijama bio magnitude 7,1 po Richteru, javlja EMSC.

Prema pisanju Japan Timesa epicentar potresa zabilježen je na dubini od 60 kilometara kraj obale u Fukushimi.

hope everyone is ok from the earthquake in japan now. 7.1 is scary! 😲 https://t.co/7JKO7asKKn

— Valterria (@valterria_SG) February 13, 2021