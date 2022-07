U potrazi za nekretninama građani Srbije sve više obilaze atraktivne lokacije, uglavnom na morskoj obali. Poseban interes vlada za lokacijama poput Grčke, Turske i Italije, a pogledaju li se prosječne cijene stanova i uopće nekretnina u Srbiji, razlog je očit, piše Blic i donosi pregled cijena nekretnina na lokacijama za kojima vlada interes srbijanskih građana, a koje su u nerijetko i trećinu jeftinije nego u Beogradu.

Dvosobni stan u Trstu po cijeni garsonijere u Beogradu

Po cijeni jedne garsonijere u Beogradu (oko 50.000 eura) u Trstu se prodaju jednosobni i dvosobni stanovi, površine do 50 kvadrata "s tim što ste, za razliku od Beogradske prijestolnice gdje pogled s prozora uglavnom puca na susjedstvo, u ovom talijanskom gradu uglavnom okrenuti prema moru".

Prema podacima tamošnjih agencija za prodaju nekretnina, cijene kvadrata u Trstu se kreću između 1.250 eura do 3.950 eura. Na cijenu najviše utječu opremljenost nekretnine, je li u pitanju novogradnja ili renovirana starogradnja, kao i udaljenost od obale.

Garsonijera površine 25 kvadrata, koju je Blic pronašao pregledom ponude na internetu, prodaje se za 33.000 eura. U opisu je navedeno da je stan namijenjen studentima, kompletno opremljen i nalazi se na prvom katu. Mali jednosobni stanovi prodaju se po cijenama od oko 50.000 eura. Jedan stan površine 54 kvadrata na periferiji Trsta prodaje se za 48.450 eura, a drugi, površine 45 kvadrata koji je u širem centru grada, po cijeni od 50.000 eura. Oba stana su u starogradnji, renovirani i kompletno opremljeni.

Veći stanovi, primjerice, jedan četvorosoban stan površine 82 kvadrata, prodaju se po cijeni od 72.000 eura i više. Taj od 72.000 eura je kompletno opremljen i renoviran, a kako ističu vlasnici, ima dvije spavaće sobe, dnevnu sobu, kuhinju i smočnicu, kupaonicu i ostakljenu terasu.

Kako kupiti stan u Italiji?

Agencije u Italiji od kupaca često traže pisanu ponudu za kupovinu imovine, a jednako često traže i kaparu, navodi Blic. Na interentu se toplo preporuča i angažiranje odvjetnika ili pravnog savjetnika, kako bi se cijela procedura lakše privela kraju. Jednom kada se postigne dogovor s agencijom, odvjetnikova je dužnost sastaviti preliminarni ugovor ili Compromesso. Ovim ugovorom se ne prenosi vlasništvo, ali navode se svi detalji o prodaji, a prodavatelju daje vremena za prikupljanje potrebne dokumentacije prije dogovorenog datuma.

Stan od 50 kvadrata na turskoj obali za 70.000 eura

Već nekoliko godina u Srbiji je prisutan trend kupnje nekretnina na moru i omiljenim turističkim destinacijama, a u posljednje vrijeme posebno je aktualna kupnja stanova, apartmana i vila u Turskoj. Jedan pogled na ponudu i cijene nekretnina na turskoj obali Sredozemnog mora pokazuje i zbog čega je tako.

Dok, primjerice, u Beogradu za 70.000 eura možete kupiti polunamještenu garsonijeru - na ne toliko atraktivnoj lokaciji, u Turskoj, u mjestu Alanya, za isti novac može se kupiti kompletno, i u većini slučajeva luksuzno, namješten stan površine 50 kvadrata na oko 300 metara od mora, piše portal.

"Trenutno za nekih 55.000 eura možete naći sasvim pristojan stan sa pratećim objektima blizu plaže, sa jednom spavaćom sobom, čak i namješten. Ima i jeftinijih stanova, ali to su zgrade dalje od mora i starije, bez ikakvih pratećih objekata. Za stanove sa dvije ili više soba potrebno je izdvojiti 70.000 eura i više. Kuće i vile, ovisno o tome jesu li nove ili polovne, kreću se od 120.000 eura do pola milijuna i više", rekli su za Blic iz jedne agencije za preprodaju nekretnina u Turskoj.

Najjeftinij stan koji su novinari Blica uspjeli pronaći nalazi se u Alanyi tj. Avsallaru. Mala garsonijera površine 36 kvadrata, oko kilometar od mora, koja je kao i gotovo sve ostale nekretnine koje Turci nude na prodaju kompletno i luksuzno opremljena, trenutno se prodaje za 46.000 eura.

Kako do nekretnine u Turskoj?

Prema zakonu iz 2012. godine, državljanima preko 120 zemalja dozvoljena je kupnja nekretnina u Turskoj, a za početak je potrebna samo putovnica. Što se dodatnih troškova tiče, tu su troškovi procjene stana, izrade vlasničkog lista, uporabne dozvole za stan, godišnji porez, troškovi priključka na vodu i struju, kao i troškovi održavanja.

Procjena stana košta u prosjeku oko 167 eura do oko 240 eura, izrada vlasničkog lista iznosi 4 posto od procjenjene vrijednosti stana, a troškovi uporabne dozvole iznose od 700 do 2.000 eura. Troškovi priključka na vodu i struju su oko 600 eura. Kod pojedinih građevinskih firmi ovi troškovi su uključeni u cijenu stana. Godišnji porez iznosi oko 0,3 posto od ukupne procijenjene vrijednosti stana. Pričuva ovisi o "pratećim objektima u kompleksu", a troškovi maksimalno mogu iznositi od 50 do 60 eura.

Grčka: 45.000 eura za stan od 45 kvadrata, 500 metara od plaže

Srpski državljani masovno kupuju stanove u Grčkoj, neki čak i po nekoliko nekretnina, jer su kvadrati tamo nerijetko i za trećinu jeftiniji nego u Beogradu. Naime, dok je prosječna cijena kvadrata u Beogradu 1.680 eura, za stan od 45 kvadrata u grčkoj Paraliji, 500 metara od plaže, potrebno je iskeširati 45.000 eura. Za usporedbu, nekretnina po toj kvadraturi i prosječnoj cijeni u Beogradu bi koštala 75.600 eura.

Cijene stanova u Zagrebu

Za usporedbu, bacili smo pogled na cijene stanova u Gradu Zagrebu. Prema trenutnoj ponudi oglasa na Njuškalu, za stan od 25 kvadrata u centru Zagrebu potrebno je izdvojiti od 45.000 eura do čak 100.000 eura, ukoliko želite biti nadomak Trga bana Jelačića. Za istu kvadraturu stana u novogradnji i na periferiji grada tražena cijena je između 59.000 i 69.000 eura.

Stanovi od 40 kvadrata, uglavnom u starogradnji, prema trenutnoj ponudi širokog su cjenovnog raspona - između 55.000 i 150.000 eura, dok je za stanove iste kvadrature, ali u novogradnji te izvan centra grada, potrebno izdvojiti između 155.000 i 200.000 eura.

Stanove od 50 kvadrata u pravilu koštaju između 95.000 i 160.000 eura, uz napomenu da se oni u centru grada uglavnom nalaze u suterenu, dok je prema aktualnoj ponudi cijena za istu kvadraturu u novogradnji između 150.000 i 170.000 eura.