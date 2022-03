Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je u subotu Švicarsku da sankcionira ruske oligarhe koji pomažu u ratu protiv njegove zemlje iz sigurnosti "lijepih švicarskih gradova".

U audio obraćanju tisućama ljudi koji su se okupili na prosvjedu u Bernu, Zelenskij je zahvalio Švicarskoj na potpori otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. veljače, ali i otvoreno govorio o švicarskom financijskom sektoru.

"Vaše banke su mjesto na kojem se nalazi novac ljudi koji su pokrenuli ovaj rat. To boli. Zamrzavanje njihovih računa je isto borba protiv zla. To bi bila također borba, vi to možete", rekao je.

"Ukrajinci osjećaju što je to kada se uništava gradove. Uništava ih se po nalogu ljudi koji žive u europskim, u lijepim švicarskim gradovima, koji uživaju u imovini u vašim gradovima. Zaista bi bilo dobro da im se oduzme taj privilegij".

Švicarska usvojila europske sankcije

Neutralna Švicarska, koja nije članica Europske unije, u potpunosti je usvojila europske sankcije protiv ruskih državljana i tvrtki, uključujući odluku da im se zamrzne bogatstvo u švicarskim bankama.

Vlada nije objavila koliko je imovine time obuhvaćeno. Švicarske banke čuvaju do 213 milijardi američkih dolara ruske imovine, po procjenama švicarske financijske industrije.

Zelenskij je kritizirao i tvrtke bazirane u Švicarskoj koje i dalje posluju u Rusiji.