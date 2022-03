Stručnjak za vanjsku politiku Vlado Vurušić komentirao je za N1 televiziju situaciju s ratom u Ukrajini, rekavši na pitanje gdje je danas zapelo s evakuacijom da dobijamo kontradiktorne vijesti. "Po vijestima s terena koridor nije otvoren, i dalje se puca. Grad je već nekoliko dana pod opsadom, nemaju struje ni vode, ali se očito jako dobro brane tako da bi Mariupolj mogao postati ukrajinski Vukovar, tako izgleda.”

“Imaju čak i više od 300 tisuća stanovnika. To je vrlo važan grad. Još 2014. kad je rat u Ukrajini počeo, kad su se Lugansk i Doneck odvojili, bilo je pokušaja da se to napravi s Mariupoljem, da se kontrolira Azovsko more i napravi se spoj s anektiranim Krimom. Tad su se Ukrajinci obranili. U Hersonu, koji je jedini veći grad koji je ruska vojska zauzela, danas su bili veliki prosvjedi – Ukrajinci su izašli sa zastavama, odmah su ih okružili vojnici, ali su ih vrijeđali da se gube iz grada. Vojska je pucala u zrak da ih rastjera, ali prema snimkama se vidi da nisu uspjeli”, rekao je Vurušić za N1.

NATO ne želi ulaziti u sukob

Istaknuo je da ruska vojska ima velikih problema s logistikom, hranom, naoružanjem itd., te je komentirao zahtjeve ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se zabrane letovi iznad Ukrajine.

“Na neki način je bilo jasno da NATO ne želi ulaziti u sukob s ruskom vojskom, zato su uvedene sankcije. Razumljivo je da Ukrajinci nisu sasvim zadovoljni, ali naoružanje dolazi. NATO bi možda mogao biti malo efikasniji, ali zona zabrane leta može dovesti do sukoba”, naglasio je Vurušić.

Govoreći o našim prostorima rekao je da Republika Srpska i Srbija jedine pružaju podršku Rusiji nadajući se eventualnom prodoru Putina i osvajanju Ukrajine jer onda mogu ostvariti ono što nisu uspjeli devedesetih.