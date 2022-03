Raketni inženjer, stručnjak za raketne sustave protuzračne obrane, Vilko Klasan s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, komentirao je za HRT što ruski predsjednik Vladimir Putin želi postići "zveckanjem" nuklearnim oružjem. Klasan da je takva izjava presedan te da je to otvaranje vrata pakla.

"Po neverbalnoj komunikaciji ministra Šojgua, kojeg sam imao prigodu upoznati u Zagrebu kad je bio ministar za krizna stanja, i načelnika glavnog stožera točno se vidi da se ne slažu do kraja s Putinovom naredbom o podizanju nuklearne pripravnosti. Iako to nisu potpuno pokazali verbalno, niti to smiju, ali su zato neverbalnom komunikacijom pokazali da se ne slažu", istaknuo je Klasan.

Velika laž

Što se tiče tvrdnje ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova da Ukrajina pokušava reaktivirati svoj stari sovjetski program i postati nuklearna sila, Klasan smatra da je to "Big Lie", tj. velika laž.

"To nije prvi puta. Mora se naći razlog za ovo što se čini. Ako se sjetite Collina Powella u UN-u s epruvetom u kojoj se navodno nalazilo biološko oružje, i izjave Tonyja Blaira da su Saddamove rakete za 45 minuta u Londonu možete to dovesti u istu rava"n, rekao je Klasan.

Ogromna vojna snaga

Približio je što zapravo znače satelitske snimke koje su otkrile kako se prema Kijevu kreće ruska vojna kolona duga oko 65 kilometara. "Putujući iz Karlovca u emisiju, udaljenost od Karlovca do Zagreba je 50 km i onda zamislite jedan takav konvoj o kolikoj se vojnoj snazi s različitim oružjem ustvari radi", objasnio je.

Ukrajina, doduše smatra Klasan, očito može parirati Rusiji. "Vojska je najranjivija kad je u koloni kod premještanja. Vidjeli ste zadnje slike koje pokazuju velike uspjehe ukrajinskih snaga na taj dugački, impresivni konvoj. Ukrajinci dobivaju sve veću pomoć, a i s onom što trenutno posjeduju mogu odgovoriti", istaknuo je.

Strateške greške Ukrajine

Upitan ima li u ovom trenutku Ukrajina pravi odgovor na napade iz zraka ruskih zrakoplova i krstarećih projektila, istaknuo je da u zračnoj domeni situacija izgleda malo drugačije.

"Naglašavam dvije strateške greške Ukrajine među koje spada i da su se 1992. godine kod raspada SSSR-a Ukrajina je bila najjača zračna sila u Europi. Oni godinama nisu održavali, modernizirali... tako da su sada njihove zračne snage u vrlo podređenom položaju. Druga strateška greška datira 1994. godine kada su se naivno povjerovali odričući se nuklearnog oružja, onome što im je tada Rusija garantirala - teritorijalni suverenitet. Da su sad nuklearna sila ja vjerujem da ju ne bi nitko napao", tvrdi Klasan.

