The New York Times prvi put u cijelome stoljeću neće imati novinare u Rusiji, javlja N1. Ruske vlasti onemogućile su izvještavanje tako što su kriminalizirale prozivanje invazije na Ukrajinu ratom, a onima koji to učine prijeti do 15 godina zatvora.

Bivši šef moskovskog ureda NYT-a Neil MacFarquhar poručio je putem društvenih mreža da je spomenuti zaokret "ubio dugogodišnju tradiciju", jer je Rusija oduvijek važna i "velika priča".

“Vrlo tužan dan za NYT. Ni Staljin, ni Hladni rat, ništa nas nije istjeralo”, kazao je MacFarquhar. Potvrdio je kako Putin stvara najveći pritisak na medije otkako je na vlasti. “Radili smo s pravnim savjetnicima, sigurnosnim stručnjacima i našim timom iskusnih novinara kako bismo razumjeli potencijalne posljedice najnovijih odluka”, stoji u službenoj objavi NYT-a, koji je u Rusiji imao novinare od 1921. godine.

Sele novinare iz zemlje

“Kako bismo zaštitili naše novinare, zasad ih selimo iz zemlje. Radujemo se njihovom što bržem povratku, a dotad ćemo pozorno pratiti situaciju”, objavili su.

“S dvama dopisnicima, novinarima i prevoditeljima bio je to uvijek jedan od naših najkvalitetnijih ureda na svijetu,” objasnio je bivši šef moskovskog ureda NYT-a.

