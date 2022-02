U RTL-u Danas gostovali su Zoran Kurelić, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te Bogoljub Lacmanović, bivši diplomat u Hrvatskom veleposlanstvu u Rusiji.

Kurelić kaže da su svi mislili da će doći do rata pa on nije iznenađenje. Lacmanoviću, kaže kako ne može tvrditi hoće li to biti bliztkrieg, ali se slaže da je rat bio očekivan. "Putin je bio rezolutan svih ovih šest dana kada je postavio zahtjev zapadu da traži jamstva za sigurnost ruske federacije. Zapad je nametnuo priču o Ukrajini. Ukrajina je moneta za podkusurivanje, danas je žrtva američko - ruskog nadmetanja", kaže.

Obojica su sigurni, Rusija će ovaj rat završiti vrlo brzo, no što onda. "On je rekao da želi demilitarizaciju Ukrajine i da želi, denacifikaciju. Ja bi rekao još nešto što nije rekao, ali je u koraku, da se sad sjedne za stol i pregovara o današnjoj svjetskoj situaciji", rekao je Lacmanović.

EU pobočnik SAD-a

Hoće li doći do garniture vlasti, Kurelić navodi kako, ako relativno brzo završe akcije, ako vlada bude evakuirana ili bude eliminirana, sigurno će se postaviti vlast, ali spekulirati o tome nema smisla. Lacmanović zaključuje kako je ovaj napad bio osmišljen. Dodaje kako je Putin upozoravao i tražio da se održi rasprava o jamstvima za sigurnost.

Naposljetku, hoće li Zapad reagirati vojno ili uvesti oštre sankcije, Kurelić tvrdi kako će se zadržati samo na sankcijama, a smatra i da je prvi dio bio mizeran. Smatra i da je ključan sastanak članica EU. "Zaoštrit će sankcije do ne znam koje jačine, ali vojne ne dolaze u obzir", zaključuje.

Putin je zaprijetio "ako se umiješate, vidjet ćete posljedice kakve povijest ne pamti", navodi Lacmanović, bila je to prijetnja moćnim oružjem, ali ne može reći je li prijetio nuklearnim oružjem. "Jedino mi je žao da EU nije iskoristila mogućnost da bude subjekt međunarodnog prava nego je pobočnik SAD-a", tvrdi Lacmanović.