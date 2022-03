Vladimir Putin mogao bi biti „gotov“ invazijom na Ukrajinu nakon podcjenjivanja vojnog, socijalnog i gospodarskog otpora u zemlji i inozemstvu, sugerirao je vojni stručnjak, a piše Daily Mail. Profesor Michael Clarke rekao je da je slanje vojnika da zauzmu Kijev jako glupo i da bi na kraju moglo dovesti do Putinovog pada.

Govoreći za Westminster Hour BBC Radija 4, profesor Clarke je rekao da je "svaki dan ukrajinske vlade koja još uvijek radi i stoji politička pobjeda za njih i politički poraz za Rusiju“.

Nemoguć scenarij

"Rusi mogu okupirati zemlju na površnoj razini. Ali s obzirom na to da ih Ukrajinci sada mrze - a vi govorite o velikoj zemlji, fizički velikoj zemlji od 45 milijuna ljudi - čista je nemogućnost da Rusi mogu kontrolirati Ukrajinu na način na koji su mislili vjerojatnim ili onako kako je mislio Putin", rekao je.

"To je potpuno nemoguć scenarij koji je Putin postavio svojim vojnim snagama, to je ogromna strateška greška, koja je, uzgred, sada postala politička kriza u Rusiji… ovo je vrhunac Putina. Nakon toga Putin je gotov“, rekao je.

"Ne znamo koliko će to trajati, može proći nekoliko godina ili bi zapravo moglo biti prilično brzo. Ali za to nema izlaza, to je ogromna pogreška s njegove strane".

Predsjednik Zelenskij je u kasnonoćnom obraćanju svojim sunarodnjacima na pravoslavni kršćanski praznik Nedjelja oproštenja, podsjetio kako je četveročlana obitelj bila među osam civila ubijenih od ruskih minobacača dok su pokušavali pobjeći iz grada Irpina. "Nećemo oprostiti. Nećemo zaboraviti. Bog neće oprostiti. Ne danas. Ne sutra. Nikada“, rekao je.

Ukrajina tvrdi da nanosi velike gubitke Rusima. Rusija je priznala gubitke, ali je prošlog tjedna dala brojku od 500 smrtnih slučajeva i od tada je nije ažurirala. Točan broj civilnih žrtava nije jasan, iako Ukrajina procjenjuje da se kreće u tisućama jer se stambena područja većih gradova neselektivno bombardiraju. UN procjenjuje da je do sada iz Ukrajine otišlo 1,5 milijuna ljudi.

Rusija bi mogla izgubiti rat

Admiral Sir Tony Radakin jučer je kazao da bi "desetkovane" snage Vladimira Putina mogle izgubiti rat u Ukrajini. Kada je invazija počela prije manje od dva tjedna, pretpostavljalo se da je neizbježno da će ruski tenkovi ući u Kijev za nekoliko sati. No, nakon niza strateških grešaka i otpora ukrajinskih vojnika na bojnom polju, ishod bi sada mogao biti upitan.

"Mislim da smo vidjeli rusku invaziju koja ne ide dobro. Mislim da također vidimo izvanredan otpor Ukrajine, i njezinih oružanih snaga i njezinog naroda i vidimo kako se jedinstvo cijelog svijeta okuplja i vrši pritisak na Rusiju. Rusija pati, Rusija je izolirana sila. Manje je moćna nego prije deset dana. Neki od vodećih elemenata ruskih snaga desetkovani su ukrajinskim odgovorom", rekao je jučer za BBC.

