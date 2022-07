147. dan rata u Ukrajini

Putin upozorava na smanjenje kapaciteta Sjevernog toka 1

Bjela kuća: Rusija priprema aneksiju ukrajinskog teritorija

Članice EU-a ubrzano se pripremaju za mogući prekid opskrbe ruskim plinom

SAD najavio slanje novog paketa oružja Ukrajini

Britanci: Ruska ofenziva na Donbas donosi minimalne dobitke

8:40 - Ruska ofenziva u ukrajinskoj regiji Donbas nastavlja se s minimalnim pomacima dok ukrajinske snage drže liniju, objavila je britanska vojna obavještajna služba. Antonivski most preko rijeke Dnjepar koji su pogodile ukrajinske snage vjerojatno je još uvijek upotrebljiv, reklo je britansko ministarstvo obrane.

"Vrlo je vjerojatno da će most ostati upotrebljiv, ali to je ključna ranjivost za ruske snage. To je jedan od samo dva cestovna prijelaza preko Dnjepra preko kojih Rusija može opskrbljivati ​​ili povući svoje snage na teritoriju koji je okupirala zapadno od rijeke", dodalo je ministarstvo.

Donji tok Dnjepra predstavlja prirodnu barijeru, s plovnim putem obično širokim oko 1000 m. Kontrola prijelaza Dnjepra vjerojatno će postati ključni čimbenik u ishodu borbi u regiji, dodalo je ministarstvo.

Snimka Reutersa sugerira da je Ukrajina ponovno granatirala most Antonivski u južnoj regiji Herson pod kontrolom Rusije, prema izvješću ruske novinske agencije Tass pozivajući se na vlasti postavljene u Rusiji.

Kadirov otkrio koja je zemlja sljedeća na redu nakon zauzimanja Ukrajine

8:16 - Čečenski vođa i Putinov saveznik Ramzan Kadirov tvrdi da je ruski rat u Ukrajini već dobiven i da je Poljska sljedeća na dnevnom redu. U svom najnovijem propagandnom videu objavljenom na društvenim mrežama, Kadirov je rekao kako je plan nakon osvajanja Kijeva prijeći na Poljsku.

SAD najavio slanje novog paketa oružja Ukrajini

7:47 - Sjedinjene Države trebale bi u sljedećih nekoliko dana objaviti novi paket oružja za Ukrajinu, tvrde američki dužnosnici. Očekuje se da će paket uključivati ​​američke mobilne raketne bacače, poznate kao Himars, i metke za raketne sustave za višestruko lansiranje, kao i topničko streljivo, rekao je John Kirby, glavni glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Sjedinjene Države osigurale su 8 milijardi dolara sigurnosne pomoći od početka rata, uključujući 2,2 milijarde dolara u prošlom mjesecu.

Washington će nametnuti sankcije proruskim dužnosnicima u dijelovima Ukrajine pod ruskom okupacijom koji se predstavljaju kao opunomoćenici, rekao je Kirby. Predvidio je da će ovi opunomoćenici pokušati održati "lažne referendume" nastojeći legitimizirati rusku kontrolu.

Putin dobio podršku Irana za invaziju

7:38 - Putin je u utorak dobio potporu iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Khameneija, za invaziju na Ukrajinu.

Khamenei je rekao Putinu:

"Rat je surova i teška tema i Iranu nije nimalo drago što zbog toga pate obični ljudi, ali da u slučaju Ukrajine niste poduzeli akciju, druga strana bi izazvala rat", rekao je Khamenei Putinu. "Ako je put NATO-u otvoren, on ne poznaje granice i da nije zaustavljen u Ukrajini, započeli bi isti rat nešto kasnije pod izlikom Krima."

Rekao je da Rusija i Iran moraju postupno surađivati ​​kako bi smanjili moć dolara.

Putin je ponovio prosudbu Irana da nije imao drugog izbora nego izvršiti invaziju, rekavši: "Nitko nije za rat, a gubitak života običnih ljudi je velika tragedija, ali ponašanje Zapada nas je natjeralo da nemamo izbora nego da reagiramo. Neke europske zemlje rekle su 'Bili smo protiv članstva Ukrajine u NATO-u, ali smo pristali pod pritiskom Amerike', što pokazuje njihovu nesamostalnost."

Putina čekao turskog kolegu

7:36 - Ruski predsjednik Vladimir Putin ostavljen je nespretno stajati u prostoriji ispred gomile novinara dok je čekao susret sa svojim turskim kolegom Recepom Erdoğanom punih 50 sekundi.

Snimka snimljena uoči sastanka u utorak prikazuje Putina kako se vrpolji, prebacuje težinu i povlači niz neugodnih lica pred kamerama gotovo minutu prije nego što ga Erdogan konačno pozdravi.

Bio je to nepoznat teren za ruskog čelnika koji je stekao reputaciju da svjetske čelnike tjera da čekaju, namjerno, ponekad satima nakon što su zakazani razgovori trebali početi. Neki su nagađali da je to možda osveta za sastanak u Moskvi 2020. na kojem je Erdogan toliko dugo čekao ulazak u sobu za sastanke da je sjeo.

Putin na jesen planira nekoliko posjeta u inozemstvo

7:30 - Ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava nekoliko puta posjetiti inozemstvo na jesen, rekao je njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov. Napomenuo je da su pripreme za posjete u tijeku.

"U vrlo bliskoj budućnosti ne, ali prema rasporedu, recimo da se planira još nekoliko posjeta na jesen", rekao je Peskov, a prenosi ruska državna medijska agencija Tass.

Peskov je napomenuo da su pripreme za posjete u tijeku.

Institut za rat: Putin bi mogao prijetiti nuklearnim oružjem u okupiranim ukrajinskim regijama

7:27 - Vladimir Putin bi mogao iskoristiti nuklearne prijetnje kako bi odvratio ukrajinsku protuofenzivu u aneksiranim regijama Herson, Zaporožje, Donjeck i Lugansk, navodi Institut za rat u svom izvješću.

Nakon aneksije, Putin može izjaviti, izravno ili indirektno, da se ruska doktrina koja dopušta upotrebu nuklearnog oružja za obranu ruskog teritorija odnosi na novopripojene teritorije. Takve akcije zaprijetile bi Ukrajini i njezinim partnerima nuklearnim napadom ako se ukrajinska protuofenziva za oslobađanje teritorija pod ruskom okupacijom nastavi.

Putin možda vjeruje da bi prijetnja ili uporaba nuklearnog oružja obnovila rusko odvraćanje nakon što je njegova katastrofalna invazija razbila ruske konvencionalne sposobnosti odvraćanja, iako su se prethodni ruski nagovještaji o spremnosti Moskve da upotrijebi nuklearno oružje pokazali praznima.

Ukrajina i njezini zapadni partneri mogli bi imati sve manju priliku da podrže ukrajinsku protuofenzivu na okupirani ukrajinski teritorij prije nego što Kremlj anektira taj teritorij, navodi se u izvješću.

Članice EU-a ubrzano se pripremaju za mogući prekid opskrbe ruskim plinom

7:05 - Države EU-a ubrzavaju pripreme za mogući potpuni prekid opskrbe ruskim plinom, a Europska komisija u srijedu bi trebala iznijeti svoj krizni plan, objavio je ENR (European Newsroom), projekt 16 europskih novinskih agencija, među kojima i hrvatska Hina. Prema planu EK, oko 11 milijardi kubičnih metara plina uštedjelo bi se ograničenjem grijanja i hlađenja u zgradama, između četiri i 40 milijardi kubičnih metara uštedjelo bi se na smanjenju potrošnje plina za proizvodnju električne energije te oko 10 milijardi na smanjenju industrijske potražnje. Prijedlog Komisije bit će podloga za raspravu na izvanrednom sastanku ministara za energiju koji je sazvan za 26. srpnja. O načinima štednje i stanju s popunjenošću zaliha plina u Njemačkoj, Francuskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Italiji, pišu u tekstu agencije dpa, AFP, Agerpress, Hina, STA, EFE i ANSA.

Claudia Kemfert, energetska stručnjakinja pri Njemačkom institutu za ekonomska istraživanja (DIW), rekla je da će vlada uspjeti izbjeći nestašice ako bude započela odnose s drugim dobavljačima plina osim Rusije, stalno punila skladišta i poticala javnost da štedi plin.

"Ako se ispune tri uvjeta, ne vidim da ćemo se zapravo morati suočiti s nestašicom plina", rekla je Kemfert. Njemački alternativni izvori za konvencionalni prirodni plin do sada su uglavnom bili Nizozemska i Norveška.

Što se tiče ukapljenog prirodnog plina (LNG), ministar gospodarstva Robert Habeck pokušao je uspostaviti nove odnose opskrbe za vrijeme proljetnog posjeta Kataru. Hoće li, kada i koliko još plina stvarno doći iz emirata, tek treba vidjeti. Razina popunjenosti njemačkih skladišta plina polako, ali postojano raste. Sada je na otprilike 65 posto. Njemačka vlada više puta je pozvala potrošače i industriju da štede energiju.

Francuska vlada se u međuvremenu priprema za mogućnost potpunog prekida opskrbe ruskim plinom, rekao je ministar gospodarstva Bruno Le Maire 10. srpnja. Kako bi izbjegla nestašice, vlada je zatražila da se nacionalna skladišta plina popune do "gotovo 100 posto" do početka jeseni. U slučaju nestašice električne energije, francuska vlada priprema niz mjera za zimu kako bi prioritet dala privatnim kućanstvima i određenim industrijama. "Očito je da čuvamo privatna kućanstva i (…) ne zatvaramo tvornice ili ukidamo javni prijevoz", rekla je Borne.

Prema uredbi EU-a, skladišta plina moraju biti barem 80 posto puna do 1. studenog 2022.

Rumunjski premijer Nicolae Ciuca rekao je da će njegova zemlja moći ispuniti taj cilj prije roka.

Hrvatska je najavila da će u aktualnoj energetskoj krizi udvostručiti kapacitet LNG-a na otoku Krku s 2,9 milijarda na 6,1 milijardu kubičnih metara. Vlada želi Hrvatsku pozicionirati kao regionalno energetsko središte u srednjoj Europi kako bi mogla pokriti energetske potrebe svojih susjeda - Slovenije, Bosne i Hercegovine te Mađarske. Hrvatska planira i udvostručiti kapacitete Jadranskog naftovoda (JANAF) koji već s postojećim kapacitetima može zadovoljiti sve potrebe Mađarske. Državno podzemno skladište prirodnog plina Okoli popunjeno je 38 posto, a očekuje se da će do 1. listopada biti popunjeno 90 posto.

Slovenska energetska agencija pokrenula je prvu fazu kriznog plana opskrbe plinom. Agencija prati opskrbu plinom na pravcima koji utječu na opskrbu u Sloveniji, uključujući plinovod Sjeverni tok 1. Pozvala je svoje potrošače da oprezno koriste prirodni plin. Agencija je priopćila da je opskrba potrošača plinom u Sloveniji trenutačno bez smetnji, no upozorava na potencijalne poremećaje u budućnosti ako se smanji protok ruskog plina.

Iako Španjolska nije među najovisnijim zemljama o ruskoj energiji, vlada je najavila da će promicati rad na daljinu, poticati javni prijevoz i ograničiti termostate.

Španjolska potpredsjednica i ministrica za ekološku tranziciju Teresa Ribera pozvala je na "razborito korištenje energije" u aktualnom toplinskom valu. S popunjenih 72 posto skladišta, Ribera je rekla da je Španjolska "vrlo dobro pozicionirana" u pogledu prirodnog plina.

Talijanska vlada priprema veliku edukativnu kampanju o štednji plina i vode no situacija zasad nije alarmantna što se tiče plina. Zalihe za zimu, po službenim podacima, već su sada dosegle 64 posto ukupnog kapaciteta od 6,1 milijarde kubičnih metara. Ciljane razine od 90 posto do kraja godine su nadohvat ruke.

Putin: Ukrajina nije ispunila uvjete mirovnog sporazuma

4:36 - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu u Teheranu da Moskva ne vidi želju Ukrajine da ispuni uvjete onoga što je opisao kao preliminarni mirovni sporazum dogovoren u ožujku. Obraćajući se novinarima na završetku posjeta Iranu, Putin je rekao da su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati ponudili posredovanje između Rusije i Ukrajine, koju su snage Moskve napale krajem veljače.

Ukrajinska vlada nije odmah odgovorila na Putinove izjave u ranim jutarnjim satima u srijedu.

Upitan o mogućem sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, Putin je rekao da se Kijev nije pridržavao uvjeta preliminarnog mirovnog sporazuma za koji je rekao da je "praktički postignut" u ožujku.

"Konačni rezultat naravno… ovisi o spremnosti strana da provedu dogovore koji su postignuti. Danas vidimo da vlasti u Kijevu nemaju takvu želju."

Bijela kuća: Rusija priprema aneksiju ukrajinskog teritorija

4:30 - Rusija se priprema na aneksiju ukrajinskog teritorija i namjerava postaviti nelegitimne i sebi bliske dužnosnike u područjima pod svojom kontrolom, rekla je u utorak Bijela kuća.

Otkrivajući ono što je nazvao američkim obavještajnim podacima, John Kirby, glasnogovornik Nacionalnog vijeća za sigurnost, rekao je na brifingu za medije Bijele kuće da se Rusija sprema i uvesti rublju kao valutu i prisiliti stanovnike da predaju zahtjev za državljanstvom. Rusija također pokušava preuzeti kontrolu nad televizijskim tornjevima, rekao je.

Kirby je rekao i da će SAD u nekoliko sljedećih dana najaviti novi paket oružja za Ukrajinu koja se žestoko bori s ruskim snagama na istoku zemlje, šesnaesti po redu paket. Komentirajući posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina Teheranu u utorak, Kirby je naglasio da on pokazuje kako je Rusija postala izolirana. To je bio prvo putovanje čelnika Kremlja izvan granica bivšeg SSSR-a otkad je Moskva 24. veljače izvršila invaziju na Ukrajinu.

SAD je prošli tjedan rekao da ima informacije koje pokazuju da se Iran sprema Rusiju opskrbiti s do nekoliko stotina dronova, uključujući i neke koji mogu nositi oružje. Teheran se također sprema, po američkim informacijama, trenirati ruske snage da koriste dronove. Iranski ministar vanjskih poslova je to zanijekao.

Kirby je u utorak rekao da još uvijek nema naznaka da je Iran isporučio dronove Rusiji.

Putin upozorava na smanjenje kapaciteta Sjevernog toka 1 zbog popravaka opreme

0:44 - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da bi kapacitet plinovoda Sjeverni tok 1, najveće pojedinačne konekcije za opskrbu Europe ruskim plinom, mogao biti dodatno smanjen zbog sporog napretka u održavanju opreme. Sjeverni tok 1, koji prolazi dnom Baltičkog mora do Njemačke, u fokusu je otkako je Rusija poslala trupe u Ukrajinu 24. veljače u, kako tvrdi Moskva, "specijalnoj vojnoj operaciji". Plinovod ne radi zbog godišnjeg održavanja od 11. do 21. srpnja. Izvori su za Reuters rekli kako se očekuje da će Sjeverni tok nastaviti izvoz plina prema planu, ali sa smanjenim kapacitetom.

Obraćajući se novinarima nakon posjeta Teheranu, Putin je rekao da na Sjevernom toku 1 postoji pet jedinica za pumpanje plina, kojima upravlja Siemens Energy, dok još jedna jedinica nije u funkciji zbog "raspadanja unutarnje obloge".

"Tamo postoje dva stroja koja rade, pumpaju 60 milijuna kubičnih metara dnevno … Ako se jedan ne vrati, bit će jedan, a to je 30 milijuna kubičnih metara. Ima li Gazprom nešto s tim?", rekao je Putin, dodajući da bi još jedna turbina za pumpanje plina trebala biti poslana na održavanje 26. srpnja.

Sjeverni tok 1 ima kapacitet od preko 55 milijardi kubičnih metara (bcm) plina godišnje za izvoz u Europsku uniju, koja je prošle godine uvezla ukupno oko 140 bcm plina iz Rusije. Energetski div pod kontrolom Kremlja, Gazprom, prošlog je mjeseca smanjio izvoz plina ovom rutom na 40 posto kapaciteta, navodeći kašnjenja u povratu turbine koju je Siemens Energy servisirao u Kanadi, a koja je u početku zabranila povrat opreme, pozivajući se na sankcije.

List Kommersant izvijestio je u ponedjeljak, pozivajući se na ljude upoznate sa situacijom, da je Kanada naposljetku poslala turbinu potrebnu za Sjeverni tok 1 u Njemačku 17. srpnja zrakoplovom, nakon što su radovi na popravku bili dovršeni.

Putin je također rekao da Gazprom nije kriv za smanjenje kapaciteta tranzita plina, uključujući i zatvaranje jedne od ruta preko Ukrajine u Europu od strane Kijeva. Dodao je da je Gazprom spreman ispuniti svoje obveze u izvozu plina.