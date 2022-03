Vojni analitičar Robert Barić gostovao je na HRT-u gdje je komentirao rat u Ukrajini. Rekao je da je bilo pitanje vremena kada će Ukrajina izgubiti izlaz na Azovsko more. Rusi napadaju i okružili su Mariupolj, ali Ukrajinci još drže neke dijelove toga grada, a dobivaju i veliku pomoć.

"To je danas najveći problem u modernom ratovanju, da možete okružiti, ali ne možete potpuno presjeći opskrbu gradova“, rekao je. Na Mariupolj se dnevno ispali i po dvjesto raketa. Ako je točno da se Rusi ukopavaju oko Kijeva, po mišljenjima stručnjaka, to znači da Rusi ulaze u fazu da više nemaju snagu za ulazak u gradove.

Rusi nisu postigli ključni cilj

"Ruske snage, ulazi se u četvrti tjedan invazije, a nisu postigle ni jedan ključni cilj, te nemaju gdje dovesti nove snage. Ukrajinske snage poduzele su cijeli niz protunapada“, naglasio je Barić.

Rusi su ušli u treću fazu rata, pregovori su u tijeku, te Putin želi bilo što osvojiti, premda će sve to biti Pirove pobjede.

"Putin ima iznimno snažan represivni aparat. Ljudi navode da bi vojska mogla srušiti Putina, ne. Vojska više nema nikakvu ulogu o sigurnosti u Rusiji. To je isključeno. Postoje tri organizacije koje su tu ključne - Federalna sigurnosna služba (FSB), ruska Nacionalna garda i Federalna zaštitna služba koja štiti Vladimira Putina. Sve ove organizacije imaju između 500 do 550 tisuća pripadnika. To nisu male brojke“, rekao je Barić.

Masovne demonstracije mogu ga srušiti

"Ne treba podcjenjivati lojalnost tih ljudi Putinovom režimu, te oni mogu gušiti demonstracije koje se sada događaju. Vojnu udar u razvijenim demokracijama rijetko kada uspijevaju. U ovom trenutku oporbe u Rusiji nema, koja bi mogla izvući veliki broj ljudi na ruske ulice. Političke elite i masovne demonstracije mogu srušiti Putina s vlasti, no za to treba vremena", kazao je Barić.

Dodao je kako vjeruje da za sada neće biti prekida vatre s ruske strane. Ukrajina je dobila veliku potporu i može izdržati do ljeta. „Vrijeme radi za Ukrajinu“, poručio je Robert Barić.

