Dr. Bogdan Stojanović, znanstveni suradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, istaknuo je da postoji šansa da Rusija upotrebi određeno nuklearno oružje na Ukrajinu, koje ne bi imalo veliko razorno djelovanje, ali bi izazvalo masovno uništenje radijacijom, piše Kurir.

"Jako je teško prognozirati bilo što i ne znamo koliko će trajati ova operacija. Mislim da će se sankcije nastaviti, a sada smo svjedoci jedne opće histerije na zapadu i možda najoštrijih sankcija u suvremenim međunarodnim odnosima ikada“, kaže Stojanović.

Stojanović kaže da se sankcije "kose sa zdravim razumom". "Svim zemljama u Europi je u interesu da nastave ekonomsku razmjenu s Rusijom i opće je poznato da je Europa ovisna o ruskim energentima“, rekao je.

Smatra da posljedice mogu biti užasne ako se zabrane letovi iznad Ukrajine. "To je potencijal za Treći svjetski rat. Meni djeluje da Ukrajina pokušava da uvuče neke zemlje sa Zapada u rat“, kaže Stojanović.

Isključuje nuklearni rat

"Isključio bih nuklearni rat kao opciju, ali ne bih isključio želju za ponovnu nuklearizaciju Ukrajine. Ukrajina se odrekla nuklearnog naoružanja, a Zelenskij je na minhenskoj konferenciji ponudio ili ulazak u NATO ili da se odrekne toga i da ponovo postane nuklearna sila. Ukrajina ima kapacitet i znanstveni i resursni i to ne bih isključio kao opciju“, istakao je Stojanović.

Zelenski je najavio da bi Vladimir Putin mogao za Odesu upotrijebiti prljavu nuklearnu bombe, a Stojanović je istaknuo da je moguće da se to dogodi.

"Ne bih išao u detalje, ali ako se stavi određeni uranij, ili bude obogaćen do 15, 20 posto u nuklearnoj bombi, nećete imati razorno djelovanje koje inače ima nuklearna eksplozija, ali ćete imati širenje radijacije koje je jako opasno. To je oružje za masovno ubijanje. I cijela priča s nuklearnim elektranama je jako opasna i meni djeluje da ukrajinska strana pokušava izazvati teroristički napad kako bi to mogla iskoristiti“, rekao je Stojanović.

