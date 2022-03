Ruski predsjednik Vladimir Putin je zatražio od vlade da mu u roku od dva dana sastavi popis zemalja koje su podržale sankcije Rusiji. Agencija RIA Novosti objavila da je taj popis i napravljen.

"Na popisu neprijateljskih stranih država, između ostalih, su Australija, Velika Britanija, sve članice EU (znači i Hrvatska), Kanada, Island, Lihtenštajn, Monako, Novi Zeland, San Marino, SAD, Singapur, Tajvan, Ukrajina, Crna Gora, Švicarska, Japan, Albanija, Norveška…" stoji u priopćenju ruske vlade.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da se Zapad angažirao u "ekonomskom razbojništvu" protiv Rusije i da će Moskva na to odgovoriti. Nije precizirao kakav će odgovor biti no rekao je da će to biti u skladu s ruskim interesima.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.