Nakon što je Vladimir Putin zapovjedio ruskoj vojsci da svoje snage stavi u stanje najviše pripravnosti snage za nuklearno odvraćanje, pojavila su se nagađanja da je Pentagon u nedjelju proglasio Defcon 2, što znači korak od nuklearnog rata, piše u utorak Jutarnji list.

No, takve informacije nisu službeno potvrđene jer američki dužnosnici iz sigurnosnih razloga nikad javno ne iznose na kojem je stupnju opasnosti zemlja, nego je to procjena iznesena na web siteu analitičara iz otvorenih izvora te onih povezanih s američkom vojskom. Defcon 2 dosad je bio proglašen samo dvaput, tijekom Kubanske krize i Zaljevskog rata. Jučer ujutro ta je razina opasnosti snižena pa je sada Defcon 3, što označava povećanje vojne pripravnosti iznad normalne.

Pet razina Defcona

I Defcon 3 je dosad bio proglašen samo nekoliko puta. Defcon (Defense Ready Condition) je sustav koji Pentagon koristi za označavanje razine prijetnje od nuklearnog rata s kojima se suočava SAD, a to zatim određuje i spremnost za potencijalni odgovor.

Postoji pet razina, od Defcona 1 do 5. Defcon 5 je najniže stanje pripravnosti, a Defcon 1 je maksimalna spremnost, što znači da nuklearni rat počinje ili je već počeo. Nikad dosad nije bio proglašen Defcon1, ali Defcon 2 jest dva puta. Prvi je put Defcon 2 proglašen 24. listopada 1962. godine i ta je razina opasnosti trajala do 15. studenoga 1962. godine o čemu je 2006. godine napisana i knjiga "DEFCON-2: Standing on the Brink of Nuclear War During the Cuban Missile Crisis".

Drugi je put Defcon 2 proglašen 15. siječnja 1991. godine, na početku Zaljevskog rata, odnosno operacije Pustinjska oluja u kada je međunarodna koalicija na čelu sa SAD-om napala Irak. Defcon 3 je prvi put proglašen tijekom Jomkipurskog rat ili Listopadskog rata, u kojem je sudjelovala koalicija arapskih država, predvođena Egiptom i Sirijom, protiv Izraela od 6. do 25. listopada 1973. godine.

Također, Defcon 3 bio je proglašen tijekom terorističkog napada na SAD 11. rujna 2001. i ta je razina zadržana uzbune zadržana do 14. rujna 2001. godine, piše novinarka Jutarnjeg lista Tanja Rudež.

