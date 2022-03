Čim je krenula ruska invazija na Ukrajinu, golemi ruski vojni tranportni avion Antonov iz Srednjoafričke Republike je dovezao oko stotinu plaćenika zloglasne skupine Wagner koji su se uskoro pridružili ekipi od oko 200 plaćenika koji su već bili u istočnoj Ukrajini. Svi ti borci već stigli su s vrijednim iskustvom ratovanja u elitnim vojnim postrojbama ili sigurnosnim službama, ponajviše u vojsci specijalne namjere Spetznaz, vojnoj obavještajnoj službi (GRU), Vanjskoj obavještajnoj službi (SVR) ili FSB-u kojem je zadaća zaštita Vladimira Putina i Kremlja.

Nešto boraca stiglo je iz manjih regija u kojima su Wagnerovci prisutni, a taj dolazak bio je snažan signal da Putin doista planira vojnu invaziju na Ukrajinu. Po dolasku u područje pod kontrolom Rusije, plaćenici su krenuli u obavljanje krvave zadaće u specijalnim skupinama od četiri vojnika, od koji je prvi uvijek snajperist. Njihov zadatak bio je eliminirati ciljeve najviših prioriteta i tako opravdaju slogan koji se ponekad može vidjeti na njihovim odorama. On glasi: “Smrt je naš posao, a posao je dobar”, piše u Telegraphovu izvještaju koji prenosi informacije takozvanog “starog Židova”, čovjeka koji živi u njemačkom selu u koje otkako je počela invazija stižu izbjeglice iz Ukrajine.

Starac se dao u pomaganje, djelomično i zato jer se tako iskupljuje za to što je karijeru proveo na visokim razinama jedne od najopakijih ruskih mafijaških bandi. Priča kako su ga neprijatelji pokušali likvidirati u zatvoru, no on je tipa kojeg su poslali da ga usmrti, ubo vilicom u vrat.

Wagner skupina je poslana da sije strah i paniku u Ukrajini

“Stari Židov” poznaje jednog od boraca koji je Antonovom stigao u istočnu Ukrajinu, a poznaje i jednog od vođa Wagner skupine u Moskvi. On kaže kako su mu oni ispričali da su brutalni plaćenici poslani u Ukrajinu kako bi širili teror te građane držali u stanju straha i panike. S obzirom da ih poznaje, starac nimalo ne sumnja u njihove užasne taktike i vještine, rekavši kako je među Wagnerovim borcima mnogo psihopata, uz neke od najsposobnijih i najiskusnijih ljudi koje je Putin mogao odabrati za postizanje svojih mračnih ciljeva.

“Ti borci su profesionalci i oni znaju što rade. Ozbiljni su i to se vidi; s ovim mađarskim puškama velikog kalibra možete pogoditi oko kilometar udaljenu metu. Ovo oružje može uništiti svako vozilo i zaustaviti bilo koga i bilo što. Oni se ne igraju, i ne griješe”, upozorio je “stari Židov”.

Da mu je za vjerovati dokazuje i jeziva reputaciju koju Wagnerovci uživaju nakon pokolja kojeg su počinili u Siriji, Libiji i Srednjoafričkoj Republici. Na primjer, postoji snimka koja prikazuje kako nemilosrdno maljem tuku dezertera, a zatim mu lopatom odsijeku glavu i ruke.

Brutalna banda usmjerena na likvidaciju Zelenskog

Od tri pokušana atentata na predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, dva su pokušala izvesti vojnici iz Wagnerove skupine, dok se za treći sumnja da je pokušaj čečenskih boraca. Ovaj tjedan ponovno je stigla informacija da su Wagnerovci pokušali likvidirati Zelenskog, no predsjednik je preživio zahvaljujući curenju informacija iz FSB-a, kazao je jedan američki obavještajac. Ne samo da je otkriven plan atentata, već i točne lokacije gdje se nalaze ubojice.

Zbog takvog razvoja događaja Putin je pobjesnio, naredivši uhićenje šefa ruske obavještajne službe, kao i njegova zamjenika.

No, iako su Wagnerovci iznimno vješti u ubijanju i sijanju straha, “stari Židov” kaže kako je bitno znati da su ti borci više motivirani novcem nego bilo čim drugim, pa tako niti ubijanjem Zelenskog i ukrajinske vlade. Štoviše, oni sada u Ukrajini mogu zaraditi mnogostruko više nego u Moskvi jer imaju jednu novu mogućnost - ucjenjivanje ukrajinskih oligarha. Jedan je gotovo ubijen proteklog tjedna, kada je u njegov Cadillac Escaladu ispaljen metak. Time je poslana jednostavna poruka - nitko nije siguran i nema nedodirljivih.

Wagnerovci nisu odani ni Putinu ni ideologiji, već isključivo novcu

“Wagner skupina nije odana ni zemlji ni ideologiji, pa tako ni Putinu. Oni samo žele zaraditi”, kaže starac.

Dakle, skupina Wagner je u svojoj biti zločinačka organizacija. Telegraphov novinar naveo je i primjer. “Bivši FSB-ov pukovnik mi je jednom prilikom objasnio da se oligarsi, generali, odvjetnici i tajni policajci međusobno bore da ispune svaku želju Vladimira Putina. Onaj kome se Putin nasmiješi, taj se i bogati”, prepričao je novinar.

A u posljednjih dvadeset godina Putin se često smiješio oligarhu Jevgeniju Prigožinu, poznatom pod nazivom “Putinov kuhar”. Prigožin navodno pomaže financirati zloglasnu Wagner skupinu, a nadimak je dobio jer je kao niži dužnosnik vodio omiljeni restoran Putina u Sankt Petersburgu. Do danas je fino napredovao pa sad vodi tvrtku zaduženu da brine o događanjima i manifestacijama u Kremlju. Nagađa se da je Prigožin danas milijarder, no i dalje svjestan da mu je stari Vladimir to sve omogućio pa ga se i dalje može vidjeti s pladnjem iza Putinovih leđa.

Mračna kriminalna prošlost

Prije tog strelovitog uspona, Prigožin je bio osuđen na 10 godina zatvora radi drske i okrutne ulične pljačke. Naime, on i njegova pljačkaška banda napali su ženu koja je jedne noći sama hodala kući. Prigožin ju je gušio sve dok nije pala u nesvijest, dok joj je njegov pajdaš držao nož na grudima. S nje su oteli zlatne naušnice i čizme.

Danas Prigožin tuži medije koji spominju njegovu kriminalnu prošlost i navode ga kao vlasnika Wagner grupe. Wagnerom upravljaju ruske obavještajne službe i Kremlj, dok je Prigožin tek figura, piše Telegraph.

Telegraphov novinar konzultirao je i bivšeg KGB-ovca Jurija Šveca, prebjega koji je ušao u posao s Aleksandrom Litvinjenkom i bivšeg obavještajca koji je otrovan u Londonu radioaktivnim polonijem. Švec smatra da je Prigožin profesionalni krimonalac, a ne vojnik ili obavještajac te da je isti jedna od rijetkih osoba s kojom je Putin razgovarao o invaziji na Ukrajinu.

On nagađa da bi upravo to moglo objasniti tu manijakalnu odluku, kao i zašto Rusima tako loše ide ta invazija. Bivši agent zabrinut je da će Putinu jedini izlaz biti upotreba nuklearnog oružja kako bi NATO natjerao da pregovara o dogovoru kojim bi se spasio poraza i sramote.

Wagnerovi borci imaju specijalnu misiju - biti brutalni

No, osim najmračnijeg scenarija, Putin ima još jednu opciju, a za tu će mu jako dobro koristiti brutalna skupina Wagner. Oni bi ovaj rat mogli učiniti toliko brutalnim da Ukrajinu prisili na predaju. Glavna prednost te skupine što se tiče Kremlja jest što oni mogu koristiti nelegalno i nedozvoljeno oružje, ali bez da budu dio ruske vojske. Na taj način Kremlj bi mogao izbjeći lanac odgovornosti koji seže od Putina do Wagnerovih koljača na terenu.

Telegraph podsjeća kako su takve taktike korištene u drugom ratu u Čečeniji 1999., kada je plaćenicima rečeno da mogu činiti što god žele s bilo kojim mjestom kojeg zauzmu. Oni su i poslušali, ostavivši iza sebe 41 mrtvog, od kojih su jednom odrubili glavu dok je klečao na cesti.

Ono što je najjezivije od svega jest to što ovaj rat daje mnogo više šansi za zaradu od onog u Čečeniji, što bi značilo da je “smrt je naš posao, a posao je dobar” na odori Wagnerovaca istinit.