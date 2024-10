Raste strah od trostruke epidemije: Širi se novi soj korone i opsni virus za djecu

Britanci su upozoreni da ostanu kod kuće ako imaju simptome prehlade dok se novi, zarazniji soj Covida širi UK-om. Prvi put otkriven u Njemačkoj u lipnju, XEC je sada prijavljen u nekoliko zemalja.

"Ako pokazujete simptome gripe ili Covid-19 kao što su visoka temperatura, kašalj, te se osjećate umorno i bolno, pokušajte ograničiti kontakt s drugima, osobito onima koji su ranjivi", upozorio je dr. Jamie Lopez Bernal, iz Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva.

Znanstvenici vjeruju da nova varijanta vjerojatno neće biti tako smrtonosna kao neke prije, ali bi mogla biti zaraznija. Trenutačne informacije ne upućuju na to da bismo trebali biti više zabrinuti zbog ove varijante, ali to pomno pratimo, dodao je Lopez Bernal.

Prijeti trostruka epidemija

Do toga dolazi jer stručnjaci strahuju da bi se Britanci ove zime mogli suočiti s 'trostrukom epidemijom', dok se u zemlji pokreće masovna akcija cijepljenja.

U međuvremenu, najnoviji podaci UKHSA pokazuju da broj bolničkih prijema u Engleskoj zbog Covid-19 nastavlja rasti. Stopa prijema pacijenata s pozitivnim testom na Covid-19 iznosila je 4,5 na 100.000 ljudi u tjednu do 6. listopada, u odnosu na 3,7, tjedan dana ranije. To je četvrti tjedni porast zaredom, piše The Sun.

Lopez Bernal upozorio je na trostruku prijetnju, od Covida, gripe i RSV-a , koja bi mogla harati ove zime. "Covid-19 nastavlja cirkulirati, uz blagi porast hospitalizacija u posljednja dva tjedna", rekao je.

"Kako se približava zima, očekujemo da će i gripa i RSV sve više cirkulirati, pa ako ispunjavate uvjete za cijepljenje protiv tri glavne zimske prijetnje – Covid-19, gripe i RSV-a – sada je vrijeme da ih preuzmete i dočekate zimu", upizorio je.

Za one za koje je vjerojatnije da će se ozbiljno razboljeti od Covida, nudi se besplatno docjepljivanje protiv Covida.

Novo cjepivo koje spašava život

Također se po prvi put nudi cijepljenje protiv respiratornog sincicijalnog virusa (RSV), uobičajenog uzročnika kašlja i prehlade, koji može biti opasan za starije ljude i malu djecu. Dostupno je osobama od 75 do 79 godina, kao i trudnicama kako bi zaštitili svoje dijete.

"Primjećujemo očekivani sezonski porast RSV-a, uobičajenog plućnog virusa koji može uzrokovati upalu pluća i bronhiolitis dojenčadi. RSV plućne infekcije poput bronhiolitisa glavni su uzrok zašto bebe moraju posjetiti Urgentni centar ili biti primljene u bolnicu svake zime. RSV cjepivo za trudnice važan je korak u održavanju zdravlja beba tijekom zime", kazao je dr. Conall Watson, iz UKHSA .

Europska unija odobrila je 2023. prvo cjepivo protiv RSV-a pogodno za zaštitu dojenčadi u dobi do šest mjeseci te dva cjepiva za starije odrasle osobe. Ako majka primi cjepivo za vrijeme trudnoće, protutijela koja nastaju kao odgovor na cjepivo kroz posteljicu se prenose na fetus i tako štite dijete do šest mjeseci nakon rođenja.

Opće preventivne mjere jednake su kao i za većinu drugih respiratornih virusa. Radnje kao što su često pranje i dezinficiranje ruku, prekrivanje nosa i usta pri kihanju te izbjegavanje kontakta s bolesnim osobama mogu pomoći pri ograničavanju širenja RSV-a i zaštiti ranjivih osoba.