Što se to događa u Srbiji? Koronarne jedinice pune mladih pacijenata s infarktom

Koronarne jedinice su popunjene, broj pregleda i infarkta povećan je za 20 posto, otkrio je dr. Predrag Mitrović za Blic. Bolnice rade punim kapacitetom jer je posljednjih dana za 20 posto povećan broj pregleda mladih ljudi s infarktom. Objasnio je da mladi ljudi također mogu imati poremećaje srčanog ritma i hipertenziju. Dva su glavna razloga za pogoršanje stanja kardiovaskularnih bolesnika: promjena vremena i pojava akutnih koronarnih sindroma, odnosno srčanih udara.

"Tijekom ljeta mnogi su kronični bolesnici smanjili količinu terapije", kaže i objašnjava da dođe do komplikacija kad se vrate na staru dozu. S druge stane, liječnici stalno naglašavaju kako promjena vremena, prijelaz iz toplog u hladno dovodi do grčenja krvnih žila i to može dovesti do infarkta miokarda.

"Iako su naše koronarne jedinice prenatrpane, svi se liječe. Sve je puno i sve radi punim kapacitetom. Isto se dešava svuda u Srbiji. Imamo povećanu hipertenziju i srčane udare, svima se isto događa. Svi su puni u Srbiji. Sama terapija je na svjetskoj razini", kaže Mitrović. Ističe da su najugroženiji kronični bolesnici bilo da su hipertoničari ili imaju anginu pektoris.

"Svaki poremećaj u terapiji i vremenu najviše pogađa njih" kaže Mitrović. Čak i oni mlađi imaju poremećaje srčanog ritma i hipertenziju.

"Ljudi koji imaju između 40 i 50 godina mogu imati svoj prvi izraz, tj. pojavu poremećaja srčanog ritma i hipertenzije i to jednostavno moraju pratiti kod sebe", kaže Mitrović. Simptomi koji se ne smiju zanemariti kod povišenog krvnog tlaka su: glavobolje, nesvjestica te pritisak u glavi (kao da imate obruč iza ušiju ili kapu na glavi).

Simptomi kod problema sa srcem su, naglašava liječnik: bol u prsima koja se širi u lijevu ruku te bol u vratu ili čeljusti. Mitrović savjetuje da ovih dana građani budu jako oprezni, da vode računa o temperaturnim razlikama, da redovito uzimaju terapiju i da sve tegobe jave liječniku.

