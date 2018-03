RAST AUSTRALSKE MORNARICE: Naručili najsofisticiranije podmornice vrijedne 50 milijardi

Najskuplji mornarički projekt u povijesti Australije, u vrijednosti od čak 50 milijardi australskih dolara (256 milijardi kuna), dodijeljen je francuskoj tvrtci DCNS kako bi projektirala 12 podmornica koje bi trebale zamijeniti i udvostručiti veličinu trenutačnih zastarjelih podmorničkih snaga Australske kraljevske mornarice, prenosi RT.

“Te će podmornice biti najsofisticiranija plovila na svijetu”, izjavio je australski premijer Malcom Turnbull.

NATO JE ZABRINUT: Aktivnost ruskih podmornica veća je nego u doba Hladnog rata

2.800 novih radnih mjesta

Proglašavajući pobjednika natječaja, Turnbull je naglasio kako će novi ugovor rezultirati i novim radnim mjestima jer će se sama gradnja vršiti u brodogradilištu u australskom gradu Adelaideu. Barem 2.800 novih radnih mjesta biti će potrebno da bi se izgradila nova flota podmornica u južnoj Australiji.



Nova će flota zamijeniti trenutačnih šest podmornica klase Collins koje bi se trebale povući iz službe sredinom slijedećeg desetljeća.

Tri grupe – njemački Thyssen Krupp Marine Systems, francuski DCNS i japanski Mitsubishi Heavy Industries dali su ponude za najveći posao u povijesti australske mornarice.

Pobjednički projekt DCNS-a ponudio je 4.500-tonsku dizel-električnu verziju njihove 4.700-tonske nuklearne klase podmornica Barracuda. Nova klasa podmornica ima hidromlaznu propulziju koja nudi tiše kretanje a biti će nazvana Shortfin Barracuda po vrsti grabežljive ribe iz australskih voda.

“Shortfin Barracuda ostati će u službi sve do šezdesetih a Block 1A platforma će biti modernizirana i opremljena novom tehnologijom koja se razvija u Francuskoj i Australiji”, izjavio je Sean Costello, direktor DCNS-a Australija.

Suradnja sa Sjedinjenim Državama

Još prije odluke o projektantu, direktor Obrambenog i strateškog programa Australskog instituta za stratešku politiku Andrew Davies izjavio je kako će se nove podmornice graditi tako da sadrže američke obrambene sustave.

“Raditi će se o trostranoj suradnji, između Australije, Sjedinjenih Država i koga god izaberemo za projektanta”, rekao je Davies. “U stvari, torpedo Mark 84 je oružje koje je Australija razvijala zajedno sa Sjedinjenim Državama i željeli bi ostati u tome programu i zadržati to oružje. Tko god bude projektirao podmornice morati će inkorporirati to i to ne bi trebao biti problem.”

Francuska ponuda pokazala se boljom od suparnika. Japanska je vlada ponudila moderniziranu verziju svoje 4.000-tonske podmornice klase Soryu. Namjera je bila produljivanje trupa podmornice kako bi se osiguralo više mjesta za gorivo i baterije, kao i više prostora za posadu. I njemačka je tvrtka TKMS ponudila Australiji 4.000-tonsku podmornicu koja bila uvećana verzija njihove 2.000-tonske klase Tip 214.