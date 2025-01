Milijarder Bezos lansirao divovsku raketu u svemir: 'Kakav fantastičan dan'

Divovska raketa New Glenn tvrtke Blue Origin američkog milijardera Jeffa Bezosa u četvrtak rano ujutro poletjela je s Floride u svemir, javlja Reuters.

Prozor za lansiranje otvorio se pet ujutro po britanskom vremenu, odnosno jedan ujutro na Floridi. Ljudi su ostali budni kako bi gledali polijetanje, piše Sky News.

'Cilj je doći do orbite'

Ovo je prvi let rakete, a cilj je vidjeti kako će se New Glenn ponašati u pravim uvjetima. "Danas je ključno sigurno doći do orbite. Sve izvan toga je šlag na torti", ranije su rekli iz Blue Origina.

Raketa je uspješni pogodila "Max Q", pojam koji se odnosi na točku tijekom leta u kojoj raketa doživljava maksimalni dinamički pritisak. Uspješno se odvojila u zraku otprilike pet minuta nakon leta. Blue Origin je na svojem X profilu objavio da je raketa ušla u međunarodno priznatu granicu svemira.

Ipak, pogonski uređaj prvog stupnja nije uspio sletjeli na teglenicu u Atlantiku. Tvrtka je naglasila da je cilj primarni cilj bio da testni satelit dosegne orbitu. "Kakav fantastičan dan", rekla je Ariane Cornell iz Blue Origina koja je komentirala lansiranje, izvještava Associated Press.

Odgađali rokove

Bezosova tvrtka već je nekoliko puta pokušala poslati raketu u u orbitu. Prošlog petka morali su odustati zbog teških uvjeta na moru, koji su bili opasni za slijetanje na plutajuću platformu u Atlantiku. Datum su prvo odgodili do nedjelje, pa zatim ponovno do ponedjeljka. Ipak, konačno je došao dan kada New Glenn polijeće u nebo.

