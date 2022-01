Aleksandar Vulin, ministar unutarnjih poslova Srbije kazao je kako Vučiću o glavi radi Radoje Zvicer, jedan od najopasnijih kriminalaca u Europi, vođa crnogorskog kavačkog klana.

"Vašeg predsjednika žele - smaknuti!", pisalo je to u pismu koje je, tvrdi srbijanska policija, prije tjedan dana Europol preko jedne zemlje članice, poslao Srbiji. U njemu stoji da jedna kriminalna skupina, koju čine državljani različitih zemalja, ima za cilj ubojstvo Aleksandra Vučića.

"Na čelu ove kriminalne organizacije nalazi se crnogorski državljanin Radoje Zvicer za kim je Srbija već raspisala tjeralicu. Organizator i jedan od vođa kavačkog klana odgovoran za šverc i ilegalnu prodaju narkotika ali i organizaciju i naručivanje više ubojstava koja su počinjena na teritoriju Republike Srbije, Crne Gore ali i drugih zemalja", kazao je Vulin.

Ovo nije prvi put da se priča o prijetnji atentatom predsjedniku Srbije Vučiću, javlja RTL Danas.

Brnabić: 'To dobili napismeno, preko Europola'

"U ovom trenutku meni djeluje najozbiljnija koju smo do sada vidjeli", kazala je srbijanska premijerka Ana Brnabić i dodala: "Za sve one za koje, nažalost, već znam sada da će se sprdati s ovim, da će se smijati, da će se podrugivati, da kažem da smo mi to dobili napismeno, preko Europola."

Razloge za podsmjeh mnogi vide u činjenici da ne prođe ni godina, a da se ne spomene da je na predsjednika Srbije planiran atentat. Neki su čak tvrdili da mu o glavi rade i članovi Islamske države. Najozbiljnije prijetnje bile su one iz 2016. kad je u Jajincima pronađena veća količina streljiva, snajperi i eksplozivi velike razorne moći.

"Ono što zabrinjava je što se to pronašlo samo nekoliko desetina metara prij skretanja za obiteljsku kuću premijera Vučića", kazao je tada bivši ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović.

Zvicer je jeo ćevape od ljudskog mesa?

Ukoliko ga je i osjećao, Vučić tada nije dozvolio da se primijeti njegov strah.

"Mrzim kad političari od sebe prave heroje. To je za mene strašno. Mi smo ovdje da brinemo o narodu, a ne da narod brine o nama", govorio je tada Vučić.

Ukoliko su ove posljednje tvrdnje o atentatu istinite, Vučić ima razloga za brigu. Jer, navodni naručitelj atentata je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. Riječ je o čovjeku za kojeg u srbijanskim medijima pisalo kako je, uz puno ajvara i luka, pekao i jeo ćevape od ljudskog mesa svojih neprijatelja koje su pogubili 'njegovi 'ljudi.

Vučić: 'Zna se tko je trebao donijeti oružje, ko kome da preda…'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je izjave za medije povodom informacije da je na njega trebao biti izveden atentat.

"Jedna zemlja EU nam je proslijedila operativna saznanja i dali nam mnogo detalja. Hvala im na tome. Ali ljudi imaju svoje probleme, ne žele živjeti i sa mojim problemima. Zato ne mislim da je to od posebnog značaja za ljude. Ja sam to morao raditi 14, 15, 16… I tada sam se obratio javnosti, ali to nisam napomenuo", kazao je te odgovorio brinu li ga te informacije: 'U tom dopisu je bilo sedam imena iz više zemalja. Da li je to istina ili nije, ne mogu tvrditi. Nadležni organi rade sve da se to spriječi. Ta zemlja EU je bila izuzetno fer, razgovarali su sa našim ljudima, raspisane su tjeralice… Zna se tko je trebao donijeti oružje, ko kome da preda… Sve ima ime, nisu to prazne priče', prenosi Kurir.rs.

Kazao je i što smatra da je najvažnije u svemu.

"Za nas je najvažnije je da očuvamo stabilnost i da nastavimo borbu protiv narko kartela, to zanima običnog čovjeka", kazao je Vučić.