Mnogi vojni analitičari tvrde kako se ruska vojska u Ukrajini suočila s mnogim neočekivanim problemima, a CNN kao samo dva primjera iznosi snimku tenkova koji su zapeli u koloni i time postali laki plin ukrajinskih snaga, ali i izvještaje da je u samo tri tjedna rata poginulo, ovismo o procjenama, od 3000 do čak 10 tisuća ruskih vojnika.

"Ako je brojka bliža onoj višoj od 10 tisuća, što se trenutno ne može neovisno potvrditi, to znači da bi broj poginulih Rusa u Ukrajini dosad mogao biti veći nego broj smrti američkih vojnika u 20 godina borbi u Iraku i Afganistanu zajedno, iako je broj smrti u tim sukobima mnogo veći od broja mrtvih američkih vojnika", piše CNN u analizi.

Postoji i mnogo izvještaja o tome da su ruski vojnici bili iznenađeni kada su doznali da su poslani u rat jer su mislili da idu na vojne vježbe, a zabilježeni su i slučajevi dezerterstva iz vojske. CNN je razgovarao s jednim zarobljenim ruskim pilotom, nazvali su ga Maxim, koji je s ljutnjom i žaljenjem govorio o tome što im je Rusija napravila. "Nije samo stvar u demilitarizaciji Ukrajine i pobjedi nad ukrajinskim oružanim snagama, nego se razaraju gradovi u kojima su miroljubili civili", kazao je Maxim. "Ne znam što može opravdati plač djece, ili još gore, smrti nevinih ljudi, djece", nastavio je emotivno.

Zašto je ruska vojska toliko neučinkovita u Ukrajini?

Umirovljeni američki general David Petraeus, koji je zapovjedao snagama u Iraku i Afganistanu, u intervju CNN pohvalio je odlučnost Ukrajinaca. "Oni za bore za opstanak svoje nacije, svoje domovine i svog načina života i imaju prednost 'domaćeg terena', poznaju teritorij i stanovništvo", rekao je objašnjavajući zašto Rusima u Ukrajini nije jednostavno voditi rat.

No, potom je naglasio i nedostatke ruske vojske s posebnim naglaskom da se Vladimir Putin u Ukrajini bori sa velikim dijelom ročnika, prema nekim procjenama čak ih je četvrtina, a ne s profesionalnim vojnicima. Ruski ročnici imaju obuku od godinu dana, a Petreus tvrdi da je to jedva dovoljno da dobiju osnove, a sigurno nedovoljno za ozbiljno ratovanje.

Rusi imaju probleme s obavještajnim podacima, komunikacijama i, ono što je najvidljivije, vojna vozila im ostaju "zarobljena" u gužvama na cesti, neka su zapela u blatu, a potom su uništena. Petreus smatra da je Ruska vojska podbacila na svim poljima: počevši od obavještajnih podataka prema kojima su planirali akciju pa da proučavanja bojnog polja i potrebne opreme pa sve do same izvedbe i najmanjih jedinica. "Oni imaju oko 150 tisuća vojnika u Ukrajini. TO nije dovoljno ni za okupirati Kijev, a kamoli cijelu zemlju", dodao je.

Loša izvedba ruske vojske nije dobra vijest za civile

"Loša izvedba vojske može biti opasnija od one uspješne", napisala je u Washington Postu Kori Schake, direktorica za vanjsku i obrambenu politiku na Institutu American Enterprise te dodala kako baš nesposobnost ruske vojske može rat u Ukrajini može učiniti još razornijim.

"Nepodesnost i manjak profesionalnosti koji je pokazala ruska vojska u prva tri tjedna sukoba mogu biti razlog za zabrinutost da će borba postati još brutalnija za civile i povećati šanse da rat još više eskalira", kazala je.

Nova ruska strategija je teroriziranje stanovništva

Umirovljeni američki brigadni general Mark Kimmitt kazao je da Rusi sada namjerno koriste neprecizna oružja i projektile u civilnim područjima. "Njihov je posao terorizirati stanovništvo. Moraju granatirati gradove kako bi se šokirali stanovništvo tako da žele da grad kapitulira. Žele ga okružiti i granatirati. Žele ih izgladniti, a potom će Rusi ući u njega. To je namjerno, bilo to precizno oružje ili 'glupe bombe', nije važno", kazao je Kimmitt.

Kao primjeri u kojoj su se očajnoj situaciji našli ruski vojni stratezi navodi se granatiranje kazališta u kojem su se sklonile žene i djeca u Mariupolju, raketiranje klinike za porode ili velikog broja stambenih zgrada. "Oni nisu uspjeli u konvencionalnom, taktičkom napadu, pa su se prebacili na ono što mogu, a to je obijesno uništavanje i ubijanje nevinih civila", kazao je bivši general poručnik u američkom zrakoplovstvu i direktor nacionalne obavještajne agencije.

Kako se Ukrajinci mogu obraniti?

No, s obzirom na činjenicu da je rat iznenadio mnoge ruske vojnike, neki stručnjaci smatraju da baš na tome ukrajinci mogu graditi svoju ratnu strategiju. "Ono što Ukrajinci trebaju raditi je utjerati strah u glave svakog vojnika da je iza ugla neki civil ili vojnik koji će ga napasti", kazala je dužnosnica Pentarona tijekom predsjedništva Baracka Obame, Evelyn Farkas.

Petreus kaže da mu je nejasno kako Rusi mogu rotirati svoje vojnike iz borbe s obzirom na loše linije opskrbe i njihovu slabu motivaciju za rat. Jedan od indikatora mogla bi biti i informacija japanskog Ministarstva obrane, koji su Amerikancima dali informaciju da ruski brodovi iz azijskog dijela države putuju natovareni borbenim vozilima, moguće kako bi ojačali ukrajinski front.