Voditelj s ruske državne televizije Rossiya 1 i jedan od najmilitantnijih Putinovh propagandista, Vladimir Solovjov, opet je u svojoj emisiji prijetio svim neprijateljima Rusije. Zapadu je poručio da će biti "pretvoren u pepeo" u nuklearnom ratu ako Rusija izgubi rat u Ukrajini. Solovjov je, piše Newsweek, izjavio da je Rusija u "svetom ratu" protiv Ukrajine i Zapada.

"Živimo u posljednjim danima. Ono što se događa u Ukrajini neće ostati u Ukrajini. U tijeku je sveti rat. Borimo se za pravo čovječanstva da živi u svom izvornom stanju, kako ga je napravio Stvoritelj. One budale koje se pokušavaju boriti s nama ne bore se protiv nas, oni su u ratu s Bogom. U slučaju njihove pobjede kraj im je izvjestan", dramatično je zaprijetio Solovjov.

'Rusija je braniteljica kršćanstva, Zapad je degeneriran'

Za njega nema sredine, nego je situacija "ili-ili".

"Ili ćemo pobijediti ili će cijeli svijet biti pretvoren u pepeo. Kako čovječanstvo koje se bori protiv Boga može nastaviti postojati", zapitao se Solovjov u emisiji emitiranoj prošle subote.

U istoj je hvalio Rusiju kao braniteljicu kršćanstva, što tvrde i drugi Putinovi pristaše koji tvrde da je Zapad degeneriran.

'Biden je lažljiv, gadan i loš. Nije poput Trumpa'

"Pogledajte lice Zelenskog, pogledajte Bidenovo lice. To su apsolutno lažljive, gadne i zastrašujuće loše osobe. On (Biden) nije poput Trumpa. Zašto je Trump bio u nemilosti? Zato što je tradicionalan, barem na neki način. Trumpov tradicionalni karakter izaziva mržnju. Ako razmislite o tome što se događa, shvatit ćete da je to sotonizam. Oni djeluju demonski, ne može se to drugačije reći", kazao je.

Solovjov je u više navrata opravdao upotrebu nuklearnog oružja protiv zapadne Europe i SAD-a pozivajući se na biblijsku priču o Sodomi i Gomori.

"Kada mi ljudi pokušavaju govoriti o tome može li se koristiti nuklearno oružje ili ne, na to odgovaram kratko i jasno: 'Sjećate li se onog dijela biblijske povijesti? Sodome i Gomore?", kazao je Solovjev referirajući se na biblijsku priču o dva napredna grada koja je Bog uništio zbog zla i pokvarenosti njihova stanovništva.